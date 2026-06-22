«Yangi Toshkent»da markazlashgan isitish va sovitish tizimi joriy etiladi

·3·O‘zbekiston
«Yangi Toshkent»da markazlashgan isitish va sovitish tizimi joriy etiladi

«Yangi Toshkent» loyihasi poytaxtdan alohida yo‘ldosh shahar sifatida emas, balki Toshkentning uzviy davomi sifatida rivojlantiriladi. Bu haqda TMIF-26 doirasida qurilish direksiyasi rahbari Davronjon Adilov ma’lum qildi.

Uning so‘zlariga ko‘ra, 2025 yilda hududning muhandislik-kommunikatsiya tarmoqlariga yo‘naltirilgan investitsiyalar hajmi 700 million dollardan oshgan. Hozirga qadar «Yangi Toshkent»da 2 million kvadrat metrdan ziyod binolar qurilgan. Ular orasida oliy ta’lim muassasalari va sport arenalari ham bor.

Loyihada shahar mikroklimatini boshqarishga alohida e’tibor qaratilmoqda. Hududda Markaziy Osiyoda ilk bor yagona markazlashgan isitish va sovitish tizimini ishga tushirish rejalashtirilgan. Shuningdek, havo haroratini pasaytirish uchun sun’iy kanallar tarmog‘i barpo etiladi.

Ekologiya yo‘nalishida chiqindilarni hududning o‘zida to‘liq qayta ishlash tizimi yo‘lga qo‘yiladi. Qayta ishlangan chiqindilardan elektr energiyasi olish ko‘zda tutilgan.

Shaharsozlik konsepsiyasi «15 daqiqalik qulaylik» tamoyiliga asoslanadi. Ya’ni aholi asosiy ijtimoiy va maishiy obyektlarga piyoda 15 daqiqa ichida yetib borishi mumkin bo‘ladi.

2026 yilda «Yangi Toshkent» hududida Milliy kutubxona hamda «Yangi O‘zbekiston» universitetini ochish rejalashtirilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda avtobus yo‘laklari deliniatorlar bilan ajratilmoqdaToshkentda avtobus yo‘laklari deliniatorlar bilan ajratilmoqdaKecha, 20:15Toshkent avtobuslarida konditsionerlar majburiy ishlatiladiToshkent avtobuslarida konditsionerlar majburiy ishlatiladiKecha, 19:21O‘zbekistonda talabalar soni 1,5 milliondan oshdi: Ayollar ulushi yuqoriO‘zbekistonda talabalar soni 1,5 milliondan oshdi: Ayollar ulushi yuqoriKecha, 17:34Mamlakat yo‘llaridagi mashinalar soni 5 millionga yetmoqdaMamlakat yo‘llaridagi mashinalar soni 5 millionga yetmoqdaKecha, 14:0721 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tunKecha, 12:03Eski avtomobil egalariga ogohlantirish: 30 barobar to‘lov joriy etiladiEski avtomobil egalariga ogohlantirish: 30 barobar to‘lov joriy etiladiKecha, 11:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Ichki ishlar organlariga yangi ma’muriy vakolatlar berildi
Ichki ishlar organlariga yangi ma’muriy vakolatlar berildi
O‘zbekiston bo‘ylab Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
O‘zbekiston bo‘ylab Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi