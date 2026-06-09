O‘zbekistonda ehtiyojlar uchun ajratilgan kreditlar qayerga yo‘naltirilmoqda?
O‘zbekistonda mamlakat ichki ehtiyojlarini qondirish maqsadida tijorat banklari tomonidan yo‘naltirilgan kredit mablag‘lari 629 trillion so‘mni tashkil etdi. Bu haqda Markaziy bank ma’lumot berdi.
Ma’lumotlarga ko‘ra, 2026 yil 1 may holatiga tijorat banklari tomonidan taqdim etilgan kreditlar hajmi 629 trillion so‘mga yetgan. Bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 11 foizga oshgan.
Kredit portfeli tarkibida sanoat sohasi o‘z yetakchiligini saqlab qolmoqda. Ushbu yo‘nalishga ajratilgan mablag‘lar 137,5 trillion so‘mni tashkil etib, umumiy kreditlar hajmining 22 foiziga to‘g‘ri kelmoqda. Shu bilan birga, o‘tgan yilga nisbatan sanoatga yo‘naltirilgan kreditlar 14 foizga kamaygani kuzatilgan.
Markaziy bank ta’kidlashicha, bu holat kredit resurslarining iqtisodiyotning boshqa tarmoqlari hisobidan bosqichma-bosqich diversifikatsiya qilinayotganini anglatadi.
Aholiga berilgan kreditlar qoldig‘i 230,8 trillion so‘mga yetgan bo‘lib, bu jami kredit portfelining 37 foizini tashkil etmoqda. Tahlillarga ko‘ra, ushbu segment bir yil ichida 21 foizga o‘sib, kredit bozoridagi eng yirik yo‘nalishlardan biriga aylangan.
Real sektor tarmoqlarida ham sezilarli o‘sish qayd etilgan. Jumladan, qurilish sohasiga yo‘naltirilgan kreditlar 44 foizga, savdo va xizmat ko‘rsatish yo‘nalishida 20 foizga, qishloq xo‘jaligida esa 16 foizga ko‘paygan.
Kredit portfelida eng yuqori o‘sish “boshqa sohalar” toifasida kuzatilib, ushbu yo‘nalishda mablag‘lar bir yil ichida 31 foizga oshgan. Transport va kommunikatsiya sohasiga yo‘naltirilgan kreditlar esa deyarli barqaror darajada saqlanib qolgan.
Markaziy bank xulosasiga ko‘ra, sanoat kreditlari hali ham yetakchi o‘rinni egallab turgan bo‘lsa-da, so‘nggi yillarda kredit resurslarining aholi, xizmatlar, qurilish va qishloq xo‘jaligi kabi yo‘nalishlarga kengroq taqsimlanayotgani yaqqol kuzatilmoqda.
…