Netflix sunʼiy intellektdan 300 dan ortiq loyihada foydalangani maʼlum boʻldi
Dunyoning eng yirik striming platformalaridan biri boʻlgan Netflix kino sanoatida inqilobiy oʻzgarishlarni amalga oshirishda davom etmoqda. Kompaniyaning soʻnggi hisobotiga koʻra, generativ sunʼiy intellekt texnologiyalari hozirga qadar 300 dan ortiq film va seriallarni yaratish jarayonida muvaffaqiyatli qoʻllanilgan. Bu nafaqat ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish, balki murakkab vizual sahnalarni qisqa vaqt ichida tayyorlash imkonini bermoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Netflix rahbariyati ikkinchi chorak yakunlari boʻyicha eʼlon qilingan hisobotda sunʼiy intellektning imkoniyatlariga alohida toʻxtalib oʻtdi. Maʼlum qilinishicha, ushbu texnologiya kontent yaratishning deyarli barcha bosqichlarida — dastlabki konsepsiyani ishlab chiqishdan tortib, post-prodakshn va yakuniy vizuallashtirishgacha boʻlgan jarayonlarda faol ishtirok etmoqda. Bu esa ijodiy guruhlarga avval imkonsiz boʻlib tuyulgan gʻoyalarni hayotga tatbiq etishga yordam beryapti.
Tejamkorlik va yuqori sifat uygʻunligiixbt.com maʼlumotiga koʻra, sunʼiy intellekt ayniqsa koʻp sonli odamlar ishtirok etadigan ommaviy sahnalar va murakkab jangovar epizodlarni yaratishda qoʻl kelmoqda. Anʼanaviy usulda bunday sahnalarni suratga olish yuzlab kaskadyorlar, massovka ishtirokchilari va qimmatbaho dekoratsiyalarni talab qilgan boʻlsa, endilikda generativ texnologiyalar bu jarayonni sezilarli darajada arzonlashtirmoqda.
Kompaniya ushbu texnologiya qoʻllanilgan aniq misollarni ham keltirib oʻtdi. Xususan, Hindistonning sportga bagʻishlangan Glory seriali, Braziliyaning Brasil 70: A Saga do Tri mini-seriali hamda AQSH tarixiga bagʻishlangan The American Experiment hujjatli loyihasida sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan keng koʻlamli sahnalarni koʻrish mumkin. Ushbu loyihalarda tarixiy muhitni qayta tiklash va ommaviy tadbirlarni tasvirlashda texnologiyaning oʻrni beqiyos boʻlgan.
Netflix mutaxassislarining taʼkidlashicha, agar sunʼiy intellekt yordamiga tayanilmaganida, ushbu loyihalardagi ayrim murakkab va qimmat sahnalarni butunlay qisqartirishga toʻgʻri kelar edi. Texnologiya nafaqat byudjetni tejash, balki tasvir sifatini oshirish va kontentni tomoshabinlarga tezroq yetkazib berish imkonini bermoqda. Bu esa raqobat kuchli boʻlgan striming bozorida katta ustunlik hisoblanadi.
Oʻzbekistonlik tomoshabinlar uchun ham ushbu yangilik ahamiyatli, chunki Netflix platformasidagi sifatli kontentning koʻpayishi va ularning tezroq chiqishi bevosita global texnologik rivojlanishga bogʻliq. Kelajakda sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan filmlar soni yanada ortishi kutilmoqda, bu esa kino sanoatida yangi standartlarni belgilab beradi.
…