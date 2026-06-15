Ahad Qayum kino va daromad sirlarini ochib tashladi

·19·Madaniyat
Ahad Qayum kino va daromad sirlarini ochib tashladi

Kinorejissyor, ssenarist va shoir Ahad Qayum “Navo” telekanalidagi “Mehmonda” loyihasiga mehmon bo‘lib, ijodi, daromadi, YouTube faoliyati hamda shaxsiy hayoti haqida e’tiborga molik ma’lumotlarni bayon qildi. U suhbat davomida “Ayol makri” filmi orqali 22 ming dollar ishlab topgani, telenovellalar haqidagi qarashlari va kasbi bilan bog‘liq qiziq voqealarni ham eslab o‘tdi.

Eng qimmat she’r va gonorar masalasi

Yashil ko‘ylakdagi erkak intervyu bermoqda.

Shoir eng qimmat she’rini Botir Qodirov sotib olganini ta’kidladi:

— “Mening eng qimmat she’rimni Botir Qodirov olgan. U 'Ey do‘stim, avval otang qadrini bilgin' deb boshlanadigan she’rni qo‘shiq qilgan”, — dedi u.

Uning qo‘shimcha qilishicha, Sherali Jo‘rayev va Ozodbek Nazarbekovdan pul olmagan. Ammo Xurshid Rasulov ko‘pincha o‘zi xohlab gonorar berib turadi.

“Xiyonat haqida kino olinsa, 10 million marta ko‘riladi”

Rejissyor tomoshabinlar tanlovi haqida ham to‘xtaldi:

— “Hozirgi kunda tomoshabin nima istashini o‘zi ham aniq bilmaydi. Mendan ko‘pincha 'nimaga zo‘r kino olmaysan?' deb so‘rashadi. Lekin o‘sha zo‘r filmni kim uchun olaman? Agar hozir xiyonat mavzusida kino olinsa, u osonlik bilan 10 million marta ko‘riladi. Lekin 'Abdulla Avloniy', 'Ibrat' yoki Zulfiqor Musoqovning 'Kasallik tarixi' kabi filmlar 120–130 ming ko‘rilish bilan cheklanib qoladi”, — dedi u.

“Kelinlar haqidagi telenovellalarni meniki deb o‘ylashadi”

Qora kiyimdagi soqolli erkak yashil kreslolar fonida jilmayib turibdi.

Ahad Qayumning aytishicha, ko‘pchilik tomoshabinlar “Otalar so‘zi”, “Iqror” kabi telenovellalardagi kelinlar mavzusidagi qismlarni aynan u suratga olgan deb o‘ylaydi.

— “Men novella suratga olmaganman. Hozirgacha 300 ta film ishlaganman, ularning barchasi dublyaj qilingan. Kinoteatrlarda premera qilingan, 'O‘zbekkino' milliy agentligi tomonidan litsenziya berilgan. Shularning ichida 20–30 tasi qaysar kelin, kundosh yoki xiyonat mavzulariga bag‘ishlangan, xolos. Lekin hamma filmlarim shunday mavzuda emas”, — dedi u.

She’r va qo‘shiqlar ortidagi qiyinchiliklar

U san’atkorlar bilan ishlash jarayonidagi eng qiyin lahzalar haqida ham gapirdi.

Ahad Qayumning aytishicha, Rayhon va Ozodbek Nazarbekov dueti uchun she’r yozishda ma’lum cheklovlar bo‘lgan:

— Rayhon she’rda “Q”, “S” harflari bo‘lmasligini talab qilgan. Shu sababli matn yaratish oson bo‘lmagan. Lekin Ozodbek Nazarbekov “duet bo‘lishi kerak” deb turib olgan.

“Bir kunda to‘rt xil soat taqaman”

Kostyum kiygan erkak mashina ichida yashil qutidagi qimmatbaho soatlar to‘plamini ushlab turibdi.

Ahad Qayum bolaligidan soat yig‘ishga qiziqishi borligini aytdi.

— “Bir kunda to‘rt xil soat taqaman. Hatto uydan chiqqanda to‘rtta soat olib chiqib, uchrashuvlarga qarab almashtirib yuraman”, — dedi u.

Studiya va telefon raqami uchun sarflangan mablag‘

Ahad Qayum ijodiy studiyasini yo‘lga qo‘yish jarayonida katta moliyaviy qurbonliklar qilganini ham aytdi.

— “Studiyani tashkil qilishda ikki-uchta uyimni sotganman. Hatto telefon raqam olish uchun ham ikki xonali uyimni sotib, yana pul qo‘shib nomer olganman”, — dedi u.

“Aslida men matematika o‘qituvchisiman”

To‘q ko‘k nimcha kiygan soqolli yigit xayol surib o‘tiribdi.

Suhbat yakunida u aslida boshqa kasb egasi ekanini ham ochiqladi:

— “Men aslida matematika o‘qituvchisiman. Oilamizda hamma o‘qituvchi: ota-onam, buvilarim ham shu soha vakillari. Avlodimizda 400 ga yaqin pedagog bor. Men Toshkent axborot texnologiyalari universitetida matematika-fizika yo‘nalishini tugatganman. Ijodim tanilguncha to‘rt yil dars ham berganman”, — deya ta’kidladi Ahad Qayum.

Ahad QayumBotir QodirovSherali Jo'rayevOzodbek NazarbekovYouTube
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yulduz Turdiyeva: qoshiqlar qo‘limga yopishib qolardi (video)Yulduz Turdiyeva: qoshiqlar qo‘limga yopishib qolardi (video)Bugun, 15:18Shahzod Sultonov nikoh oldidan yaqinlariga to‘y oshi berdi (video)Shahzod Sultonov nikoh oldidan yaqinlariga to‘y oshi berdi (video)Bugun, 10:20Shahlo Salayevaning to‘y taklifnomasi ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuvga sabab bo‘ldi (video)Shahlo Salayevaning to‘y taklifnomasi ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuvga sabab bo‘ldi (video)Bugun, 10:04Yulduz Usmonovaga yangi qimmatbaho avtomobil sovg‘a qilindi (video)Yulduz Usmonovaga yangi qimmatbaho avtomobil sovg‘a qilindi (video)Bugun, 09:43Jamshid Bobojonov tug‘ilgan kunini yaqinlari davrasida nishonladi (video)Jamshid Bobojonov tug‘ilgan kunini yaqinlari davrasida nishonladi (video)Bugun, 09:21“Har kuni ustimdan pul sochilardi” — raqqosa Muazzam G‘ofurova nega raqsdan voz kechgani haqida gapirdi“Har kuni ustimdan pul sochilardi” — raqqosa Muazzam G‘ofurova nega raqsdan voz kechgani haqida gapirdiBugun, 09:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Munisa Rizayeva turmush o'rtog'i bilan o'rtasidagi yosh farqi haqida ilk bor ochiq gapirdi
Munisa Rizayeva turmush o'rtog'i bilan o'rtasidagi yosh farqi haqida ilk bor ochiq gapirdi
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi