Kelin va kuyov onalarga gul taqdim qildi (video)
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aktyor Shahzod Sultonovning to‘y marosimidan tarqalayotgan lavhalar ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish uyg‘otmoqda. Ayniqsa, kelin va kuyov ishtirokidagi ta’sirli an’analardan biri ko‘pchilikning e’tiborini tortdi.
Marosim davomida Shahzod Sultonov va uning turmush o‘rtog‘i har ikki oila uchun qadrli insonlar bo‘lgan onalarga gul taqdim etishdi.
Samimiy muhitda kechgan ushbu lahzalar mehmonlar tomonidan iliq qarshi olindi. Onalarga bo‘lgan hurmat va e’tiborni ifoda etgan marosim to‘yning eng ta’sirchan onlaridan biriga aylandi.
…