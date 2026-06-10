San’atgacha bo‘lgan mashaqqatli yo‘l: Xuvaydo Jumayeva ochiq gapirdi (video)
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
O‘zbek shou-biznesining taniqli vakili Xuvaydo Jumayeva san’at olamiga kirib kelishidan avval boshidan kechirgan qiyinchiliklari haqida so‘zlab berdi. Aktrisa bu haqda hamkasbi Shahzoda Muhammedova bilan bo‘lgan suhbatda samimiy fikrlarini bayon qildi.
Xuvaydo Jumayevaning ta’kidlashicha, bugungi muvaffaqiyatlar ortida katta mehnat, sabr va mashaqqatli yo‘l yotadi. U san’at sohasida o‘z o‘rnini topish uchun ko‘plab sinovlardan o‘tganini aytdi.
Suhbat davomida Shahzoda Muhammedova ham ijodiy faoliyatining ilk bosqichlari oson kechmaganini ta’kidlab, aktyor va aktrisalarning muvaffaqiyatga erishishi ortida ko‘rinmaydigan mehnat va kurashlar borligini qayd etdi.
…