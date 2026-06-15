Joriy haftada kutilayotgan ob-havo tafsilotlari ma’lum qilindi

·0·O‘zbekiston
Joriy haftada kutilayotgan ob-havo tafsilotlari ma’lum qilindi

Yoz fasli o‘zining issiq va shiddatli nafasi bilan yurtimiz bo‘ylab davom etmoqda. Ayniqsa, dehqonchilik, bog‘dorchilik va butun qishloq xo‘jaligi tarmog‘i uchun ayni mas’uliyatli palla boshlangan. Taniqli iqlimshunos olim va ob-havo ekspertlaridan biri Erkin Abdulahatov joriy hafta davomida O‘zbekiston hududlarida kutilayotgan meteorologik o‘zgarishlar hamda ularning agrar sohaga ko‘rsatadigan ta’siri haqida o‘zining muhim tahlillari va foydali tavsiyalarini taqdim etdi.

Hafta boshidagi jazirama: Sug‘orish ishlarida nimalarga e’tibor berish kerak?

Haftaning dastlabki kunlarida respublikamizning ayrim hududlarida issiqlik darajasi yuqori nuqtalarga ko‘tarilishi prognoz qilinmoqda. Bu esa o‘z-o‘zidan ekin maydonlariga qo‘shimcha e’tibor talab etadi:

  • Janub va cho‘l zonalaridagi vaziyat: Hafta avvalida mamlakatimizning janubiy viloyatlari va cho‘l zonalarida havo harorati +40°C... +42°C darajagacha ko‘tarilishi kutilmoqda.

  • Ekinlar xavfi: Bunday yuqori jazirama ayni rivojlanish pallasida bo‘lgan g‘o‘za (paxta) hamda boshoqli don ekinlarida tabiiy namlik tanqisligini (suvsizlikni) keskin yuzaga keltirishi mumkin.

  • Olimning tavsiyasi: Iqlimshunos dehqon va fermerlarimizga bunday sharoitda sug‘orish ishlarini kunduzi emas, balki quyosh tig‘ bermagan vaqtlarda — erta tongda yoki kechki salqin paytlarda amalga oshirishni qat’iy maslahat beradi.

Quyidagi meteorologik tahlil jadvali orqali hafta davomida kutilayotgan tabiat hodisalari va ularning dehqonchilik xo‘jaliklari uchun foydali hamda xavfli jihatlari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Haftaning kutilayotgan davrlari

Havo harorati va tabiat hodisalari

Ta’sir etuvchi asosiy hududlar

Ekinlar rivoji uchun ijobiy tomonlari

Yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan xavf-xatarlar

Ko‘rilishi lozim bo‘lgan ehtiyot choralari

Hafta boshi

+40°C... +42°C jazirama issiq

Janubiy viloyatlar va cho‘l zonalari

Issiqsevar ekinlar o‘sishi tezlashadi

G‘o‘za va boshoqlilarda namlik yetishmovchiligi

Sug‘orishni faqat ertalab va kechqurun o‘tkazish

Hafta o‘rtasi

Momaqaldiroqli kuchli jala yog‘inlar

Respublikaning bir qator viloyatlari

Tuproq namligi to‘ladi, suv talabi kamayadi

Tog‘li hududlarda vayronkor sel kelishi xavfi

Tuproq yuvilishi va bog‘larga zarar yetishining oldini olish

Hafta davomida

Kuchli shamol va chang-to‘zonlar

Shamol yo‘nalishidagi ochiq maydonlar

Shamol to‘siqlari bor joylar himoyalanadi

Sabzavot va poliz ekinlarining shikastlanishi

Yosh ko‘chatlar, issiqxona va polizlarni himoya qilish

Hafta o‘rtasidagi jala yog‘inlari va sel kelish xavfi

Iqlimshunosning so‘zlariga ko‘ra, haftaning o‘rtalariga kelib ob-havoda keskin burilish kuzatiladi va bir qator viloyatlarda momaqaldiroq hamrohligida kuchli jala yog‘ingarchiliklari boshlanadi. Bu holat qishloq xo‘jaligi uchun ikki yoqlama ahamiyatga ega. Bir tomondan, kutilgan jala yog‘inlari yer tagidagi namlik zaxirasini boyitib, paxta hamda sabzavot ekinlarining yanada gullab-yashnashi uchun juda foydali omil bo‘lib xizmat qiladi. Sug‘orish suviga bo‘lgan ehtiyoj ham vaqtinchalik sezilarli darajada kamayadi.

Biroq, ikkinchi tomondan, ayrim tog‘ va tog‘oldi tumanlarida kuzatiladigan haddan tashqari shiddatli yog‘ingarchiliklar vayronkor sel hodisalarini boshlab yuborishi mumkin. Bu esa unumdor tuproq qatlamining yuvilib ketishiga hamda bog‘dorchilik bilan shug‘ullanuvchi xo‘jaliklarga, mevali daraxtlarga jiddiy shikast yetkazish xavfini yuzaga keltiradi.

Ekstremal ob-havoda asrash choralari to‘g‘risida:

Erkin Abdulahatov hafta davomida ayrim hududlarda shiddatli shamol va chang-to‘zonlari ko‘tarilishi mumkinligidan ham ogohlantirdi. Mutaxassis bunday vaziyatda yaqindagina ekilgan yosh nihollarni, nozik poliz ekinlarini hamda usti yopiq issiqxona inshootlarini shamol kuchidan asrash va zaruriy ehtiyot choralarini ko‘rib qo‘yish lozimligini ta’kidladi.

Xulosa qilib aytganda, ushbu yetti kunlik davr dehqonlarimiz uchun yoz mavsumiga xos bo‘lgan murakkab, sinovli, ammo yerdagi tabiiy suv va namlik zaxirasini to‘ldirish jihatidan juda barokatli va xayrli hafta bo‘lishi kutilmoqda. Yog‘inlar barakali va to‘g‘ri taqsimlangan joylarda obihayot tejab qolinadi.

Yurtimiz va jahondagi eng tezkor ob-havo o‘zgarishlari, tabiat hodisalari, soha ekspertlarining eksklyuziv tahlillari va qishloq xo‘jaligiga oid eng ishonchli foydali xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda hayvonlar jasadi uchun yangi tartib joriy etildiO‘zbekistonda hayvonlar jasadi uchun yangi tartib joriy etildiBugun, 13:31Erta nikohga qarshi kurashda yangi rag‘bat tizimi joriy etilishi kutilmoqdaErta nikohga qarshi kurashda yangi rag‘bat tizimi joriy etilishi kutilmoqdaBugun, 13:17Bir kitob tugatish — uch kun kam jazo: yangi tartib joriy etildiBir kitob tugatish — uch kun kam jazo: yangi tartib joriy etildiBugun, 10:46O‘zbekistonda haftaning ikkinchi yarmida havo soviydiO‘zbekistonda haftaning ikkinchi yarmida havo soviydiBugun, 09:59Shavkat Mirziyoyev Xitoy rahbari Si Szinpinni tug‘ilgan kuni bilan tabrikladiShavkat Mirziyoyev Xitoy rahbari Si Szinpinni tug‘ilgan kuni bilan tabrikladiBugun, 07:22To‘qqizta viloyatda sel xavfi e’lon qilindiTo‘qqizta viloyatda sel xavfi e’lon qilindiBugun, 06:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
Ikki yoshgacha farzandi bor xodimlarga muhim imtiyozlar berilgan
Ikki yoshgacha farzandi bor xodimlarga muhim imtiyozlar berilgan