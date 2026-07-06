O‘tkir Mengliyev yangi mukofot bilan taqdirlandi
Aktyor O‘tkir Mengliyev o‘z muxlislari bilan quvonchli xabarni bo‘lishdi. San’atkor Madaniyat va oliy ta’lim vazirligi tomonidan “O‘z kasbining tashabbuskori” nomli medal bilan taqdirlanganini ma’lum qildi.
Aktyor ushbu xushxabarni o‘zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasi orqali e’lon qilib, mukofot unga katta faxr va quvonch bag‘ishlaganini ta’kidladi.
“Assalomu alaykum! Madaniyat va oliy ta’lim vazirligi tomonidan “O‘z kasbining tashabbuskori” nomli medal bilan meni taqdirlashdi. E’tiborlaridan boshim osmonga yetdi! Rahmat! Boriga shukur!!!”, — deb yozdi O‘tkir Mengliyev.
Aktyorning ushbu posti qisqa vaqt ichida ko‘plab muxlislar va hamkasblarining e’tiborini tortdi. Izohlarda san’atkorni samimiy tabriklab, uning ijodiy faoliyatiga yuksak baho berayotganlar soni ortmoqda. Ko‘pchilik aktyorga yangi yutuqlar, mustahkam sog‘liq va bundan-da ulkan muvaffaqiyatlar tilagan.
…