Yulduz Turdiyeva: qoshiqlar qo‘limga yopishib qolardi (video)
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan artist Yulduz Turdiyeva bolalik yillarida kuzatilgan noodatiy qobiliyati haqida qiziq xotiralari bilan o‘rtoqlashdi.
Xonandaning aytishicha, yoshlik paytlarida turli metall buyumlar, jumladan qoshiq va tangalar qo‘liga osonlik bilan yopishib qolardi. Bu holat atrofdagilarning ham hayratiga sabab bo‘lgan.
Yulduz Turdiyeva shuningdek, onasi farzandlarining sog‘lig‘i bilan bog‘liq qiziq voqealarni ham eslab turganini aytdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, ba’zan farzandlarining oyoqlarini yengil uqalab qo‘yganidan so‘ng ular o‘zlarini ancha yaxshi his qilishgan.
Xonanda mazkur holatlarni qandaydir mo‘jiza sifatida emas, balki hayotida uchragan qiziq voqealardan biri sifatida qabul qilishini ta’kidladi.
…