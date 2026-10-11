Sardor Mamadaliyev 41 yoshni qarshi oldi! (video)
Xonanda Sardor Mamadaliyev 10 oktyabr kuni 41 yoshni qarshi oldi. San’atkorning tug‘ilgan kunidan olingan turli videolar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, muxlislar e’tiborini tortdi.
Videolarda xonandaning yaqin do‘stlari va hamkasblari davrasida tug‘ilgan kunini nishonlagani aks etgan. Bayramning eng samimiy lahzalaridan biri esa Sardor Mamadaliyevning o‘g‘li otasini tavallud kuni bilan tabriklab, unga chiroyli tilaklar bildirgan lavhalar bo‘ldi.
Shuningdek, xonanda davrada jonli ijroda qo‘shiqlar kuylab, mehmonlarga ko‘tarinki kayfiyat ulashgan. Bayramdan tarqalgan videolar ostida muxlislar va kuzatuvchilar ham san’atkorni tug‘ilgan kuni bilan tabriklab, unga uzoq umr, sihat-salomatlik va ijodiy muvaffaqiyatlar tilagan.
Sardor Mamadaliyevning tavallud kuni aks etgan lavhalar uning muxlislari orasida iliq taassurot qoldirdi.
Ma’lumot uchun, Sardor Mamadaliyev 1985 yil 10 oktyabrda tug‘ilgan. Xonanda “Dada”, “Ko‘nglimda bir yor”, “Karvon”, “Bir kecha” va “To‘ylar muborak” kabi qo‘shiqlari bilan muxlislarga yaxshi tanish.
Izohlar 0
…