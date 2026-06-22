Toshkentda hafta davomida harorat 39 darajagacha ko‘tarilishi mumkin
Toshkent shahrida yigirma ikkinchi iyundan yigirma oltinchi iyungacha issiq ob hava kuzatiladi. Prognozlarga ko'ra, kunduzgi harorat o'rtacha otiz to'rt darajadan otiz to'qqiz darajagacha ko'tarilishi kutilmoqda. Kechalari esa havo yigirma bir darajadan yigirma besh darajagacha bo'ladi. Haftaning ko'p kunlari havo ochiq va quruq bo'lishi kutilmoqda. Faqat yigirma to'rtinchi iyun kuni qisqa muddatli yomg'ir yog'ish ehtimoli yigirma to'qqiz foizdan otiz uch foizgacha baholanmoqda. Haftaning eng issiq kuni yigirma oltinchi iyun bo'lishi mumkin, o'sha kuni harorat otiz to'qqiz darajaga yetishi prognoz qilinmoqda. Aholi quyosh tik keladigan vaqtlarda ehtiyot bo'lishlari tavsiya etiladi.
Toshkentda 22–26 iyun kunlari issiq ob-havo kuzatiladi. Internetdagi bir nechta yangilangan prognozlarni solishtirganda, kunduzgi harorat asosan +34…+39 daraja, kechasi esa +21…+25 daraja atrofida bo‘lishi kutilmoqda.
22 iyun kuni poytaxtda havo asosan ochiq bo‘ladi. Kunduzi harorat +34…+36 darajagacha ko‘tarilishi, kechasi +22…+24 daraja bo‘lishi prognoz qilingan. Ayrim dastlabki ma’lumotlarda kunning ikkinchi yarmida yog‘ingarchilik ehtimoli ko‘rsatilgan bo‘lsa-da, so‘nggi prognozlarda kuchli yomg‘ir yoki momaqaldiroq tasdiqlanmagan.
23 iyun kuni yog‘ingarchilik kutilmaydi. Havo ochiq va juda issiq bo‘lib, harorat kunduzi +36…+37, kechasi +23 daraja atrofida bo‘ladi.
24 iyunda havo biroz salqinlashishi mumkin. Kunduzi +34 daraja, kechasi +22…+23 daraja bo‘lishi kutilmoqda. Ayrim prognoz xizmatlari shu kuni qisqa muddatli yomg‘ir ehtimolini 29–33 foiz atrofida baholagan, boshqa manbalar esa havoni asosan ochiq deb ko‘rsatmoqda. Shu sababli yog‘ingarchilik ehtimoli bor, ammo uning aniq vaqti va hududi o‘zgarishi mumkin.
25 iyun kuni yana quruq va issiq ob-havo qaytishi kutilmoqda. Kunduzgi harorat +36, kechasi +22…+24 daraja bo‘ladi. Yog‘ingarchilik prognoz qilinmagan.
26 iyun haftaning eng issiq kunlaridan biri bo‘lishi mumkin. Turli manbalar kunduzgi haroratni +37…+39 daraja, kechasini esa +23…+25 daraja atrofida ko‘rsatmoqda. Yog‘ingarchilik ehtimoli juda past.
Umuman, 22–26 iyun kunlari Toshkentda asosiy ob-havo manzarasi issiq va quruq bo‘ladi. Qisqa muddatli yomg‘ir ehtimoli eng ko‘p 24 iyunga to‘g‘ri kelmoqda.
…