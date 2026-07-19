Ispaniya va Argentina o‘yiniga jonli translyatsiya
JCH-2026 finalida Ispaniya va Argentina terma jamoalari o‘zaro to‘qnash keladi. Uchrashuv ertaga Toshkent vaqti bilan soat 00:00 da, Nyu-York aglomeratsiyasidagi Ist-Raterford stadionida boshlanadi. Asosiy tarkiblar, zaxira futbolchilari va murabbiylar haqidagi so‘nggi ma’lumotlar o‘yin oldidan e’lon qilinishi bilan saytimizda berib boriladi.
Final uchrashuvini saytimizda jonli matnli translyatsiya orqali kuzatishingiz mumkin. O‘yin davomida gollar, xavfli vaziyatlar, sariq va qizil kartochkalar, futbolchi almashtirishlar hamda boshqa muhim voqealar tezkor ravishda yoritiladi.
Uchrashuv oldidan keltirilgan ehtimollarga ko‘ra, Ispaniyaning asosiy vaqtda g‘alaba qozonish imkoniyati 42 foiz deb baholangan. Argentina hisobiga 27 foiz to‘g‘ri kelgan, o‘yinning qo‘shimcha vaqtga o‘tishi ehtimoli esa 31 foizni tashkil qilgan.
Ispaniya va Argentina o‘rtasidagi finalning barcha tafsilotlarini saytimizdagi jonli matnli translyatsiya orqali kuzatib boring.
…