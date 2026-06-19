Amerikalik mashhur aktrisa Enn Xeteuey 3 farzandiga homiladorligini tarmoqlarda e’lon qildi!
Ijtimoiy tarmoqlarda amerikalik mashhur aktrisa Enn Xeteuey haqida tarqalgan xabarlar muxlislar orasida katta qiziqish uyg‘otdi.
Tarqalayotgan ma’lumotlarga ko‘ra, aktrisa uchinchi marta farzand kutayotgani haqida e’lon qilgan. Ushbu xabar qisqa vaqt ichida ko‘plab sahifalarda muhokama qilinib, muxlislarning e’tiborini tortdi.
Izohlarda foydalanuvchilar Enn Xeteuey va uning turmush o‘rtog‘i Adam Shulmanga samimiy tabriklar yo‘llamoqda. Ko‘pchilik bo‘lajak ota-onaga baxt, salomatlik va oilaviy quvonchlar tilagan.
Enn Xeteuey dunyo kinosidagi muvaffaqiyatli rollari bilan millionlab muxlislar mehrini qozongan aktrisalardan biri hisoblanadi. Shu sabab uning shaxsiy hayotiga oid har qanday yangilik ham jamoatchilik tomonidan katta qiziqish bilan kuzatiladi.
…