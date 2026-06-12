Gollivudda “Oskar”ga munosib hayvon yulduzlari kimlar?

·13·Madaniyat
Gollivudda “Oskar”ga munosib hayvon yulduzlari kimlar?

Kino sanoatidagi hayvon qahramonlar ko‘pincha tomoshabinlar xotirasida inson aktyorlaridan kam bo‘lmagan iz qoldiradi. Ularning tabiiyligi, sun’iylikdan yiroqligi va rolni samimiy tarzda “yashab berish” qobiliyati ko‘plab filmlarda ularni haqiqiy yulduzga aylantiradi.

Keyko — erkinlik ramzi bo‘lgan kosatka

Basseyning chetida o‘tirgan bola og‘zi ochiq kosatka kitiga qarab turibdi.

1976 yil atrofida Islandiya qirg‘oqlari yaqinida tug‘ilgan Keyko keyinchalik dengiz parkiga olib ketilgan va uzoq yillar tutqunlikda yashagan. Uning hayoti “Villini ozod qiling” filmi orqali butun dunyoga tanilganidan so‘ng keskin o‘zgardi. Filmdagi ta’sirchan syujet tomoshabinlarni hayratga solib, kosatkani tabiiy muhitiga qaytarish bo‘yicha keng harakat boshlanishiga sabab bo‘ldi. Keyko shu tariqa nafaqat kino qahramoni, balki ekologik o‘zgarishlar timsoliga ham aylandi.

Maks — “Niqob”ning yorqin yulduzi

Kichkina it og‘zida yashil niqobni tishlab turibdi.

Jim Kerri ishtirokidagi mashhur “Niqob” filmidagi Maks it obrazi tomoshabinlar yodida chuqur muhrlanib qolgan. Kichik jussasiga qaramay, u sahnalardagi hazil va dinamik harakatlari bilan filmga o‘ziga xos joziba bag‘ishlagan. Ushbu obraz Jek-rassel-terer zotining ommalashuviga ham katta ta’sir ko‘rsatgan.

Kristal— Golli vudning iste’dodli maymuni

Yuzida soqol ko‘pigi bo‘lgan odam va uning yonida kalit ushlagan maymun.

Kapuchin turiga mansub Kristal o‘nlab mashhur film va seriallarda ishtirok etgan. Uning rollari orasida “Vegasdan Bangkokkacha”, “Biz hayvonot bog‘i sotib oldik” va “Muzeydagi tun” kabi loyihalar bor. Murabbiylar uning buyruqlarni tez anglashi va professional ish uslubini yuqori baholashgan.

Jimmi — ekranlarni zabt etgan qarg‘a

Shlyapali kishi bank kassasi oldida tashvishli olomon va qarg‘a yonida turibdi.

1930–1950 yillar Gollivudida Jimmi nomli qarg‘a eng noodatiy aktyorlardan biri bo‘lgan. U “Oz mamlakati sehrgari” va “Bu ajoyib hayot” kabi klassik filmlarda ishtirok etgan. Uning aql-zakovati haqida ko‘plab afsonalar mavjud bo‘lib, hatto yozuv mashinkasidan foydalangani haqida ham gaplar tarqalgan.

Bart — rejissyorlar sevimli ayig‘i

Tog‘ tizmalari va archalar fonida qo‘ng‘ir ayiq turibdi.

Grizli turiga mansub Bart 15 dan ortiq filmda suratga tushgan. U “Kuz afsonalari”, “Oq tish” kabi loyihalarda mashhur aktyorlar bilan birga ekranda paydo bo‘lgan. Katta jussasiga qaramay, u suratga olish maydonchasida intizomli va osoyishta hayvon sifatida tanilgan. Hatto uni “Ayiq” filmi uchun “Oskar”ga nomzod qilish taklifi ham bildirilgan.

Kino tarixida bu kabi hayvon aktyorlar insonlar bilan bir safda turib, ekrandagi obrazlar orqali katta shuhrat qozongan. Ular tabiiyligi va samimiyligi bilan millionlab tomoshabinlar qalbidan joy olgan.

GollivudOskarKeykoIslandiyaJim Kerri
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Onam xohlaganidek vrach qizga uylanyapman” — Shahzod Sultonov“Onam xohlaganidek vrach qizga uylanyapman” — Shahzod SultonovBugun, 16:15Mirjalol Nematovdan “Anor” — yangi tarona taqdim etildi (video)Mirjalol Nematovdan “Anor” — yangi tarona taqdim etildi (video)Bugun, 16:07Sevinch Ismoilova “Avtobus” qo‘shig‘i bilan yana e’tiborni tortdi (video)Sevinch Ismoilova “Avtobus” qo‘shig‘i bilan yana e’tiborni tortdi (video)Bugun, 15:48Rayhonning Kreyg Devid konsertidagi ishtiroki muhokamalar markazida (video)Rayhonning Kreyg Devid konsertidagi ishtiroki muhokamalar markazida (video)Bugun, 15:34Jahongir Otajonovning Nyu-Yorkda suratga olingan yangi tarona parchasi muxlislarni qiziqtirib qo‘ydiJahongir Otajonovning Nyu-Yorkda suratga olingan yangi tarona parchasi muxlislarni qiziqtirib qo‘ydiBugun, 12:17Mavluda va Guli Asalxo‘jayevalardan yangi duet — “Qarindoshlarim” taqdim etildi (audio)Mavluda va Guli Asalxo‘jayevalardan yangi duet — “Qarindoshlarim” taqdim etildi (audio)Bugun, 11:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Yulduz Rajabova onasi va qaynonasi bilan ko‘rinish berdi
Yulduz Rajabova onasi va qaynonasi bilan ko‘rinish berdi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva turmush o'rtog'i bilan o'rtasidagi yosh farqi haqida ilk bor ochiq gapirdi
Munisa Rizayeva turmush o'rtog'i bilan o'rtasidagi yosh farqi haqida ilk bor ochiq gapirdi