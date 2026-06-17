Kelin va kuyov onalarga gul taqdim qildi (video)

·114·Madaniyat
Kelin va kuyov onalarga gul taqdim qildi (video)

Aktyor Shahzod Sultonovning to‘y marosimidan tarqalayotgan lavhalar ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish uyg‘otmoqda. Ayniqsa, kelin va kuyov ishtirokidagi ta’sirli an’analardan biri ko‘pchilikning e’tiborini tortdi.

Marosim davomida Shahzod Sultonov va uning turmush o‘rtog‘i har ikki oila uchun qadrli insonlar bo‘lgan onalarga gul taqdim etishdi.

Samimiy muhitda kechgan ushbu lahzalar mehmonlar tomonidan iliq qarshi olindi. Onalarga bo‘lgan hurmat va e’tiborni ifoda etgan marosim to‘yning eng ta’sirchan onlaridan biriga aylandi.

Shaxzod Sultonov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Imron yangi qo‘shig‘ini muxlislarga taqdim etdi: "Qovog‘ingdan sani" (audio)Imron yangi qo‘shig‘ini muxlislarga taqdim etdi: "Qovog‘ingdan sani" (audio)Bugun, 22:14Umar Shamsiyevning “Ikkimiz” qo‘shig‘i qisqa fursatda xitga aylandi (video)Umar Shamsiyevning “Ikkimiz” qo‘shig‘i qisqa fursatda xitga aylandi (video)Bugun, 22:03Rayxon Ulasenova 44 yoshda: muxlislar suygan aktrisaga tabriklar yog‘ilmoqdaRayxon Ulasenova 44 yoshda: muxlislar suygan aktrisaga tabriklar yog‘ilmoqdaBugun, 21:08Sevara Nazarxon sevimli qo‘shiqlari haqida gapirdiSevara Nazarxon sevimli qo‘shiqlari haqida gapirdiKecha, 18:56Yangi avtomobil olgan Yulduz Usmonova eskisini qiziga berdi (video)Yangi avtomobil olgan Yulduz Usmonova eskisini qiziga berdi (video)Kecha, 18:49Zohida Umarova marhum turmush o‘rtog‘i qarindoshlari haqida haqiqatni ochdiZohida Umarova marhum turmush o‘rtog‘i qarindoshlari haqida haqiqatni ochdiKecha, 18:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovani sudga bermoqchi ekan
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovani sudga bermoqchi ekan