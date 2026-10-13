“Laskoviy may” qo‘shig‘i kimga tegishli? Sud Shatunovning bevasi foydasiga qaror chiqardi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Moskvaning Shcherbinka sudi Yuriy Shatunovning qo‘shiqlari, tovar belgilari va tasvirlariga bo‘lgan mutlaq huquqlarni uning bevasi Svetlana Shatunovaga tegishli deb topdi.
- Sud qarori bilan guruhning sobiq prodyuseri Andrey Razinning mualliflik huquqi va striming daromadlariga bo‘lgan barcha da’volari rad etildi.
Foto: rg.ru
Moskvaning Shcherbinka sudi «Laskoviy may» guruhining marhum solisti Yuriy Shatunovning qo‘shiqlari, tovar belgilari hamda tasvirlariga bo‘lgan mutlaq huquqlarni xonandaning bevasi Svetlana Shatunovaga tegishli deb topdi. Sud qarori bilan guruhning sobiq prodyuseri Andrey Razinning mualliflik huquqi va striming daromadlariga bo‘lgan barcha da’volari qat’iyan rad etildi.
RIA Novosti agentligining Mosgorsud matbuot xizmatiga tayanib xabar berishicha, 2022 yilda xonanda vafot etganidan so‘ng davom etib kelayotgan yillarlik sudlashuvlarda oila manfaatlari to‘liq himoya qilindi.
Sud nimani hal qildi: 2013 yilgi «soxta shartnoma» bekor bo‘ldi
Sud muhokamasi natijasida prodyuserning uzoq yillar davomida pesh qilgan hujjatlari o‘z kuchini yo‘qotdi:
Bitimning haqiqiy emas deb topilishi: Sud Svetlana Shatunovaning voyaga yetmagan farzandlari manfaatini ko‘zlab bergan da’vosini qanoatlantirdi. 2013 yil 14 sentyabrda Shatunov va Razin o‘rtasida tuzilgan deb ko‘rsatilgan shaxsiy ma’lumotlar, asarlar va mualliflik huquqlarini topshirish haqidagi shartnoma tuzilmagan va bekor deb e’lon qilindi;
Striming daromadlaridan mahrum etish: Oila advokati Oleg Sitnikovning ta’kidlashicha, ushbu qaror Rossiyada ro‘yxatdan o‘tgan Razin kompaniyalarini qo‘shiqlardan tushadigan barcha moliyaviy ajratmalardan butunlay mahrum qiladi;
Muallifning asl merosi: Shatunov 2019 yilda guruh asoschisi va qo‘shiqlar muallifi Sergey Kuznetsovdan ushbu kompozitsiyalarga bo‘lgan huquqlarni qonuniy tarzda qabul qilib olgan edi.
Andrey Razinga nisbatan jinoyat ishi va 500 million rubllik firibgarlik
Prodyuser atrofidagi mojarolar nafaqat fuqarolik sudlari, balki og‘ir jinoiy moddalar bilan ham chuqurlashgan:
Xalqaro qidiruv va firibgarlik ayblovi: Andrey Razinga nisbatan Rossiya Jinoyat kodeksining 159-moddasi 4-qismi (o‘ta yirik miqdordagi firibgarlik) bo‘yicha jinoyat ishi ochilgan bo‘lib, uning ismi IIVning davlatlararo qidiruv bazasiga kiritilgan;
Zarar miqdori: Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, Razin shoir Sergey Kuznetsov bilan soxtalashtirilgan shartnomadan foydalanib, yillar davomida noqonuniy ravishda pul ishlab kelgan. Jinoyat ishi bo‘yicha yetkazilgan umumiy zarar 500 million rublga baholanmoqda;
300 million dollarlik tahdidlar chippakka chiqdi: Bunga qadar Razin Rossiya va G‘arb striming platformalarini Shatunov qo‘shiqlarini o‘chirmagani uchun 300 mln dollarlik sud da’vosi bilan qo‘rqitgan, biroq Intellektual huquqlar bo‘yicha sud uning «Laskoviy may» tovar belgisiga bo‘lgan oxirgi egalik huquqlarini ham bekor qilgan edi.
Ushbu hal qiluvchi sud hukmi bilan millionlab muxlislarning sevimli xonandasi Yuriy Shatunov merosi nihoyat uning oilasi va farzandlari ixtiyorida qolishi huquqiy jihatdan mustahkamlandi.
Izohlar 0
…