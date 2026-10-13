“Laskoviy may” qo‘shig‘i kimga tegishli? Sud Shatunovning bevasi foydasiga qaror chiqardi

·40·Madaniyat
“Laskoviy may” qo‘shig‘i kimga tegishli? Sud Shatunovning bevasi foydasiga qaror chiqardi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Moskvaning Shcherbinka sudi Yuriy Shatunovning qo‘shiqlari, tovar belgilari va tasvirlariga bo‘lgan mutlaq huquqlarni uning bevasi Svetlana Shatunovaga tegishli deb topdi.
  • Sud qarori bilan guruhning sobiq prodyuseri Andrey Razinning mualliflik huquqi va striming daromadlariga bo‘lgan barcha da’volari rad etildi.

Foto: rg.ru

Moskvaning Shcherbinka sudi «Laskoviy may» guruhining marhum solisti Yuriy Shatunovning qo‘shiqlari, tovar belgilari hamda tasvirlariga bo‘lgan mutlaq huquqlarni xonandaning bevasi Svetlana Shatunovaga tegishli deb topdi. Sud qarori bilan guruhning sobiq prodyuseri Andrey Razinning mualliflik huquqi va striming daromadlariga bo‘lgan barcha da’volari qat’iyan rad etildi.

RIA Novosti agentligining Mosgorsud matbuot xizmatiga tayanib xabar berishicha, 2022 yilda xonanda vafot etganidan so‘ng davom etib kelayotgan yillarlik sudlashuvlarda oila manfaatlari to‘liq himoya qilindi.

Sud nimani hal qildi: 2013 yilgi «soxta shartnoma» bekor bo‘ldi

Sud muhokamasi natijasida prodyuserning uzoq yillar davomida pesh qilgan hujjatlari o‘z kuchini yo‘qotdi:

  • Bitimning haqiqiy emas deb topilishi: Sud Svetlana Shatunovaning voyaga yetmagan farzandlari manfaatini ko‘zlab bergan da’vosini qanoatlantirdi. 2013 yil 14 sentyabrda Shatunov va Razin o‘rtasida tuzilgan deb ko‘rsatilgan shaxsiy ma’lumotlar, asarlar va mualliflik huquqlarini topshirish haqidagi shartnoma tuzilmagan va bekor deb e’lon qilindi;

  • Striming daromadlaridan mahrum etish: Oila advokati Oleg Sitnikovning ta’kidlashicha, ushbu qaror Rossiyada ro‘yxatdan o‘tgan Razin kompaniyalarini qo‘shiqlardan tushadigan barcha moliyaviy ajratmalardan butunlay mahrum qiladi;

  • Muallifning asl merosi: Shatunov 2019 yilda guruh asoschisi va qo‘shiqlar muallifi Sergey Kuznetsovdan ushbu kompozitsiyalarga bo‘lgan huquqlarni qonuniy tarzda qabul qilib olgan edi.

Andrey Razinga nisbatan jinoyat ishi va 500 million rubllik firibgarlik

Prodyuser atrofidagi mojarolar nafaqat fuqarolik sudlari, balki og‘ir jinoiy moddalar bilan ham chuqurlashgan:

  • Xalqaro qidiruv va firibgarlik ayblovi: Andrey Razinga nisbatan Rossiya Jinoyat kodeksining 159-moddasi 4-qismi (o‘ta yirik miqdordagi firibgarlik) bo‘yicha jinoyat ishi ochilgan bo‘lib, uning ismi IIVning davlatlararo qidiruv bazasiga kiritilgan;

  • Zarar miqdori: Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, Razin shoir Sergey Kuznetsov bilan soxtalashtirilgan shartnomadan foydalanib, yillar davomida noqonuniy ravishda pul ishlab kelgan. Jinoyat ishi bo‘yicha yetkazilgan umumiy zarar 500 million rublga baholanmoqda;

  • 300 million dollarlik tahdidlar chippakka chiqdi: Bunga qadar Razin Rossiya va G‘arb striming platformalarini Shatunov qo‘shiqlarini o‘chirmagani uchun 300 mln dollarlik sud da’vosi bilan qo‘rqitgan, biroq Intellektual huquqlar bo‘yicha sud uning «Laskoviy may» tovar belgisiga bo‘lgan oxirgi egalik huquqlarini ham bekor qilgan edi.

Ushbu hal qiluvchi sud hukmi bilan millionlab muxlislarning sevimli xonandasi Yuriy Shatunov merosi nihoyat uning oilasi va farzandlari ixtiyorida qolishi huquqiy jihatdan mustahkamlandi.

Yuriy ShatunovLaskoviy mayAndrey RazinSvetlana Shatunova
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xonanda Mustafo "Qirolicham" qoʻshigʻi bilan bir kunda qancha uyga kirgani haqida soʻzlab berdiXonanda Mustafo "Qirolicham" qoʻshigʻi bilan bir kunda qancha uyga kirgani haqida soʻzlab berdi4 may 15:30Xusen Amridinovning ota-ona haqidagi ta’sirli qo‘shig‘i haqida (video)Xusen Amridinovning ota-ona haqidagi ta’sirli qo‘shig‘i haqida (video)7 iyun 20:27Barcha sevib eshitadigan "Ismigul" qo'shig'i O'ktam Hakimov hayotini qanchalik o'zgartirgan?Barcha sevib eshitadigan "Ismigul" qo'shig'i O'ktam Hakimov hayotini qanchalik o'zgartirgan?16 may 12:59Imronning “Ana bo‘lmasa” qo‘shig‘i va klipi premyera qilindi (video)Imronning “Ana bo‘lmasa” qo‘shig‘i va klipi premyera qilindi (video)5 iyul 21:05Ozodbek Nazarbekovning yangi “Olg‘a, O‘zbekiston” qo‘shig‘i taqdim etildi (video)Ozodbek Nazarbekovning yangi “Olg‘a, O‘zbekiston” qo‘shig‘i taqdim etildi (video)26 iyun 19:56Yulduz Usmonova: “Topilmaydi” qo‘shig‘i ortidagi ta’sirli haqiqatYulduz Usmonova: “Topilmaydi” qo‘shig‘i ortidagi ta’sirli haqiqat25 aprel 22:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar