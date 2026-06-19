Yangi Toshkent «15 daqiqalik shahar» tamoyili asosida qurilmoqda
V Toshkent xalqaro investitsiya forumi doirasida Qurilish va uy-joy kommunal xo‘jaligi vaziri o‘rinbosari Davronjon Adilov Yangi Toshkentning shaharsozlik strategiyasini taqdim etdi.
Uning ma’lum qilishicha, loyiha zamonaviy «15 daqiqalik shahar» konsepsiyasi asosida amalga oshirilmoqda.
Mazkur yondashuvga ko‘ra, aholi uchun zarur bo‘lgan asosiy ijtimoiy va xizmat ko‘rsatish obyektlari yashash joyidan qisqa masofada joylashtiriladi.
Rejaga muvofiq, fuqarolar maktablar, bog‘chalar, tibbiyot muassasalari hamda boshqa muhim infratuzilma obyektlariga 15 daqiqa ichida yetib borishi mumkin bo‘ladi.
Shuningdek, parklar, sun’iy ko‘llar, kanallar va dam olish maskanlariga ham 15–20 daqiqa ichida piyoda borish imkoniyati yaratiladi.
Loyihaning asosiy maqsadlaridan biri transport yuklamasini kamaytirish va aholi uchun qulay shahar muhitini shakllantirishdan iborat.
Ekologik yo‘nalish doirasida sun’iy suv havzalari va sohilbo‘yi yashil hududlar barpo etilishi rejalashtirilgan.
Shu bilan birga, Yangi Toshkentda barcha zarur xizmatlar mavjud bo‘lgan mustaqil turar joy massivlari tashkil etilishi ko‘zda tutilgan.
…