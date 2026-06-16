Shavkat Mirziyoyev va Bayram Begay Ko‘ksaroy qarorgohida daraxt ekdi (foto, video)
Poytaxtimizda o‘ta yuqori saviyada tashkil etilgan, ikki davlat munosabatlari tarixidagi ilk oliy darajadagi sammit nafaqat muhim siyosiy va iqtisodiy kelishuvlar, balki o‘zaro hurmat va samimiyatga yo‘g‘rilgan go‘zal an’analar bilan ham muhrlandi. Ko‘ksaroy qarorgohida bo‘lib o‘tgan samarali va tarixiy muzokaralar yakunlangach, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Albaniya Respublikasi Prezidenti Bayram Begay Faxriy mehmonlar xiyoboniga tashrif buyurdilar. Ikki mamlakat yetakchilari bu yerda qon-qarindoshlik va samimiy do‘stlik ramzi sifatida birgalikda nihol ekdilar.
Ikki xalq rishtalarining yashil timsoli
Ushbu go‘zal va ramziy ma’noga ega bo‘lgan marosim Toshkent va Tirana o‘rtasidagi aloqalar yangi davrga qadam qo‘yganining namoyishi bo‘ldi. Muazzam xiyobonda qad rostlagan ushbu daraxt o‘zbek va alban xalqlari o‘rtasidagi ko‘p asrlik do‘stlik rishtalari, samimiy hamjihatlik hamda o‘zaro anglashuv tobora mustahkamlanib borayotganining yorqin timsoliga aylandi.
Shuningdek, mazkur nihol O‘zbekiston va Albaniya o‘rtasidagi ko‘p qirrali, strategik hamkorlik munosabatlarini sifat jihatidan butunlay yangi, yuqori bosqichga olib chiqish yo‘lidagi uzoq muddatli va qat’iy intilishlarning ramzi sifatida baholandi.
Quyidagi rasmiy diplomatik va ramziy tahlil jadvali orqali oliy darajadagi tashrif yakunida o‘tkazilgan an’anaviy tadbir tafsilotlari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Muzokaralar yakunida o‘tkazilgan marosim
Nihol ekilgan oliy darajali maskan
Tadbirda ishtirok etgan davlat rahbarlari
Ushbu marosimning bosh ramziy ma’nosi va ahamiyati
Ikki tomonlama munosabatlarda boshlangan yangi davr
An’anaviy daraxt ekish tadbiri
(Oliy martabali mehmonlar uchun)
Faxriy mehmonlar xiyoboni
(Ko‘ksaroy qarorgohi, Toshkent)
• Shavkat Mirziyoyev
• Bayram Begay
Ikki mamlakat xalqlari o‘rtasidagi sinmas do‘stlik va anglashuv rishtalari
O‘zbekiston – Albaniya ko‘p qirrali aloqalarini rivojlantirishdagi yangi bosqich
Parda ortida: Samimiy muloqotning davomi
Daraxt ekish jarayoni o‘ta samimiy va do‘stona muhitda kechdi. Ikki mamlakat yetakchilari niholga suv quyar ekanlar, bugun asosi qo‘yilgan tarixiy hamkorlik xuddi shu daraxt singari ildiz otib, yaqin yillarda o‘z mevasini berishini ta’kidladilar.
Diplomatik an’analar haqida:
O‘zbekistonning diplomatik kun tartibida Faxriy mehmonlar xiyobonida daraxt ekish eng oliy darajadagi hurmat va ishonch belgisi hisoblanadi. Boshlangan yangi iqtisodiy loyihalar, Durres porti orqali ochilayotgan yangi logistika yo‘llari va madaniy aloqalar fonida, ushbu yashil nihol Toshkent va Tirana o‘rtasidagi buyuk kelajak ko‘prigi bo‘lib xizmat qiladi.
O‘zbekistonning xalqaro maydondagi eng so‘nggi diplomatik yutuqlari, Ko‘ksaroydan eksklyuziv reportajlar, davlat rahbarlarining kulis ortidagi samimiy muloqotlari va dunyo olamiga oid eng ishonchli va tezkor xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…