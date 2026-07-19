Ispaniya va Argentina o‘yiniga jonli translyatsiya

·88·Sport
Ispaniya va Argentina o‘yiniga jonli translyatsiya

JCH-2026 finalida Ispaniya va Argentina terma jamoalari o‘zaro to‘qnash keladi. Uchrashuv ertaga Toshkent vaqti bilan soat 00:00 da, Nyu-York aglomeratsiyasidagi Ist-Raterford stadionida boshlanadi. Asosiy tarkiblar, zaxira futbolchilari va murabbiylar haqidagi so‘nggi ma’lumotlar o‘yin oldidan e’lon qilinishi bilan saytimizda berib boriladi.

Final uchrashuvini saytimizda jonli matnli translyatsiya orqali kuzatishingiz mumkin. O‘yin davomida gollar, xavfli vaziyatlar, sariq va qizil kartochkalar, futbolchi almashtirishlar hamda boshqa muhim voqealar tezkor ravishda yoritiladi.

Uchrashuv oldidan keltirilgan ehtimollarga ko‘ra, Ispaniyaning asosiy vaqtda g‘alaba qozonish imkoniyati 42 foiz deb baholangan. Argentina hisobiga 27 foiz to‘g‘ri kelgan, o‘yinning qo‘shimcha vaqtga o‘tishi ehtimoli esa 31 foizni tashkil qilgan.

Ispaniya va Argentina o‘rtasidagi finalning barcha tafsilotlarini saytimizdagi jonli matnli translyatsiya orqali kuzatib boring.

IspaniyaArgentinaJahon ChempionatiIst-RaterfordFinal
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston dzyudosi Osiyoda hukmron: Ammanda 20 ta medal qo‘lga kiritildiO‘zbekiston dzyudosi Osiyoda hukmron: Ammanda 20 ta medal qo‘lga kiritildiBugun, 21:11Pau Kubarsining JCH-2026 finali oldidan iqrori: «Bu orzum edi»Pau Kubarsining JCH-2026 finali oldidan iqrori: «Bu orzum edi»Bugun, 20:17Toni Kroos final oldidan keskin prognoz berdi: Messi yetarlimi?Toni Kroos final oldidan keskin prognoz berdi: Messi yetarlimi?Bugun, 20:12Arbeloa «Real»dan shogirdini so‘radi: Palasios APLga o‘tishga yaqin...Arbeloa «Real»dan shogirdini so‘radi: Palasios APLga o‘tishga yaqin...Bugun, 20:08Keyn Saudiyaga ketadimi? «Al-Hilol» birinchi qadamni tashladiKeyn Saudiyaga ketadimi? «Al-Hilol» birinchi qadamni tashladiBugun, 19:58O‘zbekistonlik afsona JCH-2026 finali hisobini aytdi: Messi gol uradimi?O‘zbekistonlik afsona JCH-2026 finali hisobini aytdi: Messi gol uradimi?Bugun, 19:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi