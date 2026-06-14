Chigirtkalar galasi xavf tug‘dirmoqdami? FVV javob berdi

·0·O‘zbekiston
Chigirtkalar galasi xavf tug‘dirmoqdami? FVV javob berdi

So‘nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda O‘zbekistonning g‘arbiy hududlarida chigirtkalarning ommaviy tarqalishi aks etgan videolar keng muhokamalarga sabab bo‘ldi. Mazkur holat yuzasidan Favqulodda vaziyatlar vazirligi rasmiy munosabat bildirdi.

Vazirlik ma’lumotiga ko‘ra, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Buxoro va Xorazm viloyatlarida kuzatilgan chigirtkalar galasi favqulodda holat emas. Bu har yili qayd etiladigan mavsumiy jarayon bo‘lib, hasharotlarning bir hududdan boshqasiga ko‘chishi bilan bog‘liq.

Ta’kidlanishicha, vaziyat mahalliy xususiyatga ega bo‘lib, hozirga qadar qishloq xo‘jaligi ekinlari yoki boshqa mahsulotlarga zarar yetgani qayd etilmagan.

FVV ma’lum qilishicha, chigirtkalar bilan bog‘liq holat doimiy monitoring qilinmoqda va vaziyat to‘liq nazorat ostida saqlanmoqda. Shu bois aholi o‘rtasida xavotirga o‘rin yo‘q.

Himoyalovchi kiyimdagi xodimlar dalada maxsus purkagichlar bilan dezinfeksiya ishlarini olib bormoqda.

Shuningdek, har yili chigirtkalarga qarshi kurash ishlari FVV, O‘simliklar karantini va himoyasi agentligi hamda boshqa mas’ul tashkilotlar hamkorligida amalga oshiriladi. Mavsum boshlanishidan oldin va davomida hududlarda maxsus kimyoviy ishlovlar o‘tkazilib, zararkunandalar tarqalishining oldi olinadi.

Mutaxassislar vaziyat barqaror ekanini ta’kidlab, aholini tasdiqlanmagan xabarlarga emas, rasmiy manbalarga tayanishga chaqirmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda ob-havo keskin o‘zgaradi: yomg‘irlar kutilmoqdaO‘zbekistonda ob-havo keskin o‘zgaradi: yomg‘irlar kutilmoqdaBugun, 06:26Toshkent bozoridagi qovundan xavfli modda aniqlandiToshkent bozoridagi qovundan xavfli modda aniqlandiKecha, 17:03Korrupsionerlarga jazo choralarini keskin kuchaytiruvchi qonun chiqmoqdaKorrupsionerlarga jazo choralarini keskin kuchaytiruvchi qonun chiqmoqdaKecha, 13:03Toshkent haydovchilari diqqatiga: ayrim ko‘chalar uch kunga yopiladiToshkent haydovchilari diqqatiga: ayrim ko‘chalar uch kunga yopiladiKecha, 12:18Kasallik nafaqasini to‘lashning mutlaqo yangi tartibi joriy etilmoqdaKasallik nafaqasini to‘lashning mutlaqo yangi tartibi joriy etilmoqdaKecha, 10:59Fransiyada ishlash imkoniyati: oylik 1650 yevro taklif etilmoqdaFransiyada ishlash imkoniyati: oylik 1650 yevro taklif etilmoqda12.06, 15:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi