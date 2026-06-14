Shavkat Mirziyoyev Rossiya Prezidenti Vladimir Putinga Rossiya kuni munosabati bilan tabrik yo‘lladi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Rossiya Prezidenti Vladimir Putinga Rossiya kuni munosabati bilan tabrik yo‘lladi.
Tabrikda davlat rahbari Rossiya xalqini milliy bayram bilan qutlab, ikki davlat o‘rtasidagi strategik sheriklik va ko‘p qirrali hamkorlikni yanada rivojlantirish muhimligini ta’kidladi.
Shuningdek, maktubda savdo-iqtisodiy, hududlararo va gumanitar aloqalar izchil rivojlanayotgani qayd etildi. So‘nggi oliy darajadagi muzokaralar o‘zaro ishonch va do‘stlik munosabatlarini yana bir bor tasdiqlagani bildirildi.
…