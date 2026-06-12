Toshkentda tumanlar o‘rtasidagi uy ijarasi farqi qanday darajada?
Poytaxtimizda uy-joy bozori, xususan, xonadonlar ijarasi bilan bog‘liq vaziyat doimiy ravishda o‘zgarib, ham ijaraga beruvchilar, ham ijarada turuvchi hamyurtlarimiz diqqat markazida bo‘lib kelmoqda. Joriy yilning may oyi yakunlari bo‘yicha o‘tkazilgan yangi iqtisodiy tahlillar Toshkent ko‘chmas mulk bozorida qiziqarli va kutilmagan manzarani yuzaga keltirdi. Unga ko‘ra, poytaxtda ko‘p xonali shinam kvartiralarning ijara haqi sezilarli darajada arzonlashgan bo‘lsa-da, kichik hajmli uy-joylarga bo‘lgan talab yuqoriligi sababli ularning bahosi sezilarli darajada ko‘tarilgan. Oyning eng asosiy va shov-shuvli xususiyati esa markaziy hamda chekka tumanlar o‘rtasidagi narx tafovutining rekord darajaga — 650 dollargacha yetgani bo‘ldi.
Biz aziz muxlislarimizga qulay bo‘lishi uchun ushbu tahliliy ma’lumotlarni atroflicha kengaytirib, asosiy trendlarni jamladik.
Bozordagi tub o‘zgarishlar: Kim yutdi-yu, kim yutqazdi?
Poytaxt ijara bozorida ayni paytda kuzatilayotgan asosiy yo‘nalishlar quyidagi ikkita muhim omilga borib taqaladi:
Ixcham va kichik uy-joylar segmenti: 1 xonali kvartiralarga bo‘lgan ehtiyoj ortgani sababli ularning o‘rtacha ijara narxi o‘tgan oyga nisbatan naqd 14,3 foizga qimmatlashib, o‘rtacha 400 dollarni tashkil etmoqda. Eng hayratlanarlisi, Uchtepa tumanida haqiqiy anomal (kutilmagan) o‘sish kuzatilib, kichik uylar narxi birdaniga 32 foizga sakragan.
Katta va ko‘p xonali uy-joylar segmenti: To‘rt va undan ortiq xonaga ega bo‘lgan keng xonadonlar ijarasi esa, aksincha, 20 foizgacha arzonlashgani qayd etildi. Shunga qaramay, aynan mazkur yo‘nalishda tumanlararo maksimal moliyaviy farq yuzaga kelgan. Masalan, xuddi shunday ko‘p xonali uy Mirobod tumanida 1150 dollarga taklif etilayotgan bo‘lsa, Olmazor yoki Chilonzor tumanlarida 500 dollarga topiladi (farq 650 dollar!).
Shaharning turli hududlaridagi hududiy nomutanosiblik va narxlarning real holatini yaqqol tasavvur qilish uchun quyidagi tahliliy jadval bilan tanishib chiqishingiz mumkin:
Tumanlar toifasi
Eng ommabop tumanlar
1 xonali uylar narxi
Ko‘p xonali uylar narxi
Bozordagi asosiy tendensiya
Eng qimmat (Elita) hududlar
Mirobod, Shayxontohur
$500 dan $600 gacha
$1000 dan $1150 gacha
Markazda narxlar ikki barobar baland
Hammabop (Hamyonbop) hududlar
Sergeli, Uchtepa, Olmazor
$350 atrofida
$500 atrofida
Ixcham uylarga talab va narx keskin o‘smoqda
Markaz va chekka hududlar o‘rtasidagi farq ikki barobarga yetdi
Bugungi kunda Toshkentning qoq markazi hisoblangan tumanlar bilan chekkaroq maskanlar o‘rtasidagi masofa faqatgina geografik emas, balki moliyaviy jihatdan ham katta tezlikda ortib bormoqda. Ekspertlarning ta’kidlashicha, nufuzli Mirobod tumanida joylashgan uch xonali xonadonni ijaraga olish (o‘rtacha 1000 dollar) Sergeli yoki Uchtepa tumanlaridagi xuddi shunday sharoit va maydonga ega bo‘lgan uylarga (o‘rtacha 450 dollar) qaraganda roppa-rosa ikki barobar qimmatroqqa tushmoqda.
Tahlilchilar xulosasi: Poytaxtda talabalar, yosh oilalar va shaharga mehnat qilish uchun kelayotgan yurtdoshlarimiz soni ortib borishi hisobiga, yaqin oylarda ham 1-2 xonali ixcham kvartiralarga bo‘lgan talab yuqoriligicha qoladi. Katta hajmli va qimmatbaho xonadonlar esa asosan xorijlik mehmonlar hamda investorlar e’tiborida bo‘lib turibdi.
Agar siz yaqin orada uyingizni ijaraga berishni yoki o‘zingiz uchun shinam maskan izlashni rejalashtirayotgan bo‘lsangiz, tumanlardagi ushbu o‘zgarishlarni albatta inobatga olishingizni tavsiya etamiz.
Poytaxtimiz hayotidagi eng qaynoq ijtimoiy o‘zgarishlar, ko‘chmas mulk bozoridagi narx-navolar va kundalik tizimimizga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…