Izzat Shukurovning ismini kim qo‘ygan? Otasi ma’lum qildi (video)

·74·Madaniyat
Izzat Shukurovning ismini kim qo‘ygan? Otasi ma’lum qildi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xonanda Izzat Shukurovning otasi Tojivoy Shukurov o‘g‘lining ismini marhum O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan artist Obid Asomov qo‘yib berganini ma’lum qildi.
  • Obid Asomov Izzat Shukurovni katta sahnaga olib chiqishda ham muhim rol o‘ynagan.
  • Tojivoy Shukurov o‘g‘lining konsertini tomosha qilish va uning yutuqlariga guvoh bo‘lishni ko‘p yillar orzu qilganini ta’kidladi.

Xonanda Izzat Shukurov 10 oktyabr kuni Toshkentdagi Humo Arena'da konsert berdi. Konsertning eng ta’sirli lahzalaridan biri xonanda otasi Tojivoy Shukurovni sahnaga taklif qilib, unga avtomobil sovg‘a qilgani bo‘ldi.

Sahnada so‘zga chiqqan Tojivoy Shukurov farzandining konsertini ko‘rish va uning yutuqlariga guvoh bo‘lishni ko‘p yillar orzu qilganini aytdi. Uning ta’kidlashicha, bir vaqtlar taniqli san’atkorlarning otalari farzandlari konsertini tomosha qilib o‘tirganini ko‘rib, o‘zi ham shunday kunlarga yetishni niyat qilgan.

“Men farzandlarimdan juda ham xursandman. Har bir insonga shunday farzand o‘stirish nasib qilsin. Bir paytlar o‘zim ham shunday kunlarni orzu qilgan edim. Katta san’atkorlarning otalari o‘g‘illarining konsertlarida o‘tirganini ko‘rsam, qachondir menga ham shunday kunlar nasib qilarmikan, deb o‘ylardim. Mana, o‘sha kunlar ham yetib keldi”, — dedi u.

Shuningdek, Tojivoy Shukurov o‘g‘li Izzatning ismini kim qo‘yganini ham ma’lum qildi. Uning aytishicha, O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan artist, marhum Obid Asomov xonandaga ism qo‘ygan va uni katta sahnaga olib chiqishda muhim rol o‘ynagan.

“Bu orzular haqida gapirganda, bitta san’atkorni eslamaslikning iloji yo‘q. O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan artist, hammamizga taniqli san’atkorimiz Obid Asomovning ruhlari shod bo‘lsin. Men hamisha bu insonni yodga olaman. Izzatning ismini aynan shu inson qo‘yib bergan va uni katta sahnaga olib chiqqan. 'Agar men ko‘ra olmasam, sen o‘zing ko‘rasan, Xudo xohlasa katta sahnalarda', degan edi. Mana, o‘sha kun ham yetib keldi. Men bundan juda minnatdorman”, — deya ta’kidladi Tojivoy Shukurov.

U so‘zining yakunida ustoz san’atkorni doimo hurmat bilan yodga olishini aytib, farzandi kelajakda ham xalqning xizmatida bo‘lishini tiladi.

Xonanda Izzat ShukurovTojivoy ShukurovObid AsomovXumo Arena
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Izzat Shukurov konsertida otasiga avtomobil sovg‘a qildi (video)Izzat Shukurov konsertida otasiga avtomobil sovg‘a qildi (video)Bugun 11:48Mashhur “Jungli qonunlari” hind filmi haqida siz bilmagan qiziqarli ma’lumotlar (video)Mashhur “Jungli qonunlari” hind filmi haqida siz bilmagan qiziqarli ma’lumotlar (video)25 iyul 20:26Rayhon va Izzat Shukurovdan kutilmagan duet: muxlislar yangi taronani kutmoqdaRayhon va Izzat Shukurovdan kutilmagan duet: muxlislar yangi taronani kutmoqda22 sentabr 13:48Izzat Shukurov o‘g‘liga qanday ism qo‘ygani ma’lum bo‘ldi (video)Izzat Shukurov o‘g‘liga qanday ism qo‘ygani ma’lum bo‘ldi (video)16 iyul 23:09Munisa Rizayevaning «qora ro‘yxat»iga tushgan san’atkor kim edi?Munisa Rizayevaning «qora ro‘yxat»iga tushgan san’atkor kim edi?25 iyun 19:10Yaponiyadagi tungi klubda noodatiy kitobxonlik kechasi o‘tkazildiYaponiyadagi tungi klubda noodatiy kitobxonlik kechasi o‘tkazildiBugun 17:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi