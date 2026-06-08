O‘zbekistonda qaysi hudud aholisi eng yosh ekani ochiqlandi

·33·O‘zbekiston
O‘zbekistonda qaysi hudud aholisi eng yosh ekani ochiqlandi

O‘zbekiston aholisining o‘rtacha yoshi bo‘yicha yangi statistik ma’lumotlar ma’lum qilindi. Milliy statistika qo‘mitasi axborotiga ko‘ra, 2026 yil 1 yanvar holatida mamlakat aholisining o‘rtacha yoshi 29,5 yoshni tashkil etgan.

Hududlar kesimida eng yuqori o‘rtacha yosh ko‘rsatkichi Toshkent shahrida qayd etilgan bo‘lib, bu yerda aholining o‘rtacha yoshi 32,7 yoshga teng. Keyingi o‘rinlarda Buxoro viloyati (31,1 yosh) va Toshkent viloyati (31 yosh) joylashgan.

Shuningdek, Navoiy viloyatida ushbu ko‘rsatkich 30,1 yoshni, Farg‘ona viloyatida 30 yoshni tashkil etgan. Qoraqalpog‘iston Respublikasida aholining o‘rtacha yoshi 29,8 yosh bo‘lsa, Andijon va Xorazm viloyatlarida 29,5 yoshdan qayd etilgan.

Namangan viloyatida o‘rtacha yosh 29 yoshni tashkil etgan. Sirdaryo viloyatida bu ko‘rsatkich 28,7 yosh, Samarqand viloyatida 28,5 yosh va Jizzax viloyatida 28,4 yoshga teng bo‘lgan.

Eng yosh aholiga ega hududlar sifatida Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlari qayd etilgan. Mazkur hududlarda aholining o‘rtacha yoshi mos ravishda 27,7 va 27,4 yoshni tashkil qilgan.

Mutaxassislar ta’kidlashicha, O‘zbekistondagi 29,5 yoshlik o‘rtacha ko‘rsatkich jahondagi o‘rtacha 30,9 yoshdan ancha past hisoblanadi. Shu bois mamlakat dunyoda aholisi nisbatan yosh davlatlar qatorida tilga olinadi.

“Global Relocate” loyihasi ma’lumotlariga ko‘ra, aholisi eng yosh mamlakatlarda tug‘ilish darajasi yuqori bo‘lib, umr ko‘rish davomiyligi nisbatan past bo‘ladi. Reytingda birinchi o‘rinni Markaziy Afrika Respublikasi egallagan bo‘lib, u yerda aholining o‘rtacha yoshi 14,3 yoshni tashkil etadi. Keyingi o‘rinlarda Niger (15,3 yosh) va Somali (15,4 yosh) qayd etilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ushbu ish haftasida bizni qanday ob-havo kutmoqda?Ushbu ish haftasida bizni qanday ob-havo kutmoqda?Bugun, 14:30Toshkent mehnat bozori tahlili: eng ko‘p qaysi sohalarda mehnat qilinmoqda?Toshkent mehnat bozori tahlili: eng ko‘p qaysi sohalarda mehnat qilinmoqda?Bugun, 14:23O‘zbekistonda yigitlar necha yoshda uylanayotgani ochiqlandiO‘zbekistonda yigitlar necha yoshda uylanayotgani ochiqlandiBugun, 12:57O‘zbek mayizi 44 ta davlat bozoriga yetkazildiO‘zbek mayizi 44 ta davlat bozoriga yetkazildiBugun, 12:50Poytaxtda noto‘g‘ri to‘xtashlarga qarshi nazorat kuchaytiriladiPoytaxtda noto‘g‘ri to‘xtashlarga qarshi nazorat kuchaytiriladiBugun, 07:39O‘zbekistonda hafta davomida kutilayotgan ob-havo ma’lumoti e’lon qilindiO‘zbekistonda hafta davomida kutilayotgan ob-havo ma’lumoti e’lon qilindiBugun, 07:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi