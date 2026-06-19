Xonanda Nigora yangi yo‘nalishda: O‘zbekiston terma jamoasi uchun maxsus murojaat!
So‘nggi kunlarda xonanda Nigora o‘z ijodiy faoliyatida yangi yo‘nalishga e’tibor qaratgani bilan muxlislar e’tiborini tortdi. Ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalayotgan videolar orasida O‘zbekiston milliy terma jamoasini qo‘llab-quvvatlashga bag‘ishlangan kontentlar ham ommalashib bormoqda.
Shu jarayonda xonanda Nigora ham faol ishtirok etib, terma jamoaga bo‘lgan qo‘llab-quvvatlovini bildirib o‘tdi. Uning bu tashabbusi muxlislar tomonidan ijobiy kutib olinib, ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinmoqda.
Xonanda o‘zining izohida muxlislarga murojaat qilib shunday yozgan:
“O‘zbekiston olg‘a, bo‘shashmaymiz. Hisob nechchi-nechchi bo‘ladi deb o‘ylaysizlar, kommentlarda yozib qoldiringlar.”
Mazkur post tez orada ko‘plab foydalanuvchilar tomonidan baham ko‘rilib, turli fikrlar va bashoratlar bildirilishiga sabab bo‘ldi.
…