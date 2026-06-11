Aktrisa Aziza Axralxo‘jayeva "Oppog‘oy" obrazini taqdim etdi

·1·Madaniyat
Aktrisa Aziza Axralxo‘jayeva "Oppog‘oy" obrazini taqdim etdi

Aktrisa Aziza Axralxo‘jayeva o‘z sahifasida yangi ijodiy tajribasini taqdim etdi. U bu safar mashhur multfilm qahramoni — Oppog‘oy obrazida ko‘rinish berdi.

Aktrisa obrazga mos ravishda maxsus makiyaj, soch turmagi va libos tanlab, ertaknamo ko‘rinishga kirgan. Yakuniy natijada esa u tom ma’noda Oppog‘oyni eslatadigan obrazda namoyon bo‘lgan.

Post ostida Aziza Axralxo‘jayeva muxlislariga murojaat qilib, “Keyingi obraz qanday bo‘lishini xohlaysiz?” deya savol qoldirgan. Bu esa izohlarda katta faollikni yuzaga keltirdi.

Sariq ko‘ylak va jinsi ko‘ylak kiygan ayolning ikki xil ko‘rinishdagi surati.

Foydalanuvchilar aktrisani iliq kutib olib, keyingi safar Jasmin, Anna, Zolushka, Elza va Roza kabi mashhur ertak qahramonlari obrazlarini ham yaratishni so‘rashgan.

Ijtimoiy tarmoqlarda ushbu ijodiy yondashuv ko‘plab ijobiy fikrlarga sabab bo‘lib, aktrisaning kreativ g‘oyasi muxlislar tomonidan qiziqish bilan kutib olingan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shahzod Sultonovning bo‘lajak turmush o‘rtog‘ining yuz ko‘rinishi ma’lum bo‘ldi (video)Shahzod Sultonovning bo‘lajak turmush o‘rtog‘ining yuz ko‘rinishi ma’lum bo‘ldi (video)Bugun, 11:32Sohib Hasanov: "Erkak kishi 2 sabab bilan ajralishi mumkin"Sohib Hasanov: "Erkak kishi 2 sabab bilan ajralishi mumkin"Bugun, 11:07Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqdaShahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqdaBugun, 09:52Rayhon G‘aniyeva agar kinoga qaytsa kim bilan partnyor bo‘lishni xohlaydi?Rayhon G‘aniyeva agar kinoga qaytsa kim bilan partnyor bo‘lishni xohlaydi?Bugun, 09:40Ahad Qayum: eng katta gonorarni qaysi san’atkor to‘laydi?Ahad Qayum: eng katta gonorarni qaysi san’atkor to‘laydi?Bugun, 09:17Munisa Rizayeva o‘g‘li uchun klip suratga olmoqdami? (video)Munisa Rizayeva o‘g‘li uchun klip suratga olmoqdami? (video)Bugun, 08:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Yulduz Rajabova onasi va qaynonasi bilan ko‘rinish berdi
Yulduz Rajabova onasi va qaynonasi bilan ko‘rinish berdi
Munisa Rizayeva turmush o'rtog'i bilan o'rtasidagi yosh farqi haqida ilk bor ochiq gapirdi
Munisa Rizayeva turmush o'rtog'i bilan o'rtasidagi yosh farqi haqida ilk bor ochiq gapirdi