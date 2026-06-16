Shahzod Sultonov to‘yidan yorqin lahzalar: mashhurlar jam bo‘ldi (video)

·76·Madaniyat
Shahzod Sultonov to‘yidan yorqin lahzalar: mashhurlar jam bo‘ldi (video)

Aktyor Shahzod Sultonovning kechki to‘y oqshomidan olingan lavhalar ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalmoqda. Ushbu tantanali marosim muxlislar e’tiborini tortib, katta qiziqish uyg‘otmoqda.

To‘y marosimida ko‘plab taniqli aktyor va aktrisalar ishtirok etib, yoshlarni ushbu quvonchli kun bilan tabriklashdi. Shuningdek, mashhur xonandalar sahnaga chiqib, mehmonlar kayfiyatini yanada ko‘tarib, jonli ijrolari bilan bayramga fayz bag‘ishladi.

Tarqalgan videolarda kelin-kuyovning quvonchi, samimiy tabassumi va hayajoni yaqqol sezilib turibdi. Ularning baxtli lahzalari tomoshabinlar qalbiga ham iliqlik ulashmoqda.

Ijtimoiy tarmoqlardagi izohlarda esa foydalanuvchilar yosh oilaga baxt-saodat, uzoq umr va totuv hayot tilab, iliq fikrlar qoldirishmoqda.

Mazkur to‘y nafaqat yaqinlari, balki muxlislar uchun ham unutilmas voqealardan biriga aylanmoqda.

Shahzod Sultonov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ustoz san’atkor Xadiya Yusupova 88 yoshida vafot etdiUstoz san’atkor Xadiya Yusupova 88 yoshida vafot etdiBugun, 15:07Ulug‘bek Qodirov o‘zining “Xonimey” nomli yangi qo‘shig‘i bilan ijtimoiy tarmoqlarda barchaning e’tiborida!Ulug‘bek Qodirov o‘zining “Xonimey” nomli yangi qo‘shig‘i bilan ijtimoiy tarmoqlarda barchaning e’tiborida!Bugun, 11:59Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)Bugun, 11:11Shirin Zaitovadan quvonchli yangilik: xonanda ikkinchi bor ona bo‘ldi (video)Shirin Zaitovadan quvonchli yangilik: xonanda ikkinchi bor ona bo‘ldi (video)Bugun, 11:00Yigitali Mamajonov 36 yoshda: turmush o‘rtog‘idan samimiy tabrikYigitali Mamajonov 36 yoshda: turmush o‘rtog‘idan samimiy tabrikBugun, 10:27Yulduz Usmonova san’atkorlar uchun yaratilgan imtiyozlar haqida ochiq gapirdiYulduz Usmonova san’atkorlar uchun yaratilgan imtiyozlar haqida ochiq gapirdiBugun, 10:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Munisa Rizayeva turmush o'rtog'i bilan o'rtasidagi yosh farqi haqida ilk bor ochiq gapirdi
Munisa Rizayeva turmush o'rtog'i bilan o'rtasidagi yosh farqi haqida ilk bor ochiq gapirdi
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi