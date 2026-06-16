Shavkat Mirziyoyev «Air Products» kompaniyasi rahbarini qabul qildi (video)

·21·O‘zbekiston
Shavkat Mirziyoyev «Air Products» kompaniyasi rahbarini qabul qildi (video)

Poytaxtimizda nihoyatda yuqori ko‘tarinkilik va xalqaro qiziqish bilan davom etayotgan Toshkent xalqaro investitsiya forumi (TXIF-2026) doirasida O‘zbekiston iqtisodiyotining kelajagini belgilab beruvchi tarixiy va mega-moliyaviy kelishuvlar izchil amalga oshirilmoqda. Ana shunday ulug‘vor voqealardan biri sifatida, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev AQSHning yuqori texnologiyali sanoat tarmoqlariga milliardlab sarmoya kiritayotgan mashhur global giganti — «Air Products» kompaniyasining bosh ijrochi direktori Eduardo Menezesni oliy darajada qabul qildi. Uchrashuvda ikki tomonlama o‘zaro manfaatli, strategik hamkorlik rishtalarini tubdan kengaytirish va yangi bosqichga olib chiqish masalalari atroflicha va qizg‘in muhokama qilindi.

Шавкат Мирзиёев «Air Products» компанияси раҳбари Эдуардо Менезесни қабул қилди

60 milliard dollarlik jahon giganti O‘zbekiston sanoati madadkori

AQSHning «Air Products» korporatsiyasi sanoat gazlarini ishlab chiqarish va ularni butun dunyoga uzluksiz yetkazib berish bo‘yicha sayyoramizning eng yetakchi va qudratli transmilliy kompaniyalaridan biri hisoblanadi. Bugungi kunda Okean orti ushbu gigantining jahon birjalaridagi bozor kapitallashuvi 60 milliard dollardan oshib ketgan. Korporatsiya har yili yer yuzining 50 dan ziyod rivojlangan mamlakatlarida 200 million tonnadan ortiq sanoat gazlarini ishlab chiqarib, global miqyosdagi 750 ga yaqin yirik ishlab chiqarish obyektlari va zavodlarini muvaffaqiyatli boshqarib kelmoqda.

Шавкат Мирзиёев «Air Products» компанияси раҳбари Эдуардо Менезесни қабул қилди

Quyidagi rasmiy iqtisodiy va texnologik tahlil jadvali orqali Amerikaning ushbu mega-investori tomonidan O‘zbekiston hududlarida amalga oshirilgan hamda rejalashtirilayotgan yirik milliy loyihalar ro‘yxati bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Investor kompaniya va rahbari

Jahon bozoridagi kapitallashuvi

O‘zbekistonga kiritilgan jami sarmoya hajmi

Amaldagi yirik ishlab chiqarish va sanoat loyihalari

Ijtimoiy va ta’lim yo‘nalishidagi dasturlar

Uchrashuv yakunida erishilgan bosh strategik kelishuv

«Air Products»


(Eduardo Menezes)

60 milliard dollardan ortiq

1 milliard dollardan ortiq

«GTL Uzbekistan»: Sanoat gazlarini qayta ishlash


Farg‘ona NQIZ: Vodorod ishlab chiqarish


«Navoiyazot»: Suyuq uglerod dioksidi barpo etish

Toshkent va Qarshi shaharlarida zamonaviy ta’lim dasturlari

Yangi mega-loyihalarni tashkil etish va qo‘shma «Yo‘l xaritasi» qabul qilish

O‘zbekistonga 1 milliard dollardan ziyod to‘g‘ridan to‘g‘ri investitsiya kiritildi

Eng diqqatga sazovor jihati shundaki, ayni paytgacha ushbu AQSH kompaniyasining jonajon yurtimiz sanoatini modernizatsiya qilish uchun yo‘naltirgan to‘g‘ridan to‘g‘ri sarmoyalarining umumiy hajmi 1 milliard dollardan oshib ketdi. Hozirga qadar kompaniya ishtirokida respublikamizda qator yirik loyihalar hayotga muvaffaqiyatli tatbiq etildi. Xususan, mashhur «GTL Uzbekistan» zavodida sanoat gazlarini chuqur qayta ishlash tizimi yo‘lga qo‘yildi, Farg‘ona neftni qayta ishlash zavodida eng zamonaviy vodorod ishlab chiqarish quvvatlari ishga tushirildi hamda «Navoiyazot» aksiyadorlik jamiyati negizida suyuq uglerod dioksidi ishlab chiqarish korxonasi barpo etildi. Bundan tashqari, investor ijtimoiy mas’uliyatni his qilgan holda Toshkent va Qarshi shaharlarida yoshlarimiz uchun maxsus ta’lim dasturlarini ham amalga oshirdi.

Шавкат Мирзиёев «Air Products» компанияси раҳбари Эдуардо Менезесни қабул қилди

Kelajak sari ulug‘vor qadam:

Iqtisodiy tahlilchilar va soha ekspertlarining ta’kidlashicha, Oq uy moliyaviy va texnologik doiralarining O‘zbekistonga bo‘lgan ishonchi mustahkam. Yuqori darajadagi uchrashuv yakunida Toshkent forumi doirasida kompaniya ishtirokidagi yangi, istiqbolli mega-loyihalarni hayotga izchil tatbiq etishni nazorat qiluvchi va jarayonlarni yanada jadallashtiruvchi maxsus rasmiy “Yo‘l xaritasi”ni qabul qilish bo‘yicha yakuniy va qat’iy to‘xtamga kelindi.

Amerika va O‘zbekiston o‘rtasidagi sanoat sohasidagi milliard dollarlik yangi shartnomalar, TXIF-2026 maydonlaridan eng eksklyuziv va shov-shuvli reportajlar hamda dunyo moliya va sarmoya olamiga oid eng tezkor, ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Shavkat MirziyoyevO'zbekistonAir ProductsToshkentAQSH
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev AQSHning eng yetakchi kompaniyalari rahbarlari bilan uchrashdiShavkat Mirziyoyev AQSHning eng yetakchi kompaniyalari rahbarlari bilan uchrashdiBugun, 13:33Prezident AQSH moliyaviy institutlari rahbarlari bilan muhim loyihalarni muhokama qildiPrezident AQSH moliyaviy institutlari rahbarlari bilan muhim loyihalarni muhokama qildiBugun, 13:17Shavkat Mirziyoyev va Bayram Begay Ko‘ksaroy qarorgohida daraxt ekdi (foto, video)Shavkat Mirziyoyev va Bayram Begay Ko‘ksaroy qarorgohida daraxt ekdi (foto, video)Bugun, 13:03O‘zbekiston va Albaniya prezidentlarining tarixiy muzokaralari bo‘lib o‘tdiO‘zbekiston va Albaniya prezidentlarining tarixiy muzokaralari bo‘lib o‘tdiBugun, 12:53Shavkat Mirziyoyev Albaniya rahbarini rasmiy marosim bilan kutib oldi (foto)Shavkat Mirziyoyev Albaniya rahbarini rasmiy marosim bilan kutib oldi (foto)Bugun, 12:45Toshkentga yuk mashinalari kirishi vaqtincha taqiqlandiToshkentga yuk mashinalari kirishi vaqtincha taqiqlandiBugun, 12:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
Ikki yoshgacha farzandi bor xodimlarga muhim imtiyozlar berilgan
Ikki yoshgacha farzandi bor xodimlarga muhim imtiyozlar berilgan