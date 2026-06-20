Mashhur britaniyalik aktyor Entoni Xed vafot etdi
Mashhur britaniyalik aktyor Entoni Xed 72 yoshida hayotdan ko‘z yumdi. Uning vafoti haqidagi xabar butun dunyo muxlislari va kino ixlosmandlarini chuqur qayg‘uga soldi.
Aktyor tomoshabinlarga asosan "Merlin" serialidagi Qirol obrazi orqali yaxshi tanilgan edi. U ushbu rol orqali millionlab tomoshabinlarning qalbidan joy olib, o‘zining kuchli aktyorlik mahoratini namoyish etgan.
Ijtimoiy tarmoqlarda aktyorning ijodi, iste’dodi va insoniy fazilatlarini aks ettiruvchi ko‘plab ta’sirli videolar va xotira lavhalari tarqalmoqda. Uning muxlislari san’atkorni iliq so‘zlar bilan eslab, uning kino olamiga qo‘shgan hissasini alohida e’tirof etishmoqda.
Serialdagi hamkasbi Bradley James ham aktyor xotirasiga bag‘ishlab post qoldirdi. U Entoni Xeddan faoliyati davomida juda ko‘p saboqlar olganini, uning maslahatlari va insoniy fazilatlari hech qachon yodidan chiqmasligini ta’kidladi.
Entoni Xed yillar davomida yaratgan unutilmas obrazlari, sahnadagi betakror ijrosi va san’atga qo‘shgan ulkan hissasi bilan kino tarixida o‘chmas iz qoldirdi. Uning nomi va ijodi muxlislar qalbida uzoq yillar davomida yashab qoladi.
…