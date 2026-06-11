Mirsodiqova Shoiraning kutilmagan hayot yo'li ochiqlandi (video)

·86·Madaniyat
Mirsodiqova Shoiraning kutilmagan hayot yo'li ochiqlandi (video)

Mirsodiqova Shoira intervyularidan birida boshlovchilik sohasiga kirib kelguniga qadar bosib o'tgan hayot yo'li haqida samimiy gapirib berdi.

Uning aytishicha, dastlab ota-onasi jurnalist, boshlovchi bo'lishiga qarshi bo'lgan. Shu sababli Shoira turli kasblarda o'zini sinab ko'rishga majbur bo'lgan.

“Ota-onam jurnalist bo'lishimga qarshi edi. Meni turli sohalarga yo'naltirishdi. Tikuvchi, tortchi, sartaroshga ham shogird bo'lganman,” — deydi u.

Shoira o'qish davridagi qiziqarli voqealarni ham eslab o'tdi. U oliy matematika fanidan tayyorlanib, ustozining yordamida imtihonlarga o'ziga xos usulda tayyorgarlik ko'rganini kulib hikoya qiladi.

Shuningdek, u Turkiyaga borib, turli tovarlar olib kelib sotgan, ikkita bankda, Savdo-sanoat palatasida hamda “Kamolot” Prezident akademiyasida faoliyat yuritganini ham ta'kidladi.

“Bir paytlar o'ylagandimki, o'rganganlarim boshlovchilik faoliyatimga umuman kerak bo'lmaydi. Ammo bugun tushunyapman — aynan shu tajribalar menga katta yordam beryapti,” — deydi Shoira.

Uning fikricha, turli sohalarda orttirgan tajribasi sabab bugun har xil kasb egalari bilan bemalol muloqot qila oladi va ularni yaxshi tushunadi.

“Hozir shaxsiy brendim rivojlanmoqda. Avvallari faqat san'atkorlar bilan suhbatlashgan bo'lsam, endi turli soha vakillari bilan ham erkin gaplasha olaman. Tajribam sabab ular meni alday olishmaydi,” — deya kulib qo'shimcha qiladi u.

Shoiraning hayot yo'li shuni ko'rsatadiki, har bir tajriba — kelajakdagi muvaffaqiyat uchun muhim poydevordir.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Namanganda Sevinch Mo‘minova chiqishida kutilmagan vaziyat yuz berdiNamanganda Sevinch Mo‘minova chiqishida kutilmagan vaziyat yuz berdiBugun, 07:59Zebiniso Xoliqova sahnada pushaymon bo‘lganini aytdi (video)Zebiniso Xoliqova sahnada pushaymon bo‘lganini aytdi (video)Bugun, 07:35Richard Gir Tramp haqida keskin fikr bildirdiRichard Gir Tramp haqida keskin fikr bildirdiBugun, 06:08San’atgacha bo‘lgan mashaqqatli yo‘l: Xuvaydo Jumayeva ochiq gapirdi (video)San’atgacha bo‘lgan mashaqqatli yo‘l: Xuvaydo Jumayeva ochiq gapirdi (video)Kecha, 12:10Yulduz Usmonova xonadonida kun qanday o‘tmoqda (video)Yulduz Usmonova xonadonida kun qanday o‘tmoqda (video)Kecha, 11:22Farzand barakasi: Temur va Farida yangi uyga ko‘chdiFarzand barakasi: Temur va Farida yangi uyga ko‘chdiKecha, 06:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Yulduz Rajabova onasi va qaynonasi bilan ko‘rinish berdi
Yulduz Rajabova onasi va qaynonasi bilan ko‘rinish berdi
Munisa Rizayeva turmush o'rtog'i bilan o'rtasidagi yosh farqi haqida ilk bor ochiq gapirdi
Munisa Rizayeva turmush o'rtog'i bilan o'rtasidagi yosh farqi haqida ilk bor ochiq gapirdi