Og‘ir dardni yenggan Feruza Yusupova hayotida yangi sahifa ochdi (video)
O‘zbekistonlik taniqli aktrisa Feruza Yusupova so‘nggi vaqtlarda boshidan kechirgan og‘ir sinovlar haqida ochiqchasiga so‘zlab berdi. Aktrisaning aytishicha, u ma’lum vaqt davomida jiddiy xastalik bilan kurashishga majbur bo‘lgan.
Aktrisa mazkur og‘ir davr uning hayotga bo‘lgan qarashlarini tubdan o‘zgartirganini ta’kidladi. Uning so‘zlariga ko‘ra, salomatlik bilan bog‘liq muammolar insonni ko‘p narsalarni qayta baholashga undar ekan.
Shuningdek, Feruza Yusupova tashqi qiyofasida ham muhim o‘zgarish qildi. U hijob o‘rashga qaror qilganini ma’lum qildi. Aktrisaning bu qarori ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo‘ldi. Ko‘plab muxlislar uni qo‘llab-quvvatlab, ezgu tilaklarini bildirmoqda.
San’atkorning ta’kidlashicha, bu qaror uning ichki kechinmalari va hayotiy tajribalari bilan bog‘liq. U yangi bosqichni xotirjamlik va shukronalik bilan qarshi olayotganini qayd etdi. Ko‘pchilik aktrisaga mustahkam sog‘liq va ijodiy muvaffaqiyatlar tilamoqda.
…