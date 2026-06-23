Lola Ahmedova terma jamoani qo‘llab, trendga qo‘shildi (video)
Xonanda Lola Ahmedova o‘zining Instagram sahifasida O‘zbekiston milliy terma jamoasini qo‘llab-quvvatlashga bag‘ishlangan video joyladi.
Ayni kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda ko‘plab san’atkorlar va blogerlar terma jamoamizni qo‘llab-quvvatlab, turli trend videolarni ulashmoqda. Lola Ahmedova ham ushbu jarayonga befarq qolmadi.
Videoda xonanda qo‘lida O‘zbekiston bayrog‘ini baland ko‘tarib, uni faxr bilan hilpiratgani, yuziga bayrog‘imiz ranglarini surtgani hamda futbolchilarimizga xos harakatlarni musiqa bilan uyg‘unlashtirib namoyish etgani aks etgan.
Mazkur video ostida Ahmedova quyidagi ilhomlantiruvchi so‘zlarni yozib qoldirdi:
“O‘zbekiston terma jamoasiga jahon chempionatida Alloh madadkor bo‘lsin! Biz sizlar bilan birgamiz!”
Ushbu video qisqa vaqt ichida muxlislar tomonidan iliq kutib olindi va keng muhokamalarga sabab bo‘ldi.
…