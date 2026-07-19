Aviatsiya tarixida yangi sahifa: DARPA ilk bor F-16 qiruvchisini sunʼiy intellekt yordamida sinovdan oʻtkazdi

·0·Texno
Aviatsiya tarixida yangi sahifa: DARPA ilk bor F-16 qiruvchisini sunʼiy intellekt yordamida sinovdan oʻtkazdi

AQSH Mudofaa vazirligining istiqbolli tadqiqot loyihalari agentligi (DARPA) va AQSH Harbiy-havo kuchlari zamonaviy aviatsiya tarixida muhim qadamni tashladi. Modernizatsiya qilingan F-16 qiruvchi samolyoti ilk bor sunʼiy intellekt (SI) boshqaruvi ostida muvaffaqiyatli parvoz qildi. Ushbu sinov avtonom boshqaruv tizimlarini eski avlod samolyotlariga integratsiya qilish borasidagi eng yirik yutuqlardan biri sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Sinov jarayonida Viper Experimentation and Next-generation Operations Model (VENOM) deb nomlangan maxsus texnologik majmuadan foydalanildi. Ushbu tizimning oʻziga xosligi shundaki, u F-16 samolyotining bazaviy dasturiy taʼminotini butunlay qayta yozmasdan turib, bortga sunʼiy intellektni oʻrnatish imkonini beradi. VENOM nafaqat parvozni boshqarish, balki turli datchiklar va boshqa bort tizimlarini ham nazorat qilish qobiliyatiga ega.

Inson nazorati ostidagi avtonomiya

Parvoz davomida xavfsizlik choralariga alohida eʼtibor qaratildi. Samolyotni havoga koʻtarish vazifasini tajribali uchuvchi bajardi, shundan soʻng boshqaruv toʻliq sunʼiy intellekt ixtiyoriga topshirildi. Bunda "human-on-the-loop" (jarayon ustidan inson nazorati) tamoyili qoʻllandi. Bu sxemaga koʻra, uchuvchi kabinada qolib, tizim ishini kuzatib boradi va zarurat tugʻilganda aralashishi mumkin, biroq u SI tomonidan qabul qilingan har bir qarorni tasdiqlashi shart emas.

DARPA mutaxassislarining taʼkidlashicha, maxsus eksperimental samolyot oʻrniga seriyali ishlab chiqarilgan F-16 modelidan foydalanish texnologiyani kelajakda keng miqyosda joriy etishni osonlashtiradi. Bu usul bir vaqtning oʻzida bir nechta qiruvchi samolyotlarda turli SI agentlarini, yangi taktikalar va uchuvchisiz apparatlar bilan hamkorlik qilish usullarini sinab koʻrish imkonini beradi.

Kelajakdagi jangovar aviatsiya qiyofasi

VENOM loyihasi DARPA agentligining Artificial Intelligence Reinforcements (AIR) dasturi bilan chambarchas bogʻliq. Kelajakda bunday tizimlar harbiy uchuvchilarga butun boshli uchuvchisiz apparatlar guruhini masofadan boshqarish va murakkab jangovar topshiriqlarni bajarishda koʻmaklashishi koʻzda tutilgan. Bu esa zamonaviy havo janglaridagi oʻta murakkab va tezkor vaziyatlarda inson zimmasidagi yuklamani kamaytiradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, sunʼiy intellektni aviatsiyaga joriy etishda ishonchlilik va kutilmagan vaziyatlarda tizimning oʻzini tutishi eng asosiy masalalardan biri boʻlib qolmoqda. Oʻtkazilgan sinovlar ushbu texnologiyalarni kompyuter simulyatsiyalaridan real parvozlarga oʻtkazish uchun zarur boʻlgan muhim maʼlumotlarni toʻplashga xizmat qiladi. Hozircha SI yordamchisi sifatida koʻrilayotgan boʻlsa-da, kelajakda u toʻliq mustaqil jangovar birlikka aylanishi mumkin.

DARPAF-16Sunʼiy IntellektVENOMAQSH
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH okean suvidan uran olish texnologiyasini sanoat miqyosida joriy etishga ruxsat berdiAQSH okean suvidan uran olish texnologiyasini sanoat miqyosida joriy etishga ruxsat berdiBugun, 20:51Kristofer Nolan sunʼiy intellektni “shaffof Troyan oti” deb atadiKristofer Nolan sunʼiy intellektni “shaffof Troyan oti” deb atadiBugun, 20:27Qozogʻiston politsiyasi ilk bor roboshabakadan foydalandi: toʻrt nafar qoidabuzar ushlandiQozogʻiston politsiyasi ilk bor roboshabakadan foydalandi: toʻrt nafar qoidabuzar ushlandiBugun, 20:25Intel mikrosxemalar ishlab chiqarishda inqilobiy High-NA EUV texnologiyasini ishga tushirdiIntel mikrosxemalar ishlab chiqarishda inqilobiy High-NA EUV texnologiyasini ishga tushirdiBugun, 19:54Qayta tiklanuvchi energiya stansiyalarini notoʻgʻri joylashtirish defitsitni 5 baravar oshiradiQayta tiklanuvchi energiya stansiyalarini notoʻgʻri joylashtirish defitsitni 5 baravar oshiradiBugun, 19:20Sunʼiy intellektning yangi davri: Current AI barcha uchun ochiq global tarmoq yaratmoqdaSunʼiy intellektning yangi davri: Current AI barcha uchun ochiq global tarmoq yaratmoqdaBugun, 19:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda