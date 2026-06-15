Yulduz Turdiyeva: qoshiqlar qo‘limga yopishib qolardi (video)

·22·Madaniyat
Yulduz Turdiyeva: qoshiqlar qo‘limga yopishib qolardi (video)

O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan artist Yulduz Turdiyeva bolalik yillarida kuzatilgan noodatiy qobiliyati haqida qiziq xotiralari bilan o‘rtoqlashdi.

Xonandaning aytishicha, yoshlik paytlarida turli metall buyumlar, jumladan qoshiq va tangalar qo‘liga osonlik bilan yopishib qolardi. Bu holat atrofdagilarning ham hayratiga sabab bo‘lgan.

Yulduz Turdiyeva shuningdek, onasi farzandlarining sog‘lig‘i bilan bog‘liq qiziq voqealarni ham eslab turganini aytdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, ba’zan farzandlarining oyoqlarini yengil uqalab qo‘yganidan so‘ng ular o‘zlarini ancha yaxshi his qilishgan.

Xonanda mazkur holatlarni qandaydir mo‘jiza sifatida emas, balki hayotida uchragan qiziq voqealardan biri sifatida qabul qilishini ta’kidladi.

Yulduz TurdiyevaO'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Muhammadiso Abdulxairovning IELTS haqidagi hazili ommalashdi (video)Muhammadiso Abdulxairovning IELTS haqidagi hazili ommalashdi (video)Bugun, 15:47Ahad Qayum kino va daromad sirlarini ochib tashladiAhad Qayum kino va daromad sirlarini ochib tashladiBugun, 15:09Shahzod Sultonov nikoh oldidan yaqinlariga to‘y oshi berdi (video)Shahzod Sultonov nikoh oldidan yaqinlariga to‘y oshi berdi (video)Bugun, 10:20Shahlo Salayevaning to‘y taklifnomasi ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuvga sabab bo‘ldi (video)Shahlo Salayevaning to‘y taklifnomasi ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuvga sabab bo‘ldi (video)Bugun, 10:04Yulduz Usmonovaga yangi qimmatbaho avtomobil sovg‘a qilindi (video)Yulduz Usmonovaga yangi qimmatbaho avtomobil sovg‘a qilindi (video)Bugun, 09:43Jamshid Bobojonov tug‘ilgan kunini yaqinlari davrasida nishonladi (video)Jamshid Bobojonov tug‘ilgan kunini yaqinlari davrasida nishonladi (video)Bugun, 09:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Munisa Rizayeva turmush o'rtog'i bilan o'rtasidagi yosh farqi haqida ilk bor ochiq gapirdi
Munisa Rizayeva turmush o'rtog'i bilan o'rtasidagi yosh farqi haqida ilk bor ochiq gapirdi
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi