O‘zbekiston dzyudosi Osiyoda hukmron: Ammanda 20 ta medal qo‘lga kiritildi

·0·Sport
O‘zbekiston dzyudosi Osiyoda hukmron: Ammanda 20 ta medal qo‘lga kiritildi

O‘zbekistonlik yosh dzyudochilar Iordaniya poytaxti Ammanda o‘tkazilgan o‘smirlar o‘rtasidagi Osiyo chempionatini mutlaq ustunlik bilan yakunladi. Vakillarimiz 11 ta oltin, 4 ta kumush va 5 ta bronza — jami 20 ta medal jamg‘arib, umumjamoa hisobida birinchi o‘rinni egalladi.

20 davlatdan 170 nafardan ziyod sportchi qatnashgan musobaqaning ikkinchi kunida ham O‘zbekiston terma jamoasi tatamidagi asosiy kuch kim ekanini ko‘rsatdi.

Bir kunda yana beshta Osiyo chempioni

Musobaqaning ikkinchi kungi bahslarida o‘zbekistonlik dzyudochilar sakkizta medalga sazovor bo‘ldi. Shundan beshtasi oltin bo‘lib, Behruzbek Usmonov, Jo‘rabek Eshpo‘latov, Alibek Durdiyev, Zuhra Alimova va Parizoda Yo‘ldosheva o‘z vazn toifalarida shohsupaning eng yuqori pog‘onasiga ko‘tarildi.

Oltin medal sohiblari:

  • 73 kg: Behruzbek Usmonov;

  • 90 kg: Jo‘rabek Eshpo‘latov;

  • +90 kg: Alibek Durdiyev;

  • 57 kg: Zuhra Alimova;

  • 63 kg: Parizoda Yo‘ldosheva.

Ikki kumush va bir bronza ham qo‘shildi

81 kg vazn toifasida Samandar Sunnatov finalgacha yetib borib, kumush medalni qo‘lga kiritdi. Qizlar o‘rtasidagi 63 kg bahslarida Dinora Samandarova ikkinchi o‘rinni egalladi.

70 kg vaznda ishtirok etgan Poshshojon Jumaboyeva esa bronza medaliga sazovor bo‘ldi.

Raqiblardan juda katta farq

Yakuniy medallar jadvalida O‘zbekiston 11 ta oltin bilan yaqqol peshqadam bo‘ldi. Ikkinchi o‘rinni egallagan Qozog‘iston sportchilari 2 ta oltin, 7 ta kumush va 6 ta bronza medal jamg‘ardi.

Kuchli uchlikni 2 ta oltin va 2 ta bronza bilan Eron terma jamoasi yakunladi. Shu tariqa, O‘zbekiston oltin medallar soni bo‘yicha eng yaqin raqiblarini to‘qqizta sovringa ortda qoldirdi.

Ammandagi yakuniy natija

O‘zbekiston o‘smirlar terma jamoasining umumiy ko‘rsatkichi:

Medal

Soni

Oltin

11

Kumush

4

Bronza

5

Jami

20

Ammandagi natija mamlakat dzyudosining faqat bugungi kuni emas, kelajak avlodi ham katta salohiyatga ega ekanini ko‘rsatdi. Endi ushbu chempionlar oldida yoshlar va kattalar o‘rtasidagi xalqaro musobaqalarda ham o‘z o‘rnini mustahkamlash vazifasi turibdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ispaniya va Argentina o‘yiniga jonli translyatsiyaIspaniya va Argentina o‘yiniga jonli translyatsiyaBugun, 20:21Pau Kubarsining JCH-2026 finali oldidan iqrori: «Bu orzum edi»Pau Kubarsining JCH-2026 finali oldidan iqrori: «Bu orzum edi»Bugun, 20:17Toni Kroos final oldidan keskin prognoz berdi: Messi yetarlimi?Toni Kroos final oldidan keskin prognoz berdi: Messi yetarlimi?Bugun, 20:12Arbeloa «Real»dan shogirdini so‘radi: Palasios APLga o‘tishga yaqin...Arbeloa «Real»dan shogirdini so‘radi: Palasios APLga o‘tishga yaqin...Bugun, 20:08Keyn Saudiyaga ketadimi? «Al-Hilol» birinchi qadamni tashladiKeyn Saudiyaga ketadimi? «Al-Hilol» birinchi qadamni tashladiBugun, 19:58O‘zbekistonlik afsona JCH-2026 finali hisobini aytdi: Messi gol uradimi?O‘zbekistonlik afsona JCH-2026 finali hisobini aytdi: Messi gol uradimi?Bugun, 19:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi