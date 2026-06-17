Milena Madmusayeva yangi taronasi bilan muxlislarni qiziqtirib qo‘ydi!
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Ko‘plab muxlislarga ega bo‘lgan xonanda Milena Madmusayeva yangi ijodiy ishlari bilan yana e’tibor markaziga tushdi.
San’atkor ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida yangi taronasidan qisqa parchani ulashib, muxlislarida katta qiziqish uyg‘otdi.
Hozircha qo‘shiqning to‘liq talqini va videoklipi haqida rasmiy ma’lumot berilmagan. Shu sababli loyiha tafsilotlari sir saqlanib qolmoqda.
Qisqa parcha e’lon qilinganidan so‘ng muxlislar izohlarda yangi taronani intiqlik bilan kutayotganliklarini bildirib, xonandaga omad va muvaffaqiyatlar tilashmoqda.
…