Shavkat Mirziyoyev va Bayram Begay Ko‘ksaroy qarorgohida daraxt ekdi (foto, video)

·9·O‘zbekiston
Shavkat Mirziyoyev va Bayram Begay Ko‘ksaroy qarorgohida daraxt ekdi (foto, video)

Poytaxtimizda o‘ta yuqori saviyada tashkil etilgan, ikki davlat munosabatlari tarixidagi ilk oliy darajadagi sammit nafaqat muhim siyosiy va iqtisodiy kelishuvlar, balki o‘zaro hurmat va samimiyatga yo‘g‘rilgan go‘zal an’analar bilan ham muhrlandi. Ko‘ksaroy qarorgohida bo‘lib o‘tgan samarali va tarixiy muzokaralar yakunlangach, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Albaniya Respublikasi Prezidenti Bayram Begay Faxriy mehmonlar xiyoboniga tashrif buyurdilar. Ikki mamlakat yetakchilari bu yerda qon-qarindoshlik va samimiy do‘stlik ramzi sifatida birgalikda nihol ekdilar.

Ikki xalq rishtalarining yashil timsoli

Ushbu go‘zal va ramziy ma’noga ega bo‘lgan marosim Toshkent va Tirana o‘rtasidagi aloqalar yangi davrga qadam qo‘yganining namoyishi bo‘ldi. Muazzam xiyobonda qad rostlagan ushbu daraxt o‘zbek va alban xalqlari o‘rtasidagi ko‘p asrlik do‘stlik rishtalari, samimiy hamjihatlik hamda o‘zaro anglashuv tobora mustahkamlanib borayotganining yorqin timsoliga aylandi.

Shuningdek, mazkur nihol O‘zbekiston va Albaniya o‘rtasidagi ko‘p qirrali, strategik hamkorlik munosabatlarini sifat jihatidan butunlay yangi, yuqori bosqichga olib chiqish yo‘lidagi uzoq muddatli va qat’iy intilishlarning ramzi sifatida baholandi.

Quyidagi rasmiy diplomatik va ramziy tahlil jadvali orqali oliy darajadagi tashrif yakunida o‘tkazilgan an’anaviy tadbir tafsilotlari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Muzokaralar yakunida o‘tkazilgan marosim

Nihol ekilgan oliy darajali maskan

Tadbirda ishtirok etgan davlat rahbarlari

Ushbu marosimning bosh ramziy ma’nosi va ahamiyati

Ikki tomonlama munosabatlarda boshlangan yangi davr

An’anaviy daraxt ekish tadbiri


(Oliy martabali mehmonlar uchun)

Faxriy mehmonlar xiyoboni


(Ko‘ksaroy qarorgohi, Toshkent)

Shavkat Mirziyoyev


Bayram Begay

Ikki mamlakat xalqlari o‘rtasidagi sinmas do‘stlik va anglashuv rishtalari

O‘zbekiston – Albaniya ko‘p qirrali aloqalarini rivojlantirishdagi yangi bosqich

Parda ortida: Samimiy muloqotning davomi

Daraxt ekish jarayoni o‘ta samimiy va do‘stona muhitda kechdi. Ikki mamlakat yetakchilari niholga suv quyar ekanlar, bugun asosi qo‘yilgan tarixiy hamkorlik xuddi shu daraxt singari ildiz otib, yaqin yillarda o‘z mevasini berishini ta’kidladilar.

Diplomatik an’analar haqida:

O‘zbekistonning diplomatik kun tartibida Faxriy mehmonlar xiyobonida daraxt ekish eng oliy darajadagi hurmat va ishonch belgisi hisoblanadi. Boshlangan yangi iqtisodiy loyihalar, Durres porti orqali ochilayotgan yangi logistika yo‘llari va madaniy aloqalar fonida, ushbu yashil nihol Toshkent va Tirana o‘rtasidagi buyuk kelajak ko‘prigi bo‘lib xizmat qiladi.

O‘zbekistonning xalqaro maydondagi eng so‘nggi diplomatik yutuqlari, Ko‘ksaroydan eksklyuziv reportajlar, davlat rahbarlarining kulis ortidagi samimiy muloqotlari va dunyo olamiga oid eng ishonchli va tezkor xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Shavkat MirziyoyevBayram BegayO'zbekistonAlbaniyaToshkent
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev AQSHning eng yetakchi kompaniyalari rahbarlari bilan uchrashdiShavkat Mirziyoyev AQSHning eng yetakchi kompaniyalari rahbarlari bilan uchrashdiBugun, 13:33Prezident AQSH moliyaviy institutlari rahbarlari bilan muhim loyihalarni muhokama qildiPrezident AQSH moliyaviy institutlari rahbarlari bilan muhim loyihalarni muhokama qildiBugun, 13:17O‘zbekiston va Albaniya prezidentlarining tarixiy muzokaralari bo‘lib o‘tdiO‘zbekiston va Albaniya prezidentlarining tarixiy muzokaralari bo‘lib o‘tdiBugun, 12:53Shavkat Mirziyoyev Albaniya rahbarini rasmiy marosim bilan kutib oldi (foto)Shavkat Mirziyoyev Albaniya rahbarini rasmiy marosim bilan kutib oldi (foto)Bugun, 12:45Toshkentga yuk mashinalari kirishi vaqtincha taqiqlandiToshkentga yuk mashinalari kirishi vaqtincha taqiqlandiBugun, 12:03Albaniya Prezidenti O‘zbekistonga rasmiy tashrif bilan keldiAlbaniya Prezidenti O‘zbekistonga rasmiy tashrif bilan keldiBugun, 11:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
Ikki yoshgacha farzandi bor xodimlarga muhim imtiyozlar berilgan
Ikki yoshgacha farzandi bor xodimlarga muhim imtiyozlar berilgan