“Ivan Vasilevich kasbini o‘zgartiradi” filmida 53 yildan beri hech kim payqamagan kinodagi xato aniqlandi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Mashhur “Ivan Vasilevich kasbini o‘zgartiradi” komediyasida oradan 53 yil o‘tib, tomoshabinlar e’tiboridan chetda qolgan kinolap aniqlandi.
Gap filmning yakuniy sahnalaridan biri haqida ketmoqda. Kadrda stol ustida turgan xanjar ko‘rinadi. Ammo kamera rakursi o‘zgarganidan keyin u hech qanday izohsiz g‘oyib bo‘lib qoladi.
Bu mayda detal yarim asrdan ortiq vaqt davomida deyarli sezilmagan. Filmni qayta ko‘rgan tomoshabinlar esa ushbu holatni payqab, ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qila boshlashdi.
“Ivan Vasilevich kasbini o‘zgartiradi” sovet kinosidagi eng ko‘p tomosha qilingan komediyalardan biri hisoblanadi. Shunga qaramay, undagi ayrim mayda sahnaviy xatolar hali ham yangi muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…