«Muhtasham yuz yil»dan keyin karyerasi to‘xtagan 5 yulduzlar
Turkiyaning mashhur “Muhtasham yuz yil” seriali dunyoga ko‘plab iste’dodli aktyor va aktrisalarni tanitdi. Biroq ushbu loyihada ishtirok etgan barcha san’atkorlar ham muvaffaqiyatli ijodiy faoliyat olib borishga erisha olmadi. Ayrim yulduzlar ancha vaqtdan beri yangi film va seriallarda ko‘rinmay qo‘ygan. Bugun aynan ularning taqdiri haqida so‘z yuritamiz.
Feriha Ejem serialda Lutfi posho va Shoh Sultonning qizi Esmahon obrazini gavdalantirgan. Bu rol asosiy bo‘lmasa-da, ko‘plab tomoshabinlar uning qiyofasini yaxshi eslab qolgan.
Chalik hech qachon turk seriallari yulduzi bo‘lishni o‘z oldiga maqsad qilib qo‘ymagan. Mashhur loyihadan keyin u “Bu oramizda qolsin”, “Rakon”, “Oshiq nimalar qilmaydi” kabi asarlarda ham ishtirok etdi.
2017 yilda Feriha Ejem “So‘nggi hikoya” serialida rol ijro etdi va shundan keyin yangi suratga olish ishlaridan asta-sekin voz kechdi. 2019 yilda esa u sobiq kursdoshiga turmushga chiqdi.
Hozirda Chalik shaxsiy blogini faol yuritadi, reklama orqali daromad oladi va ko‘p sayohat qiladi. Uning kino sohasiga qaytishni rejalashtirayotgani yoki yo‘qligi hozircha noma’lum.
“Muhtasham yuz yil” serialida Burak Mehrimoh sevib qolgan tabib Pedro obrazini ijro etgan.
Bu serial uning filmografiyasidagi ilk ishi bo‘lmasa-da, so‘nggi aktyorlik faoliyatiga aylandi. Aniqrog‘i, Sayashar suratga tushishni to‘xtatib, o‘zini to‘liq prodyuserlik sohasiga bag‘ishladi.
Aynan uning ishtirokida “Qora yurak”, “Sevgi va boylik”, “Ashraf va Ro‘yo” kabi mashhur loyihalar yaratildi.
Burak prodyuser sifatida turk seriallari olamiga aktyor sifatidagidan ham kattaroq hissa qo‘shdi. U 2015 yildan beri aktrisa Xadicha Shendil bilan turmush qurgan. Mashhur juftlikning 2015 yilda dunyoga kelgan Jon ismli o‘g‘li bor.
Intervyulardan birida Nilgun Sayasharning aytishicha, uning o‘g‘li aktyorlik sohasiga qaytishni rejalashtirmayapti.
Gurbey Ileri
Shahzoda Mehmed, ya’ni Hurram sulton va Sulton Sulaymonning to‘ng‘ich o‘g‘li obrazini aynan ushbu aktyor gavdalantirgan. “Muhtasham yuz yil” seriali Gurbey ishtirok etgan ilk yirik loyihalardan biri hisoblangan. Turk seriallari muxlislari yosh va iste’dodli Ileri kelajakda turk kino sanoatida katta yutuqlarga erishishiga ishongan edi, ammo voqealar boshqacha rivojlandi.
Mashhur serialdan keyin turk aktyori ko‘plab yangi takliflarga ega bo‘ldi. Biroq unga asosan ikkinchi darajali rollar taklif qilindi va seriallarning o‘zi ham tomoshabinlar hamda tanqidchilar tomonidan iliq qarshi olinmadi. Gurbey “Taqdirga qarshi muhabbat”, “Taqiq”, “Qush qanotidagi sevgi” kabi seriallarda ishtirok etdi. 2023 yildan buyon esa deyarli omma oldida ko‘rinmay qoldi. U muxlislari bilan kelajakdagi rejalari haqida ma’lumot bermaydi, ammo tez-tez shaxsiy suratlarini ijtimoiy tarmoqlarga joylab boradi.
Burju Tuna
Burju serialda Hurram Sultonning dugonasi va ayni paytda raqibi bo‘lgan Gulnihol rolini ijro etgan. Ko‘plab muxlislar haligacha ssenariy mualliflari bu qahramonni omadsiz tarzda syujetdan chiqarib yuborgan, deb hisoblaydi.
“Muhtasham yuz yil” aktrisaning filmografiyasidagi ikkinchi loyiha bo‘ldi. Shundan keyin u “Sen menikisan”, “Oq-qora sevgi”, “Sirli” kabi bir nechta film va seriallarda ham ishtirok etdi.
2019 yildan buyon esa Burju yangi film va seriallarda ishtirok etish takliflarini qabul qilmayapti. 2020 yilda u Volkan Yusunlu bilan turmush qurdi va keyinchalik qiz farzandli bo‘ldi.
Turk aktrisasi ijoddan butunlay uzilgani yo‘q. U tug‘uruq ta’tilidan so‘ng 2007 yildan buyon faoliyat yuritib kelayotgan teatr sahnasiga qaytdi. Burju ekranlarga qaytish haqida izoh bermagan, biroq aktyorlik faoliyatini yakunlagani haqida ham hech qanday bayonot bermagan.
Zehre Koch
Ushbu turk aktrisasi Malkocho‘g‘li Bali bey tez-tez mehmon bo‘lib boradigan raqqosa Elenika obrazini ijro etgan.
Zehre “Muhtasham yuz yil” serialidagi eng yopiq hayot kechiradigan aktrisalardan biri hisoblanadi. Bu serial uning filmografiyasidagi yagona ijodiy ish bo‘lib qoldi.
Keyinchalik Koch filmlarda ishtirok etishdan voz kechdi va omma nazaridan uzoqlashdi. Ochiq manbalarda uning hozir qayerda ekani va nima bilan shug‘ullanayotgani haqida hech qanday ma’lumot mavjud emas.
…