Og‘ir dardni yenggan Feruza Yusupova hayotida yangi sahifa ochdi (video)

·13·Madaniyat
Og‘ir dardni yenggan Feruza Yusupova hayotida yangi sahifa ochdi (video)

O‘zbekistonlik taniqli aktrisa Feruza Yusupova so‘nggi vaqtlarda boshidan kechirgan og‘ir sinovlar haqida ochiqchasiga so‘zlab berdi. Aktrisaning aytishicha, u ma’lum vaqt davomida jiddiy xastalik bilan kurashishga majbur bo‘lgan.

Aktrisa mazkur og‘ir davr uning hayotga bo‘lgan qarashlarini tubdan o‘zgartirganini ta’kidladi. Uning so‘zlariga ko‘ra, salomatlik bilan bog‘liq muammolar insonni ko‘p narsalarni qayta baholashga undar ekan.

Shuningdek, Feruza Yusupova tashqi qiyofasida ham muhim o‘zgarish qildi. U hijob o‘rashga qaror qilganini ma’lum qildi. Aktrisaning bu qarori ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo‘ldi. Ko‘plab muxlislar uni qo‘llab-quvvatlab, ezgu tilaklarini bildirmoqda.

San’atkorning ta’kidlashicha, bu qaror uning ichki kechinmalari va hayotiy tajribalari bilan bog‘liq. U yangi bosqichni xotirjamlik va shukronalik bilan qarshi olayotganini qayd etdi. Ko‘pchilik aktrisaga mustahkam sog‘liq va ijodiy muvaffaqiyatlar tilamoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Munisa Rizayeva Kreyg Devid konsertida muxlislarni hayratga soldi (video)Munisa Rizayeva Kreyg Devid konsertida muxlislarni hayratga soldi (video)Bugun, 16:07Shahzod Sultonovning bo‘lajak turmush o‘rtog‘ining yuz ko‘rinishi ma’lum bo‘ldi (video)Shahzod Sultonovning bo‘lajak turmush o‘rtog‘ining yuz ko‘rinishi ma’lum bo‘ldi (video)Bugun, 11:32Aktrisa Aziza Axralxo‘jayeva "Oppog‘oy" obrazini taqdim etdiAktrisa Aziza Axralxo‘jayeva "Oppog‘oy" obrazini taqdim etdiBugun, 11:31Sohib Hasanov: "Erkak kishi 2 sabab bilan ajralishi mumkin"Sohib Hasanov: "Erkak kishi 2 sabab bilan ajralishi mumkin"Bugun, 11:07Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqdaShahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqdaBugun, 09:52Rayhon G‘aniyeva agar kinoga qaytsa kim bilan partnyor bo‘lishni xohlaydi?Rayhon G‘aniyeva agar kinoga qaytsa kim bilan partnyor bo‘lishni xohlaydi?Bugun, 09:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Yulduz Rajabova onasi va qaynonasi bilan ko‘rinish berdi
Yulduz Rajabova onasi va qaynonasi bilan ko‘rinish berdi
Munisa Rizayeva turmush o'rtog'i bilan o'rtasidagi yosh farqi haqida ilk bor ochiq gapirdi
Munisa Rizayeva turmush o'rtog'i bilan o'rtasidagi yosh farqi haqida ilk bor ochiq gapirdi
“Ko‘k jiguli” yangradi: Ozoda konsertida kutilmagan duet
“Ko‘k jiguli” yangradi: Ozoda konsertida kutilmagan duet