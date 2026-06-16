Shahzod Sultonov to‘yidan yorqin lahzalar: mashhurlar jam bo‘ldi (video)
Aktyor Shahzod Sultonovning kechki to‘y oqshomidan olingan lavhalar ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalmoqda. Ushbu tantanali marosim muxlislar e’tiborini tortib, katta qiziqish uyg‘otmoqda.
To‘y marosimida ko‘plab taniqli aktyor va aktrisalar ishtirok etib, yoshlarni ushbu quvonchli kun bilan tabriklashdi. Shuningdek, mashhur xonandalar sahnaga chiqib, mehmonlar kayfiyatini yanada ko‘tarib, jonli ijrolari bilan bayramga fayz bag‘ishladi.
Tarqalgan videolarda kelin-kuyovning quvonchi, samimiy tabassumi va hayajoni yaqqol sezilib turibdi. Ularning baxtli lahzalari tomoshabinlar qalbiga ham iliqlik ulashmoqda.
Ijtimoiy tarmoqlardagi izohlarda esa foydalanuvchilar yosh oilaga baxt-saodat, uzoq umr va totuv hayot tilab, iliq fikrlar qoldirishmoqda.
Mazkur to‘y nafaqat yaqinlari, balki muxlislar uchun ham unutilmas voqealardan biriga aylanmoqda.
…