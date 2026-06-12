Sevinch Ismoilova “Avtobus” qo‘shig‘i bilan yana e’tiborni tortdi (video)
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Xonanda Sevinch Ismoilova bugun soat 19:00 da “Avtobus” nomli yangi qo‘shig‘ini premyera qildi. Yangi tarona qisqa vaqt ichida tinglovchilar e’tiborini tortib, ijtimoiy tarmoqlarda faol muhokama qilinmoqda.
Qo‘shiq syujeti tasodifiy boshlangan sevgi hikoyasiga bag‘ishlangan bo‘lib, unda ikki insonning aynan avtobusda uchrashib, his-tuyg‘ulari shakllana boshlagani tasvirlanadi. Oddiy hayotiy vaziyat asosida yaratilgan bu tarona o‘zining samimiyligi bilan ajralib turadi.
Tinglovchilar qo‘shiqni iliq kutib olib, izohlarda ijobiy fikrlarini qoldirishmoqda. Ko‘pchilik uning mazmuni va ohangini yuqori baholab, xonandaga keyingi ijodlarida ham omad tilashmoqda.
…