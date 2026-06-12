Toshkentda tumanlar o‘rtasidagi uy ijarasi farqi qanday darajada?

·19·O‘zbekiston
Toshkentda tumanlar o‘rtasidagi uy ijarasi farqi qanday darajada?

Poytaxtimizda uy-joy bozori, xususan, xonadonlar ijarasi bilan bog‘liq vaziyat doimiy ravishda o‘zgarib, ham ijaraga beruvchilar, ham ijarada turuvchi hamyurtlarimiz diqqat markazida bo‘lib kelmoqda. Joriy yilning may oyi yakunlari bo‘yicha o‘tkazilgan yangi iqtisodiy tahlillar Toshkent ko‘chmas mulk bozorida qiziqarli va kutilmagan manzarani yuzaga keltirdi. Unga ko‘ra, poytaxtda ko‘p xonali shinam kvartiralarning ijara haqi sezilarli darajada arzonlashgan bo‘lsa-da, kichik hajmli uy-joylarga bo‘lgan talab yuqoriligi sababli ularning bahosi sezilarli darajada ko‘tarilgan. Oyning eng asosiy va shov-shuvli xususiyati esa markaziy hamda chekka tumanlar o‘rtasidagi narx tafovutining rekord darajaga — 650 dollargacha yetgani bo‘ldi.

Biz aziz muxlislarimizga qulay bo‘lishi uchun ushbu tahliliy ma’lumotlarni atroflicha kengaytirib, asosiy trendlarni jamladik.

Bozordagi tub o‘zgarishlar: Kim yutdi-yu, kim yutqazdi?

Poytaxt ijara bozorida ayni paytda kuzatilayotgan asosiy yo‘nalishlar quyidagi ikkita muhim omilga borib taqaladi:

  • Ixcham va kichik uy-joylar segmenti: 1 xonali kvartiralarga bo‘lgan ehtiyoj ortgani sababli ularning o‘rtacha ijara narxi o‘tgan oyga nisbatan naqd 14,3 foizga qimmatlashib, o‘rtacha 400 dollarni tashkil etmoqda. Eng hayratlanarlisi, Uchtepa tumanida haqiqiy anomal (kutilmagan) o‘sish kuzatilib, kichik uylar narxi birdaniga 32 foizga sakragan.

  • Katta va ko‘p xonali uy-joylar segmenti: To‘rt va undan ortiq xonaga ega bo‘lgan keng xonadonlar ijarasi esa, aksincha, 20 foizgacha arzonlashgani qayd etildi. Shunga qaramay, aynan mazkur yo‘nalishda tumanlararo maksimal moliyaviy farq yuzaga kelgan. Masalan, xuddi shunday ko‘p xonali uy Mirobod tumanida 1150 dollarga taklif etilayotgan bo‘lsa, Olmazor yoki Chilonzor tumanlarida 500 dollarga topiladi (farq 650 dollar!).

Shaharning turli hududlaridagi hududiy nomutanosiblik va narxlarning real holatini yaqqol tasavvur qilish uchun quyidagi tahliliy jadval bilan tanishib chiqishingiz mumkin:

Tumanlar toifasi

Eng ommabop tumanlar

1 xonali uylar narxi

Ko‘p xonali uylar narxi

Bozordagi asosiy tendensiya

Eng qimmat (Elita) hududlar

Mirobod, Shayxontohur

$500 dan $600 gacha

$1000 dan $1150 gacha

Markazda narxlar ikki barobar baland

Hammabop (Hamyonbop) hududlar

Sergeli, Uchtepa, Olmazor

$350 atrofida

$500 atrofida

Ixcham uylarga talab va narx keskin o‘smoqda

Markaz va chekka hududlar o‘rtasidagi farq ikki barobarga yetdi

Bugungi kunda Toshkentning qoq markazi hisoblangan tumanlar bilan chekkaroq maskanlar o‘rtasidagi masofa faqatgina geografik emas, balki moliyaviy jihatdan ham katta tezlikda ortib bormoqda. Ekspertlarning ta’kidlashicha, nufuzli Mirobod tumanida joylashgan uch xonali xonadonni ijaraga olish (o‘rtacha 1000 dollar) Sergeli yoki Uchtepa tumanlaridagi xuddi shunday sharoit va maydonga ega bo‘lgan uylarga (o‘rtacha 450 dollar) qaraganda roppa-rosa ikki barobar qimmatroqqa tushmoqda.

Tahlilchilar xulosasi: Poytaxtda talabalar, yosh oilalar va shaharga mehnat qilish uchun kelayotgan yurtdoshlarimiz soni ortib borishi hisobiga, yaqin oylarda ham 1-2 xonali ixcham kvartiralarga bo‘lgan talab yuqoriligicha qoladi. Katta hajmli va qimmatbaho xonadonlar esa asosan xorijlik mehmonlar hamda investorlar e’tiborida bo‘lib turibdi.

Agar siz yaqin orada uyingizni ijaraga berishni yoki o‘zingiz uchun shinam maskan izlashni rejalashtirayotgan bo‘lsangiz, tumanlardagi ushbu o‘zgarishlarni albatta inobatga olishingizni tavsiya etamiz.

Poytaxtimiz hayotidagi eng qaynoq ijtimoiy o‘zgarishlar, ko‘chmas mulk bozoridagi narx-navolar va kundalik tizimimizga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

ToshkentUchtepaMirobodAlmazorChilonzor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kuchli yomg‘irlar kutilmoqda: aholiga muhim ogohlantirishKuchli yomg‘irlar kutilmoqda: aholiga muhim ogohlantirishBugun, 08:14O‘zbekistonda uy sotib oluvchilar pulllari banklarda xavfsiz saqlanadiO‘zbekistonda uy sotib oluvchilar pulllari banklarda xavfsiz saqlanadiBugun, 08:01Abituriyentlar uchun oliy ta’lim muassasalariga hujjat topshirish yo‘riqnomasiAbituriyentlar uchun oliy ta’lim muassasalariga hujjat topshirish yo‘riqnomasiBugun, 07:15Dam olish kunlari O‘zbekistonda issiq va quruq ob-havo kuzatiladiDam olish kunlari O‘zbekistonda issiq va quruq ob-havo kuzatiladiBugun, 06:57O‘zbekistonda «Ochiq turizm mavsumi» dasturiga start berildiO‘zbekistonda «Ochiq turizm mavsumi» dasturiga start berildiBugun, 06:46Yangi Mehnat kodeksi xodimlarning ish tashlash huquqini qonuniy tartibga soladiYangi Mehnat kodeksi xodimlarning ish tashlash huquqini qonuniy tartibga soladiKecha, 14:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi