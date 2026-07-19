Shahlo Salayevaning xina oqshomi: xonandaning raqsi e’tibor markazida (video)
Xorazmlik xonanda Shahlo Salayeva ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida 18 iyul kuni Istanbulda bo‘lib o‘tgan an’anaviy turkcha xina oqshomidan yorqin videolarni ulashdi. Lavhalarda xonandaning qizil libosdagi nafis qiyofasi, turk xalqiga xos urf-odatlar asosida o‘tgan marosim hamda samimiy bayram muhiti aks etgan.
Videolarda Shahlo Salayeva bo‘lajak turmush o‘rtog‘i Veysel Dulger, uning oila a’zolari va yaqinlari bilan quvonchli lahzalarni baham ko‘rayotgani ko‘rinadi. Xina oqshomida ijro etilgan milliy marosimlar, kuy-qo‘shiqlar va raqslar yig‘ilganlarga unutilmas taassurot qoldirgan.
Ayniqsa, xonandaning Veysel Dulger uchun maxsus ijro etgan sho‘x va romantik raqsi ijtimoiy tarmoqlarda eng ko‘p muhokama qilingan lahzalardan biriga aylandi. Muxlislar ushbu videoni iliq kutib olib, juftlikka baxt tilab ko‘plab samimiy izohlar qoldirishmoqda.
Eslatib o‘tamiz, Shahlo Salayeva avval bergan intervyularidan birida to‘y tantanalari Istanbulda o‘tkazilishini ma’lum qilgan edi. Shuningdek, u kuzatuvchilariga Veysel Dulger uchun tayyorlangan maxsus taklifnomani ham namoyish etgan. Unda asosiy to‘y marosimi 30 iyul kuni "Bog‘i Eram Palace" to‘yxonasida bo‘lib o‘tishi qayd etilgan.
…