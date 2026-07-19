Xonzoda Do‘stova: “Ayollar erkaklardan ham ko‘proq pul topyapti” (video)

·0·Madaniyat
Xonzoda Do‘stova: “Ayollar erkaklardan ham ko‘proq pul topyapti” (video)

Xonanda va bloger Xonzoda Do‘stova "Chotki TV" loyihasiga bergan intervyusida bugungi kunda oila va jamiyatdagi ayol hamda erkaklarning o‘rni haqida o‘z fikrlarini bildirib o‘tdi. San’atkorning ayollar iqtisodiy mustaqilligi haqidagi mulohazalari ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo‘ldi.

Xonzodaning ta’kidlashicha, hozirgi davrda ko‘plab ayollar o‘z mehnati bilan erkaklardan ham ko‘proq daromad topmoqda. Uning fikricha, aynan shu holat ayrim ayollarda turmush o‘rtog‘iga ehtiyoj yo‘q degan qarashni shakllantirmoqda.

"Hozirgi kunda ayollarning o‘zi juda ko‘p pul topyapti. Kerak bo‘lsa, erkaklardan ham ko‘proq daromad topyapti. Shuning uchun ham ayrim ayollar erini bir tiyinga olmay qo‘ygan. 'Menga er kerak emas, farzandim bor, o‘zim ham uni bemalol boqaman', degan fikr paydo bo‘lgan. Lekin ular bir narsani unutmasligi kerak — har bir ayolning hayotida suyanch bo‘ladigan turmush o‘rtog‘i bo‘lishi muhim. Hozir ayollar hayotida erning o‘rni yo‘qolib borayotgandek", — dedi u.

Intervyudan olingan ushbu parcha ijtimoiy tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda. Izohlarda ko‘plab foydalanuvchilar Xonzoda Do‘stovaning fikrini qo‘llab-quvvatlab, oilada erkak va ayolning o‘rni bir-birini to‘ldirishi kerakligi haqida o‘z qarashlarini bildirib o‘tishmoqda. Ayrim kuzatuvchilar esa mavzu yuzasidan turlicha fikr bildirgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shahlo Salayevaning xina oqshomi: xonandaning raqsi e’tibor markazida (video)Shahlo Salayevaning xina oqshomi: xonandaning raqsi e’tibor markazida (video)Bugun, 17:38“Ivan Vasilevich kasbini o‘zgartiradi” filmida 53 yildan beri hech kim payqamagan kinodagi xato aniqlandi“Ivan Vasilevich kasbini o‘zgartiradi” filmida 53 yildan beri hech kim payqamagan kinodagi xato aniqlandiBugun, 12:58Bollivud Shohruh Xonsiz bo‘lmaydi: aktyorga mashhur filmlar davomidan takliflar tushmoqda (video)Bollivud Shohruh Xonsiz bo‘lmaydi: aktyorga mashhur filmlar davomidan takliflar tushmoqda (video)Bugun, 12:34Durdona Qurbonova yangi klipda mol sog‘moqchi edi, ammo hammasi rejadagidek ketmadi!Durdona Qurbonova yangi klipda mol sog‘moqchi edi, ammo hammasi rejadagidek ketmadi!Bugun, 05:40Qizil libos, xina va tilla: Shahlo Salayevaning to‘y oldi marosimi tarmoqlarda muhokama qilinmoqda ( video)Qizil libos, xina va tilla: Shahlo Salayevaning to‘y oldi marosimi tarmoqlarda muhokama qilinmoqda ( video)Bugun, 05:34Faridam yangi qo‘shig‘idan parcha ulashdi (video)Faridam yangi qo‘shig‘idan parcha ulashdi (video)Kecha, 23:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)