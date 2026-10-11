Sardor Mamadaliyev 41 yoshni qarshi oldi! (video)

·5·Madaniyat
Sardor Mamadaliyev 41 yoshni qarshi oldi! (video)

Xonanda Sardor Mamadaliyev 10 oktyabr kuni 41 yoshni qarshi oldi. San’atkorning tug‘ilgan kunidan olingan turli videolar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, muxlislar e’tiborini tortdi.

Videolarda xonandaning yaqin do‘stlari va hamkasblari davrasida tug‘ilgan kunini nishonlagani aks etgan. Bayramning eng samimiy lahzalaridan biri esa Sardor Mamadaliyevning o‘g‘li otasini tavallud kuni bilan tabriklab, unga chiroyli tilaklar bildirgan lavhalar bo‘ldi.

Shuningdek, xonanda davrada jonli ijroda qo‘shiqlar kuylab, mehmonlarga ko‘tarinki kayfiyat ulashgan. Bayramdan tarqalgan videolar ostida muxlislar va kuzatuvchilar ham san’atkorni tug‘ilgan kuni bilan tabriklab, unga uzoq umr, sihat-salomatlik va ijodiy muvaffaqiyatlar tilagan.

Sardor Mamadaliyevning tavallud kuni aks etgan lavhalar uning muxlislari orasida iliq taassurot qoldirdi.

Ma’lumot uchun, Sardor Mamadaliyev 1985 yil 10 oktyabrda tug‘ilgan. Xonanda “Dada”, “Ko‘nglimda bir yor”, “Karvon”, “Bir kecha” va “To‘ylar muborak” kabi qo‘shiqlari bilan muxlislarga yaxshi tanish.

Sardor MamadaliyevXonandaTavallud kuniSardor Mamadaliyevning tavallud kuni
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Feruza Normatova tug‘ilgan kunini turmush o‘rtog‘i bilan Turkiyada nishonladi (video)Feruza Normatova tug‘ilgan kunini turmush o‘rtog‘i bilan Turkiyada nishonladi (video)1 oktabr 07:37Jahongir Otajonov 48 yoshini noodatiy tarzda nishonladi (video)Jahongir Otajonov 48 yoshini noodatiy tarzda nishonladi (video)1 oktabr 00:11Sardor Mamadaliyevni mashhur qilgan qo‘shiq qaysi? Xonanda javob berdiSardor Mamadaliyevni mashhur qilgan qo‘shiq qaysi? Xonanda javob berdi25 sentabr 15:14Sherali Jo‘rayev qo‘shig‘i uchun 20 ming dollarlik da’vo: Sardor Mamadaliyev sud mojarosiga ochiq munosabat bildirdiSherali Jo‘rayev qo‘shig‘i uchun 20 ming dollarlik da’vo: Sardor Mamadaliyev sud mojarosiga ochiq munosabat bildirdi21 iyul 03:43Xonanda Sardor Mamadaliyev qizining tavallud kunini nishonladiXonanda Sardor Mamadaliyev qizining tavallud kunini nishonladi17 iyul 12:09Umid Iskandarov 46 yoshni qarshi oldiUmid Iskandarov 46 yoshni qarshi oldi24 sentabr 20:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi