Andijonda 19 tup tut daraxtini yo‘q qilish 1,5 mlrd so‘mdan ortiq zarar keltirdi
Andijon viloyatining Ulug‘nor tumanida fermer xo‘jaligi ishchisi tomonidan 19 tup tut daraxti qo‘porib tashlandi. Hodisa oqibatida tabiatga yetkazilgan zarar 1,5 milliard so‘mdan oshdi. Bu haqda viloyat Ekologiya va iqlim o‘zgarishi bosh boshqarmasi xabar berdi.
Ma’lum qilinishicha, ijtimoiy tarmoqlarda tut daraxtlari qo‘porib tashlangani aks etgan videolavha tarqalganidan so‘ng, holat yuzasidan Ekologiya boshqarmasi va Ekologiya politsiyasi xodimlari tezkor o‘rganish ishlarini olib borgan.
O‘rganish davomida daraxtlar Ulug‘nor tumanidagi «Baxt Imkon Rivoji» fermer xo‘jaligi hududida xo‘jalik ishchisi tomonidan qo‘porib tashlangani aniqlangan. Jami 19 tup tut daraxti nobud qilingan.
Dastlabki hisob-kitoblarga ko‘ra, mazkur holat oqibatida tabiatga yetkazilgan zarar miqdori 1,5 milliard so‘mdan ortiqni tashkil etgan.
Holat yuzasidan to‘plangan hujjatlar daraxtlarni qo‘porib tashlash qonuniyligiga huquqiy baho berish uchun prokuratura organlariga yuboriladi.
Ayni paytda daraxtlarni qo‘porib tashlash holatiga huquqiy baho berish va mas’ul shaxslarning javobgarligini belgilash prokuratura organlari tomonidan ko‘rib chiqiladi.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…