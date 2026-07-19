O‘zbekiston dzyudosi Osiyoda hukmron: Ammanda 20 ta medal qo‘lga kiritildi
O‘zbekistonlik yosh dzyudochilar Iordaniya poytaxti Ammanda o‘tkazilgan o‘smirlar o‘rtasidagi Osiyo chempionatini mutlaq ustunlik bilan yakunladi. Vakillarimiz 11 ta oltin, 4 ta kumush va 5 ta bronza — jami 20 ta medal jamg‘arib, umumjamoa hisobida birinchi o‘rinni egalladi.
20 davlatdan 170 nafardan ziyod sportchi qatnashgan musobaqaning ikkinchi kunida ham O‘zbekiston terma jamoasi tatamidagi asosiy kuch kim ekanini ko‘rsatdi.
Bir kunda yana beshta Osiyo chempioni
Musobaqaning ikkinchi kungi bahslarida o‘zbekistonlik dzyudochilar sakkizta medalga sazovor bo‘ldi. Shundan beshtasi oltin bo‘lib, Behruzbek Usmonov, Jo‘rabek Eshpo‘latov, Alibek Durdiyev, Zuhra Alimova va Parizoda Yo‘ldosheva o‘z vazn toifalarida shohsupaning eng yuqori pog‘onasiga ko‘tarildi.
Oltin medal sohiblari:
73 kg: Behruzbek Usmonov;
90 kg: Jo‘rabek Eshpo‘latov;
+90 kg: Alibek Durdiyev;
57 kg: Zuhra Alimova;
63 kg: Parizoda Yo‘ldosheva.
Ikki kumush va bir bronza ham qo‘shildi
81 kg vazn toifasida Samandar Sunnatov finalgacha yetib borib, kumush medalni qo‘lga kiritdi. Qizlar o‘rtasidagi 63 kg bahslarida Dinora Samandarova ikkinchi o‘rinni egalladi.
70 kg vaznda ishtirok etgan Poshshojon Jumaboyeva esa bronza medaliga sazovor bo‘ldi.
Raqiblardan juda katta farq
Yakuniy medallar jadvalida O‘zbekiston 11 ta oltin bilan yaqqol peshqadam bo‘ldi. Ikkinchi o‘rinni egallagan Qozog‘iston sportchilari 2 ta oltin, 7 ta kumush va 6 ta bronza medal jamg‘ardi.
Kuchli uchlikni 2 ta oltin va 2 ta bronza bilan Eron terma jamoasi yakunladi. Shu tariqa, O‘zbekiston oltin medallar soni bo‘yicha eng yaqin raqiblarini to‘qqizta sovringa ortda qoldirdi.
Ammandagi yakuniy natija
O‘zbekiston o‘smirlar terma jamoasining umumiy ko‘rsatkichi:
Medal
Soni
Oltin
11
Kumush
4
Bronza
5
Jami
20
Ammandagi natija mamlakat dzyudosining faqat bugungi kuni emas, kelajak avlodi ham katta salohiyatga ega ekanini ko‘rsatdi. Endi ushbu chempionlar oldida yoshlar va kattalar o‘rtasidagi xalqaro musobaqalarda ham o‘z o‘rnini mustahkamlash vazifasi turibdi.
…