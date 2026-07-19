Netflix sunʼiy intellektdan 300 dan ortiq loyihada foydalangani maʼlum boʻldi

·0·Texno
Netflix sunʼiy intellektdan 300 dan ortiq loyihada foydalangani maʼlum boʻldi

Dunyoning eng yirik striming platformalaridan biri boʻlgan Netflix kino sanoatida inqilobiy oʻzgarishlarni amalga oshirishda davom etmoqda. Kompaniyaning soʻnggi hisobotiga koʻra, generativ sunʼiy intellekt texnologiyalari hozirga qadar 300 dan ortiq film va seriallarni yaratish jarayonida muvaffaqiyatli qoʻllanilgan. Bu nafaqat ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish, balki murakkab vizual sahnalarni qisqa vaqt ichida tayyorlash imkonini bermoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Netflix rahbariyati ikkinchi chorak yakunlari boʻyicha eʼlon qilingan hisobotda sunʼiy intellektning imkoniyatlariga alohida toʻxtalib oʻtdi. Maʼlum qilinishicha, ushbu texnologiya kontent yaratishning deyarli barcha bosqichlarida — dastlabki konsepsiyani ishlab chiqishdan tortib, post-prodakshn va yakuniy vizuallashtirishgacha boʻlgan jarayonlarda faol ishtirok etmoqda. Bu esa ijodiy guruhlarga avval imkonsiz boʻlib tuyulgan gʻoyalarni hayotga tatbiq etishga yordam beryapti.

Tejamkorlik va yuqori sifat uygʻunligi

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, sunʼiy intellekt ayniqsa koʻp sonli odamlar ishtirok etadigan ommaviy sahnalar va murakkab jangovar epizodlarni yaratishda qoʻl kelmoqda. Anʼanaviy usulda bunday sahnalarni suratga olish yuzlab kaskadyorlar, massovka ishtirokchilari va qimmatbaho dekoratsiyalarni talab qilgan boʻlsa, endilikda generativ texnologiyalar bu jarayonni sezilarli darajada arzonlashtirmoqda.

Kompaniya ushbu texnologiya qoʻllanilgan aniq misollarni ham keltirib oʻtdi. Xususan, Hindistonning sportga bagʻishlangan Glory seriali, Braziliyaning Brasil 70: A Saga do Tri mini-seriali hamda AQSH tarixiga bagʻishlangan The American Experiment hujjatli loyihasida sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan keng koʻlamli sahnalarni koʻrish mumkin. Ushbu loyihalarda tarixiy muhitni qayta tiklash va ommaviy tadbirlarni tasvirlashda texnologiyaning oʻrni beqiyos boʻlgan.

Netflix mutaxassislarining taʼkidlashicha, agar sunʼiy intellekt yordamiga tayanilmaganida, ushbu loyihalardagi ayrim murakkab va qimmat sahnalarni butunlay qisqartirishga toʻgʻri kelar edi. Texnologiya nafaqat byudjetni tejash, balki tasvir sifatini oshirish va kontentni tomoshabinlarga tezroq yetkazib berish imkonini bermoqda. Bu esa raqobat kuchli boʻlgan striming bozorida katta ustunlik hisoblanadi.

Oʻzbekistonlik tomoshabinlar uchun ham ushbu yangilik ahamiyatli, chunki Netflix platformasidagi sifatli kontentning koʻpayishi va ularning tezroq chiqishi bevosita global texnologik rivojlanishga bogʻliq. Kelajakda sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan filmlar soni yanada ortishi kutilmoqda, bu esa kino sanoatida yangi standartlarni belgilab beradi.

NetflixSunʼiy IntellektTexnologiyaKinoStriming
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ubtech kompaniyasi dunyodagi ilk ommaviy ishlab chiqariluvchi Uworld U1 robotini taqdim etdiUbtech kompaniyasi dunyodagi ilk ommaviy ishlab chiqariluvchi Uworld U1 robotini taqdim etdiBugun, 17:22Sunʼiy intellekt poygasida yangi yetakchi: Xitoyning Kimi K3 modeli OpenAIʼni xavotirga soldiSunʼiy intellekt poygasida yangi yetakchi: Xitoyning Kimi K3 modeli OpenAIʼni xavotirga soldiBugun, 16:58Xitoyda litiy batareyalari uchun 11 yillik soliq imtiyozlari yakunlanmoqdaXitoyda litiy batareyalari uchun 11 yillik soliq imtiyozlari yakunlanmoqdaBugun, 16:25Xitoyda qattiq jismli akkumulyatorlar ekstremal sharoitda bir yil davomida sinovdan oʻtdiXitoyda qattiq jismli akkumulyatorlar ekstremal sharoitda bir yil davomida sinovdan oʻtdiBugun, 15:58Mavrikiy NASA boshchiligidagi Artemis kelishuviga qoʻshilgan 70-davlat boʻldiMavrikiy NASA boshchiligidagi Artemis kelishuviga qoʻshilgan 70-davlat boʻldiBugun, 15:28Aqlli kolonkalardan voz kechish vaqti keldimi? Nubia his-tuygʻularni tushunadigan iMoochi robot-uy hayvonini taqdim etdiAqlli kolonkalardan voz kechish vaqti keldimi? Nubia his-tuygʻularni tushunadigan iMoochi robot-uy hayvonini taqdim etdiBugun, 14:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda