AQSH okean suvidan uran olish texnologiyasini sanoat miqyosida joriy etishga ruxsat berdi

·0·Texno
AQSH okean suvidan uran olish texnologiyasini sanoat miqyosida joriy etishga ruxsat berdi

AQSH Energetika vazirligi (DOE) Ostin shahrida joylashgan SuperCritical Materials kompaniyasiga dengiz suvidan uran ajratib olish texnologiyasidan tijoriy maqsadlarda foydalanish uchun litsenziya berdi. Ushbu innovatsion usul vazirlikning milliy laboratoriyalarida ishlab chiqilgan boʻloʻp, endilikda u sanoat miqyosida tatbiq etiladi. Bu qadam jahon energetika bozorida yadro yoqilgʻasiga boʻlgan ehtiyoj ortib borayotgan bir paytda strategik ahamiyatga ega. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur texnologiya Tinch okeani shimoli-gʻatbiy milliy laboratoriyasi (Pacific Northwest National Laboratory — PNNL) mutaxassislari tomonidan yaratilgan. U dengiz suvida erigan uranni maxsus adsorbent materiallar yordamida yigʻishga asoslangan. SuperCritical Materials ushbu tizimni nafaqat AQSH hududida, balki kelajakda ittifoqchi mamlakatlarda ham joriy etish huquqini qoʻga kiritdi.

Okeandagi cheksiz zaxiralar

Kompaniya hisob-kitoblariga koʻra, jahon okeanida taxminan 4,5 milliard tonna erigan uran mavjud. Bu quruqlikdagi barcha maʼum zaxiralardan bir necha barobar koʻp demakdir. Shu paytgacha okean suvidan uran olish laboratoriya sharoitida oʻz isbotini topgan edi, biroq jarayonning yuqori tannarxi va sanoat miqyosida kengaytirishdagi qiyinchiliklar uning ommalashishiga toʻqinlik qilib kelayotgan edi.

ixbt.com maʼumotiga koʻra, ushbu loyihaning faollashishi AQSHda atom energetikasiga investitsiyalar oqimi kuchayishi bilan bogʻliq. Sunʼniy intellekt (AI) texnologiyalarining rivojlanishi, yirik maʼumotlarni qayta ishlash markazlari (data-centers) va energiya talab qiladigan ishlab chiqarish quvvatlarining ortishi elektr energiyasiga boʻlgan talabni keskin oshirib yubordi.

Strategik mustaqillik va yangi imkoniyatlar

Hozirgi vaqtda yadro energetikasi sohasi nafaqat yangi reaktorlarni qurish, balki yoqilgʻani qazib olishdan tortib, uni boyitishgacha boʻlgan butun taʼminot zanjirini kengaytirish vazifasi bilan yuzlashmoqda. SuperCritical Materials adsorbentlar kimyosi va materialshunoslik sohasidagi yutuqlardan foydalanib, texnologiyani iqtisodiy jihatdan samarali qilishni rejalashtirmoqda.

Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, ushbu yondashuv faqat uran bilan cheklanib qolmaydi. Dengiz suvidan boshqa muhim va nodir materiallarni ajratib olishda ham ushbu uslubni qoʻllash mumkin. Bu esa AQSHning strategik resurslar boʻyicha importga qaramligini kamaytiradi va ichki taʼminot zanjirini mustahkamlaydi.

Biroq, laboratoriya sinovlaridan toʻliq sanoat ishlab chiqarishiga oʻtish uchun kompaniya mahsulot tannarxini raqobatbardosh darajaga tushirishi lozim. Shuningdek, texnologiyaning keng koʻlamli sharoitlarda uzoq muddatli samaradorligi amalda tasdiqlanishi talab etiladi. Agar ushbu maqsadlarga erishilsa, energetika olamida yangi davr boshlanishi mumkin.

UranEnergetikaAQSHTexnologiyaEkologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kristofer Nolan sunʼiy intellektni “shaffof Troyan oti” deb atadiKristofer Nolan sunʼiy intellektni “shaffof Troyan oti” deb atadiBugun, 20:27Qozogʻiston politsiyasi ilk bor roboshabakadan foydalandi: toʻrt nafar qoidabuzar ushlandiQozogʻiston politsiyasi ilk bor roboshabakadan foydalandi: toʻrt nafar qoidabuzar ushlandiBugun, 20:25Intel mikrosxemalar ishlab chiqarishda inqilobiy High-NA EUV texnologiyasini ishga tushirdiIntel mikrosxemalar ishlab chiqarishda inqilobiy High-NA EUV texnologiyasini ishga tushirdiBugun, 19:54Qayta tiklanuvchi energiya stansiyalarini notoʻgʻri joylashtirish defitsitni 5 baravar oshiradiQayta tiklanuvchi energiya stansiyalarini notoʻgʻri joylashtirish defitsitni 5 baravar oshiradiBugun, 19:20Sunʼiy intellektning yangi davri: Current AI barcha uchun ochiq global tarmoq yaratmoqdaSunʼiy intellektning yangi davri: Current AI barcha uchun ochiq global tarmoq yaratmoqdaBugun, 19:20TSMC rekord darajadagi daromadga qaramay aksiyalari tushib ketishiga duch keldiTSMC rekord darajadagi daromadga qaramay aksiyalari tushib ketishiga duch keldiBugun, 18:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda