Yangi avtomobil olgan Yulduz Usmonova eskisini qiziga berdi (video)
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
O‘zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova yana bir bor oilasiga bo‘lgan mehri va e’tibori bilan muxlislar e’tiborini tortdi. Yulduz Usmonovaga yaqinda yangi avtomobil sovg‘a qilingani munosabati bilan avval foydalanib kelgan avtomashinasini qizi Nilufar Usmonovaga sovg‘a qildi.
Ma’lum bo‘lishicha, mazkur tuhfa oila a’zolari uchun kutilmagan va quvonchli voqealardan biriga aylangan. Nilufar Usmonova ham onasining bu e’tiborini mamnuniyat bilan qabul qilgan.
…