Aktrisa Aziza Axralxo‘jayeva "Oppog‘oy" obrazini taqdim etdi
Aktrisa Aziza Axralxo‘jayeva o‘z sahifasida yangi ijodiy tajribasini taqdim etdi. U bu safar mashhur multfilm qahramoni — Oppog‘oy obrazida ko‘rinish berdi.
Aktrisa obrazga mos ravishda maxsus makiyaj, soch turmagi va libos tanlab, ertaknamo ko‘rinishga kirgan. Yakuniy natijada esa u tom ma’noda Oppog‘oyni eslatadigan obrazda namoyon bo‘lgan.
Post ostida Aziza Axralxo‘jayeva muxlislariga murojaat qilib, “Keyingi obraz qanday bo‘lishini xohlaysiz?” deya savol qoldirgan. Bu esa izohlarda katta faollikni yuzaga keltirdi.
Foydalanuvchilar aktrisani iliq kutib olib, keyingi safar Jasmin, Anna, Zolushka, Elza va Roza kabi mashhur ertak qahramonlari obrazlarini ham yaratishni so‘rashgan.
Ijtimoiy tarmoqlarda ushbu ijodiy yondashuv ko‘plab ijobiy fikrlarga sabab bo‘lib, aktrisaning kreativ g‘oyasi muxlislar tomonidan qiziqish bilan kutib olingan.
…