Joriy haftada kutilayotgan ob-havo tafsilotlari ma’lum qilindi
Yoz fasli o‘zining issiq va shiddatli nafasi bilan yurtimiz bo‘ylab davom etmoqda. Ayniqsa, dehqonchilik, bog‘dorchilik va butun qishloq xo‘jaligi tarmog‘i uchun ayni mas’uliyatli palla boshlangan. Taniqli iqlimshunos olim va ob-havo ekspertlaridan biri Erkin Abdulahatov joriy hafta davomida O‘zbekiston hududlarida kutilayotgan meteorologik o‘zgarishlar hamda ularning agrar sohaga ko‘rsatadigan ta’siri haqida o‘zining muhim tahlillari va foydali tavsiyalarini taqdim etdi.
Hafta boshidagi jazirama: Sug‘orish ishlarida nimalarga e’tibor berish kerak?
Haftaning dastlabki kunlarida respublikamizning ayrim hududlarida issiqlik darajasi yuqori nuqtalarga ko‘tarilishi prognoz qilinmoqda. Bu esa o‘z-o‘zidan ekin maydonlariga qo‘shimcha e’tibor talab etadi:
Janub va cho‘l zonalaridagi vaziyat: Hafta avvalida mamlakatimizning janubiy viloyatlari va cho‘l zonalarida havo harorati +40°C... +42°C darajagacha ko‘tarilishi kutilmoqda.
Ekinlar xavfi: Bunday yuqori jazirama ayni rivojlanish pallasida bo‘lgan g‘o‘za (paxta) hamda boshoqli don ekinlarida tabiiy namlik tanqisligini (suvsizlikni) keskin yuzaga keltirishi mumkin.
Olimning tavsiyasi: Iqlimshunos dehqon va fermerlarimizga bunday sharoitda sug‘orish ishlarini kunduzi emas, balki quyosh tig‘ bermagan vaqtlarda — erta tongda yoki kechki salqin paytlarda amalga oshirishni qat’iy maslahat beradi.
Quyidagi meteorologik tahlil jadvali orqali hafta davomida kutilayotgan tabiat hodisalari va ularning dehqonchilik xo‘jaliklari uchun foydali hamda xavfli jihatlari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Haftaning kutilayotgan davrlari
Havo harorati va tabiat hodisalari
Ta’sir etuvchi asosiy hududlar
Ekinlar rivoji uchun ijobiy tomonlari
Yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan xavf-xatarlar
Ko‘rilishi lozim bo‘lgan ehtiyot choralari
Hafta boshi
+40°C... +42°C jazirama issiq
Janubiy viloyatlar va cho‘l zonalari
Issiqsevar ekinlar o‘sishi tezlashadi
G‘o‘za va boshoqlilarda namlik yetishmovchiligi
Sug‘orishni faqat ertalab va kechqurun o‘tkazish
Hafta o‘rtasi
Momaqaldiroqli kuchli jala yog‘inlar
Respublikaning bir qator viloyatlari
Tuproq namligi to‘ladi, suv talabi kamayadi
Tog‘li hududlarda vayronkor sel kelishi xavfi
Tuproq yuvilishi va bog‘larga zarar yetishining oldini olish
Hafta davomida
Kuchli shamol va chang-to‘zonlar
Shamol yo‘nalishidagi ochiq maydonlar
Shamol to‘siqlari bor joylar himoyalanadi
Sabzavot va poliz ekinlarining shikastlanishi
Yosh ko‘chatlar, issiqxona va polizlarni himoya qilish
Hafta o‘rtasidagi jala yog‘inlari va sel kelish xavfi
Iqlimshunosning so‘zlariga ko‘ra, haftaning o‘rtalariga kelib ob-havoda keskin burilish kuzatiladi va bir qator viloyatlarda momaqaldiroq hamrohligida kuchli jala yog‘ingarchiliklari boshlanadi. Bu holat qishloq xo‘jaligi uchun ikki yoqlama ahamiyatga ega. Bir tomondan, kutilgan jala yog‘inlari yer tagidagi namlik zaxirasini boyitib, paxta hamda sabzavot ekinlarining yanada gullab-yashnashi uchun juda foydali omil bo‘lib xizmat qiladi. Sug‘orish suviga bo‘lgan ehtiyoj ham vaqtinchalik sezilarli darajada kamayadi.
Biroq, ikkinchi tomondan, ayrim tog‘ va tog‘oldi tumanlarida kuzatiladigan haddan tashqari shiddatli yog‘ingarchiliklar vayronkor sel hodisalarini boshlab yuborishi mumkin. Bu esa unumdor tuproq qatlamining yuvilib ketishiga hamda bog‘dorchilik bilan shug‘ullanuvchi xo‘jaliklarga, mevali daraxtlarga jiddiy shikast yetkazish xavfini yuzaga keltiradi.
Ekstremal ob-havoda asrash choralari to‘g‘risida:
Erkin Abdulahatov hafta davomida ayrim hududlarda shiddatli shamol va chang-to‘zonlari ko‘tarilishi mumkinligidan ham ogohlantirdi. Mutaxassis bunday vaziyatda yaqindagina ekilgan yosh nihollarni, nozik poliz ekinlarini hamda usti yopiq issiqxona inshootlarini shamol kuchidan asrash va zaruriy ehtiyot choralarini ko‘rib qo‘yish lozimligini ta’kidladi.
Xulosa qilib aytganda, ushbu yetti kunlik davr dehqonlarimiz uchun yoz mavsumiga xos bo‘lgan murakkab, sinovli, ammo yerdagi tabiiy suv va namlik zaxirasini to‘ldirish jihatidan juda barokatli va xayrli hafta bo‘lishi kutilmoqda. Yog‘inlar barakali va to‘g‘ri taqsimlangan joylarda obihayot tejab qolinadi.
Yurtimiz va jahondagi eng tezkor ob-havo o‘zgarishlari, tabiat hodisalari, soha ekspertlarining eksklyuziv tahlillari va qishloq xo‘jaligiga oid eng ishonchli foydali xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…