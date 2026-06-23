Munisa Rizayevaga sahnada ulkan guldasta sovg‘a qilishdi (video)
O‘zbekistonlik taniqli xonanda Munisa Rizayeva navbatdagi konsert dasturida muxlislar e’tiborida bo‘ldi. Xonanda sahnada qo‘shiq ijro etayotgan vaqtda unga juda katta va hashamatli guldasta taqdim etildi.
Kadrlarda bir kishi ulkan guldastani sahnaga olib chiqqanini ko‘rish mumkin. Qizil va oq atirgullardan tuzilgan sovg‘a hajmi bilan ham xonandani, ham tomoshabinlarni hayratda qoldirdi.
Munisa Rizayeva guldastani ko‘rgach, hayrat va quvonchini yashira olmadi. Xonanda sovg‘ani qabul qilib, uni taqdim etgan insonga minnatdorlik bildirdi.
Sahnadagi ushbu samimiy lahza konsert ishtirokchilari tomonidan telefonlarga tasvirga olindi. Videoda xonandaning guldastani ko‘tarishga urinishi va uning hajmidan hayratga tushgani ham aks etgan.
Ulkan guldasta konsertning eng esda qolarli lahzalaridan biriga aylandi. Munisa Rizayevaning muxlislari esa ijtimoiy tarmoqlarda xonandaga ko‘rsatilgan bunday e’tibor va hurmatni iliq qarshi oldi.
…