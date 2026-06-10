Farzand barakasi: Temur va Farida yangi uyga ko‘chdi

·0·Madaniyat
Farzand barakasi: Temur va Farida yangi uyga ko‘chdi

Mashhur blogerlar Temur va Farida muxlislarini quvonchli yangilik bilan xursand qildi. Yosh oila yangi uy xarid qilganini ma’lum qilib, bu yutuq ortida katta sabr, mehnat va ishonch yotganini ta’kidladi.

Temurning aytishicha, hayoliga ham kelmagan ulkan brendlar bilan hamkorlik qilishni boshlashan va aprel oyida ular uyni hatto 100 foiz naqd pulga sotib olish imkoniyatiga ega bo‘lishagan.

Bloger o‘z kuzatuvchilari bilan samimiy fikrlarini bo‘lishar ekan, turmush qurish yoki farzandli bo‘lishdan cho‘chimaslik kerakligini ta’kidladi.

“Uyimizga kirib kelgan har bir mehmon o‘z rizqi va barakasi bilan keladi. Allohning rejalari biz o‘ylagandan ham go‘zal bo‘lar ekan”, deya fikr bildirdi u.

Temur va Faridaning yangi uy xaridi ijtimoiy tarmoqlarda iliq kutib olindi. Muxlislar yosh oilani navbatdagi katta qadami bilan tabriklab, ularga baxt, fayz va qut-baraka tilamoqda.

Ko‘pchilik ushbu voqeani oiladagi mehr, ishonch va mehnatning yorqin natijasi sifatida baholamoqda. Blogerlar esa yangi xonadonda yanada ko‘proq ezgu maqsadlarni amalga oshirish niyatida ekanliklarini ma’lum qildi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Olti oyligimda 20 kilo bo‘lganman» — Elbek Ibrohimov operatsiyasiz 100 kilo vazn tashlab hammani hayratda qoldirdi«Olti oyligimda 20 kilo bo‘lganman» — Elbek Ibrohimov operatsiyasiz 100 kilo vazn tashlab hammani hayratda qoldirdiKecha, 17:01Jahon yulduzi Jon Lejend Registonda konsert berdiJahon yulduzi Jon Lejend Registonda konsert berdiKecha, 16:16Fahriye Evjen 40 yoshda : muhojir qizidan yulduzgachaFahriye Evjen 40 yoshda : muhojir qizidan yulduzgachaKecha, 15:31Gulbahor Dadamirzayeva qizini uzatdiGulbahor Dadamirzayeva qizini uzatdiKecha, 15:25Kaniza yangi “tansoqchisi”ni tanishtirdiKaniza yangi “tansoqchisi”ni tanishtirdiKecha, 14:25Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandiMunisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandiKecha, 14:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Munisa Rizayeva imidjini keskin oʻzgartirishga qaror qildi (video)
Munisa Rizayeva imidjini keskin oʻzgartirishga qaror qildi (video)
Yulduz Rajabova onasi va qaynonasi bilan ko‘rinish berdi
Yulduz Rajabova onasi va qaynonasi bilan ko‘rinish berdi