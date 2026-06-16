Shavkat Mirziyoyev «Air Products» kompaniyasi rahbarini qabul qildi (video)
Poytaxtimizda nihoyatda yuqori ko‘tarinkilik va xalqaro qiziqish bilan davom etayotgan Toshkent xalqaro investitsiya forumi (TXIF-2026) doirasida O‘zbekiston iqtisodiyotining kelajagini belgilab beruvchi tarixiy va mega-moliyaviy kelishuvlar izchil amalga oshirilmoqda. Ana shunday ulug‘vor voqealardan biri sifatida, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev AQSHning yuqori texnologiyali sanoat tarmoqlariga milliardlab sarmoya kiritayotgan mashhur global giganti — «Air Products» kompaniyasining bosh ijrochi direktori Eduardo Menezesni oliy darajada qabul qildi. Uchrashuvda ikki tomonlama o‘zaro manfaatli, strategik hamkorlik rishtalarini tubdan kengaytirish va yangi bosqichga olib chiqish masalalari atroflicha va qizg‘in muhokama qilindi.
60 milliard dollarlik jahon giganti O‘zbekiston sanoati madadkori
AQSHning «Air Products» korporatsiyasi sanoat gazlarini ishlab chiqarish va ularni butun dunyoga uzluksiz yetkazib berish bo‘yicha sayyoramizning eng yetakchi va qudratli transmilliy kompaniyalaridan biri hisoblanadi. Bugungi kunda Okean orti ushbu gigantining jahon birjalaridagi bozor kapitallashuvi 60 milliard dollardan oshib ketgan. Korporatsiya har yili yer yuzining 50 dan ziyod rivojlangan mamlakatlarida 200 million tonnadan ortiq sanoat gazlarini ishlab chiqarib, global miqyosdagi 750 ga yaqin yirik ishlab chiqarish obyektlari va zavodlarini muvaffaqiyatli boshqarib kelmoqda.
Quyidagi rasmiy iqtisodiy va texnologik tahlil jadvali orqali Amerikaning ushbu mega-investori tomonidan O‘zbekiston hududlarida amalga oshirilgan hamda rejalashtirilayotgan yirik milliy loyihalar ro‘yxati bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Investor kompaniya va rahbari
Jahon bozoridagi kapitallashuvi
O‘zbekistonga kiritilgan jami sarmoya hajmi
Amaldagi yirik ishlab chiqarish va sanoat loyihalari
Ijtimoiy va ta’lim yo‘nalishidagi dasturlar
Uchrashuv yakunida erishilgan bosh strategik kelishuv
«Air Products»
(Eduardo Menezes)
60 milliard dollardan ortiq
1 milliard dollardan ortiq
• «GTL Uzbekistan»: Sanoat gazlarini qayta ishlash
• Farg‘ona NQIZ: Vodorod ishlab chiqarish
• «Navoiyazot»: Suyuq uglerod dioksidi barpo etish
Toshkent va Qarshi shaharlarida zamonaviy ta’lim dasturlari
Yangi mega-loyihalarni tashkil etish va qo‘shma «Yo‘l xaritasi» qabul qilish
O‘zbekistonga 1 milliard dollardan ziyod to‘g‘ridan to‘g‘ri investitsiya kiritildi
Eng diqqatga sazovor jihati shundaki, ayni paytgacha ushbu AQSH kompaniyasining jonajon yurtimiz sanoatini modernizatsiya qilish uchun yo‘naltirgan to‘g‘ridan to‘g‘ri sarmoyalarining umumiy hajmi 1 milliard dollardan oshib ketdi. Hozirga qadar kompaniya ishtirokida respublikamizda qator yirik loyihalar hayotga muvaffaqiyatli tatbiq etildi. Xususan, mashhur «GTL Uzbekistan» zavodida sanoat gazlarini chuqur qayta ishlash tizimi yo‘lga qo‘yildi, Farg‘ona neftni qayta ishlash zavodida eng zamonaviy vodorod ishlab chiqarish quvvatlari ishga tushirildi hamda «Navoiyazot» aksiyadorlik jamiyati negizida suyuq uglerod dioksidi ishlab chiqarish korxonasi barpo etildi. Bundan tashqari, investor ijtimoiy mas’uliyatni his qilgan holda Toshkent va Qarshi shaharlarida yoshlarimiz uchun maxsus ta’lim dasturlarini ham amalga oshirdi.
Kelajak sari ulug‘vor qadam:
Iqtisodiy tahlilchilar va soha ekspertlarining ta’kidlashicha, Oq uy moliyaviy va texnologik doiralarining O‘zbekistonga bo‘lgan ishonchi mustahkam. Yuqori darajadagi uchrashuv yakunida Toshkent forumi doirasida kompaniya ishtirokidagi yangi, istiqbolli mega-loyihalarni hayotga izchil tatbiq etishni nazorat qiluvchi va jarayonlarni yanada jadallashtiruvchi maxsus rasmiy “Yo‘l xaritasi”ni qabul qilish bo‘yicha yakuniy va qat’iy to‘xtamga kelindi.
Amerika va O‘zbekiston o‘rtasidagi sanoat sohasidagi milliard dollarlik yangi shartnomalar, TXIF-2026 maydonlaridan eng eksklyuziv va shov-shuvli reportajlar hamda dunyo moliya va sarmoya olamiga oid eng tezkor, ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…