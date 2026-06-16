Toshkentga yuk mashinalari kirishi vaqtincha taqiqlandi

·0·O‘zbekiston
Toshkentga yuk mashinalari kirishi vaqtincha taqiqlandi

Toshkentda 16–18 iyun kunlari xalqaro investitsiya forumi o‘tkazilishi munosabati bilan yuk avtomobillarining shaharga kirishi vaqtincha cheklandi.

Shuningdek, Islom Karimov, Abdulla Qodiriy, Qorasaroy va Yangi O‘zbekiston ko‘chalarida transport harakatiga vaqtinchalik cheklovlar joriy etildi.

Ayrim avtobus yo‘nalishlari harakat sxemasi ham o‘zgarishi mumkin.

Mas’ullar haydovchilar va yo‘lovchilarga tirbandliklarning oldini olish uchun yo‘nalishlarni oldindan rejalashtirishni tavsiya qilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Albaniya Prezidenti O‘zbekistonga rasmiy tashrif bilan keldiAlbaniya Prezidenti O‘zbekistonga rasmiy tashrif bilan keldiBugun, 11:21O‘zbekistonda noqonuniy yer va uy-joylarni qonuniylashtirish tartibi...O‘zbekistonda noqonuniy yer va uy-joylarni qonuniylashtirish tartibi...Kecha, 17:26O‘zbekistonda avtosug‘urta narxi rekord darajada oshib ketdiO‘zbekistonda avtosug‘urta narxi rekord darajada oshib ketdiKecha, 17:03Joriy haftada kutilayotgan ob-havo tafsilotlari ma’lum qilindiJoriy haftada kutilayotgan ob-havo tafsilotlari ma’lum qilindiKecha, 15:59O‘zbekistonda hayvonlar jasadi uchun yangi tartib joriy etildiO‘zbekistonda hayvonlar jasadi uchun yangi tartib joriy etildiKecha, 13:31Erta nikohga qarshi kurashda yangi rag‘bat tizimi joriy etilishi kutilmoqdaErta nikohga qarshi kurashda yangi rag‘bat tizimi joriy etilishi kutilmoqdaKecha, 13:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
Ikki yoshgacha farzandi bor xodimlarga muhim imtiyozlar berilgan
Ikki yoshgacha farzandi bor xodimlarga muhim imtiyozlar berilgan