O‘zbekistonda ehtiyojlar uchun ajratilgan kreditlar qayerga yo‘naltirilmoqda?

·0·O‘zbekiston
O‘zbekistonda ehtiyojlar uchun ajratilgan kreditlar qayerga yo‘naltirilmoqda?

O‘zbekistonda mamlakat ichki ehtiyojlarini qondirish maqsadida tijorat banklari tomonidan yo‘naltirilgan kredit mablag‘lari 629 trillion so‘mni tashkil etdi. Bu haqda Markaziy bank ma’lumot berdi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, 2026 yil 1 may holatiga tijorat banklari tomonidan taqdim etilgan kreditlar hajmi 629 trillion so‘mga yetgan. Bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 11 foizga oshgan.

Kredit portfeli tarkibida sanoat sohasi o‘z yetakchiligini saqlab qolmoqda. Ushbu yo‘nalishga ajratilgan mablag‘lar 137,5 trillion so‘mni tashkil etib, umumiy kreditlar hajmining 22 foiziga to‘g‘ri kelmoqda. Shu bilan birga, o‘tgan yilga nisbatan sanoatga yo‘naltirilgan kreditlar 14 foizga kamaygani kuzatilgan.

Markaziy bank ta’kidlashicha, bu holat kredit resurslarining iqtisodiyotning boshqa tarmoqlari hisobidan bosqichma-bosqich diversifikatsiya qilinayotganini anglatadi.

Aholiga berilgan kreditlar qoldig‘i 230,8 trillion so‘mga yetgan bo‘lib, bu jami kredit portfelining 37 foizini tashkil etmoqda. Tahlillarga ko‘ra, ushbu segment bir yil ichida 21 foizga o‘sib, kredit bozoridagi eng yirik yo‘nalishlardan biriga aylangan.

Real sektor tarmoqlarida ham sezilarli o‘sish qayd etilgan. Jumladan, qurilish sohasiga yo‘naltirilgan kreditlar 44 foizga, savdo va xizmat ko‘rsatish yo‘nalishida 20 foizga, qishloq xo‘jaligida esa 16 foizga ko‘paygan.

Kredit portfelida eng yuqori o‘sish “boshqa sohalar” toifasida kuzatilib, ushbu yo‘nalishda mablag‘lar bir yil ichida 31 foizga oshgan. Transport va kommunikatsiya sohasiga yo‘naltirilgan kreditlar esa deyarli barqaror darajada saqlanib qolgan.

Markaziy bank xulosasiga ko‘ra, sanoat kreditlari hali ham yetakchi o‘rinni egallab turgan bo‘lsa-da, so‘nggi yillarda kredit resurslarining aholi, xizmatlar, qurilish va qishloq xo‘jaligi kabi yo‘nalishlarga kengroq taqsimlanayotgani yaqqol kuzatilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sudlarda halollikni ta’minlash bo‘yicha yangi choralar belgilandiSudlarda halollikni ta’minlash bo‘yicha yangi choralar belgilandiKecha, 17:10Ushbu ish haftasida bizni qanday ob-havo kutmoqda?Ushbu ish haftasida bizni qanday ob-havo kutmoqda?Kecha, 14:30Toshkent mehnat bozori tahlili: eng ko‘p qaysi sohalarda mehnat qilinmoqda?Toshkent mehnat bozori tahlili: eng ko‘p qaysi sohalarda mehnat qilinmoqda?Kecha, 14:23O‘zbekistonda qaysi hudud aholisi eng yosh ekani ochiqlandiO‘zbekistonda qaysi hudud aholisi eng yosh ekani ochiqlandiKecha, 13:33O‘zbekistonda yigitlar necha yoshda uylanayotgani ochiqlandiO‘zbekistonda yigitlar necha yoshda uylanayotgani ochiqlandiKecha, 12:57O‘zbek mayizi 44 ta davlat bozoriga yetkazildiO‘zbek mayizi 44 ta davlat bozoriga yetkazildiKecha, 12:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi