Mashhur britaniyalik aktyor Entoni Xed vafot etdi

·1·Madaniyat
Mashhur britaniyalik aktyor Entoni Xed vafot etdi

Mashhur britaniyalik aktyor Entoni Xed 72 yoshida hayotdan ko‘z yumdi. Uning vafoti haqidagi xabar butun dunyo muxlislari va kino ixlosmandlarini chuqur qayg‘uga soldi.

Aktyor tomoshabinlarga asosan "Merlin" serialidagi Qirol obrazi orqali yaxshi tanilgan edi. U ushbu rol orqali millionlab tomoshabinlarning qalbidan joy olib, o‘zining kuchli aktyorlik mahoratini namoyish etgan.

Ijtimoiy tarmoqlarda aktyorning ijodi, iste’dodi va insoniy fazilatlarini aks ettiruvchi ko‘plab ta’sirli videolar va xotira lavhalari tarqalmoqda. Uning muxlislari san’atkorni iliq so‘zlar bilan eslab, uning kino olamiga qo‘shgan hissasini alohida e’tirof etishmoqda.

Serialdagi hamkasbi Bradley James ham aktyor xotirasiga bag‘ishlab post qoldirdi. U Entoni Xeddan faoliyati davomida juda ko‘p saboqlar olganini, uning maslahatlari va insoniy fazilatlari hech qachon yodidan chiqmasligini ta’kidladi.

Entoni Xed yillar davomida yaratgan unutilmas obrazlari, sahnadagi betakror ijrosi va san’atga qo‘shgan ulkan hissasi bilan kino tarixida o‘chmas iz qoldirdi. Uning nomi va ijodi muxlislar qalbida uzoq yillar davomida yashab qoladi.

Entoni XedMerlinBradley James
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Amerikalik mashhur aktrisa Enn Xeteuey 3 farzandiga homiladorligini tarmoqlarda e’lon qildi!Amerikalik mashhur aktrisa Enn Xeteuey 3 farzandiga homiladorligini tarmoqlarda e’lon qildi!Kecha, 23:082004 yilda Otabek Madrahimovga 24 kilometrlik maktub yozilgan ekan2004 yilda Otabek Madrahimovga 24 kilometrlik maktub yozilgan ekanKecha, 16:41Yorqinxo‘ja Umarovdan yangi tarona: O‘zbekiston terma jamoasiga bag‘ishlangan ilhomlantiruvchi videoYorqinxo‘ja Umarovdan yangi tarona: O‘zbekiston terma jamoasiga bag‘ishlangan ilhomlantiruvchi videoKecha, 16:05Xonanda Nigora yangi yo‘nalishda: O‘zbekiston terma jamoasi uchun maxsus murojaat!Xonanda Nigora yangi yo‘nalishda: O‘zbekiston terma jamoasi uchun maxsus murojaat!Kecha, 15:52Munisa Rizayevaning o‘g‘li Aleks kimga ko‘proq o‘xshaydi? (video)Munisa Rizayevaning o‘g‘li Aleks kimga ko‘proq o‘xshaydi? (video)Kecha, 14:29Tom Holland Zendaya bilan nikohini rasman tasdiqladiTom Holland Zendaya bilan nikohini rasman tasdiqladi18.06, 22:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...