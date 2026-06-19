Yangi Toshkent «15 daqiqalik shahar» tamoyili asosida qurilmoqda

·23·O‘zbekiston
Yangi Toshkent «15 daqiqalik shahar» tamoyili asosida qurilmoqda

V Toshkent xalqaro investitsiya forumi doirasida Qurilish va uy-joy kommunal xo‘jaligi vaziri o‘rinbosari Davronjon Adilov Yangi Toshkentning shaharsozlik strategiyasini taqdim etdi.

Uning ma’lum qilishicha, loyiha zamonaviy «15 daqiqalik shahar» konsepsiyasi asosida amalga oshirilmoqda.

Mazkur yondashuvga ko‘ra, aholi uchun zarur bo‘lgan asosiy ijtimoiy va xizmat ko‘rsatish obyektlari yashash joyidan qisqa masofada joylashtiriladi.

Rejaga muvofiq, fuqarolar maktablar, bog‘chalar, tibbiyot muassasalari hamda boshqa muhim infratuzilma obyektlariga 15 daqiqa ichida yetib borishi mumkin bo‘ladi.

Shuningdek, parklar, sun’iy ko‘llar, kanallar va dam olish maskanlariga ham 15–20 daqiqa ichida piyoda borish imkoniyati yaratiladi.

Loyihaning asosiy maqsadlaridan biri transport yuklamasini kamaytirish va aholi uchun qulay shahar muhitini shakllantirishdan iborat.

Ekologik yo‘nalish doirasida sun’iy suv havzalari va sohilbo‘yi yashil hududlar barpo etilishi rejalashtirilgan.

Shu bilan birga, Yangi Toshkentda barcha zarur xizmatlar mavjud bo‘lgan mustaqil turar joy massivlari tashkil etilishi ko‘zda tutilgan.

ToshkentDavronjon AdilovYangi Toshkent
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jahon banki vitse-prezidenti Mirzo Ulug‘bek tumanining raqamli tizimini yuqori baholadiJahon banki vitse-prezidenti Mirzo Ulug‘bek tumanining raqamli tizimini yuqori baholadiBugun, 12:43Oliy darajadagi O‘zbekiston va Germaniya Birinchi xonimlari uchrashuvi...Oliy darajadagi O‘zbekiston va Germaniya Birinchi xonimlari uchrashuvi...Bugun, 12:25Global e’tirof: Toshkent o‘zgarish sur’atlari bo‘yicha dunyoda kuchli uchlikka kirdi!Global e’tirof: Toshkent o‘zgarish sur’atlari bo‘yicha dunyoda kuchli uchlikka kirdi!Bugun, 12:13Baxtiyor Islomov Oliy sud raisi lavozimidan ozod etilishi kutilmoqdaBaxtiyor Islomov Oliy sud raisi lavozimidan ozod etilishi kutilmoqdaKecha, 22:00Mirziyoyev va Shtaynmayer qator qo‘shma loyihalarga start berdiMirziyoyev va Shtaynmayer qator qo‘shma loyihalarga start berdiKecha, 12:54Abdulla Qodiriy ko‘chasida yangi burilish joyi ochildiAbdulla Qodiriy ko‘chasida yangi burilish joyi ochildiKecha, 11:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
Ikki yoshgacha farzandi bor xodimlarga muhim imtiyozlar berilgan
Ikki yoshgacha farzandi bor xodimlarga muhim imtiyozlar berilgan