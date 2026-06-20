Abbos Fayzullayev kutilmagan sirni ochdi (video)
O‘zbekiston terma jamoasi a’zosi Abbos Fayzullayev intervyularidan birida o‘z o‘yin uslubiga oid qiziqarli jihatni oshkor qildi. Uning ta’kidlashicha, bo‘yining nisbatan pastligi ayrim vaziyatlarda unga ustunlik ham berar ekan.
“Bo‘yim kichkina bo‘lgani uchun himoyachilar har doim ham 100 foiz e’tibor berishmaydi. Ular meni to‘pni burib ketadi deb o‘ylashmaydi. Bu esa ba’zida menga foyda beradi. Lekin eng muhimi — to‘g‘ri pozitsiyani tanlash va imkoniyatdan unumli foydalanib, gol urish”, — deya fikr bildirdi futbolchi.
Fayzullayevning bu samimiy izohi ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamaga sabab bo‘ldi. Ko‘plab muxlislar uni navbatdagi goli bilan tabriklab, futbolchining maydondagi harakatlarini yuqori baholashmoqda. Ba’zilar esa hazil aralash endi himoyachilar ham bu “sir”dan xabardor bo‘lib, unga yanada jiddiyroq e’tibor berishlarini yozib qoldirishmoqda.
Shubhasiz, yosh futbolchining o‘ziga xos o‘yin uslubi va maydondagi chaqqonligi uni muxlislar orasida tobora mashhur qilmoqda.
…