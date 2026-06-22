Toshkentda hafta davomida harorat 39 darajagacha ko‘tarilishi mumkin

·27·O‘zbekiston
Toshkentda hafta davomida harorat 39 darajagacha ko‘tarilishi mumkin
Qisqacha

Toshkent shahrida yigirma ikkinchi iyundan yigirma oltinchi iyungacha issiq ob hava kuzatiladi. Prognozlarga ko'ra, kunduzgi harorat o'rtacha otiz to'rt darajadan otiz to'qqiz darajagacha ko'tarilishi kutilmoqda. Kechalari esa havo yigirma bir darajadan yigirma besh darajagacha bo'ladi. Haftaning ko'p kunlari havo ochiq va quruq bo'lishi kutilmoqda. Faqat yigirma to'rtinchi iyun kuni qisqa muddatli yomg'ir yog'ish ehtimoli yigirma to'qqiz foizdan otiz uch foizgacha baholanmoqda. Haftaning eng issiq kuni yigirma oltinchi iyun bo'lishi mumkin, o'sha kuni harorat otiz to'qqiz darajaga yetishi prognoz qilinmoqda. Aholi quyosh tik keladigan vaqtlarda ehtiyot bo'lishlari tavsiya etiladi.

Toshkentda 22–26 iyun kunlari issiq ob-havo kuzatiladi. Internetdagi bir nechta yangilangan prognozlarni solishtirganda, kunduzgi harorat asosan +34…+39 daraja, kechasi esa +21…+25 daraja atrofida bo‘lishi kutilmoqda.

22 iyun kuni poytaxtda havo asosan ochiq bo‘ladi. Kunduzi harorat +34…+36 darajagacha ko‘tarilishi, kechasi +22…+24 daraja bo‘lishi prognoz qilingan. Ayrim dastlabki ma’lumotlarda kunning ikkinchi yarmida yog‘ingarchilik ehtimoli ko‘rsatilgan bo‘lsa-da, so‘nggi prognozlarda kuchli yomg‘ir yoki momaqaldiroq tasdiqlanmagan.

23 iyun kuni yog‘ingarchilik kutilmaydi. Havo ochiq va juda issiq bo‘lib, harorat kunduzi +36…+37, kechasi +23 daraja atrofida bo‘ladi.

24 iyunda havo biroz salqinlashishi mumkin. Kunduzi +34 daraja, kechasi +22…+23 daraja bo‘lishi kutilmoqda. Ayrim prognoz xizmatlari shu kuni qisqa muddatli yomg‘ir ehtimolini 29–33 foiz atrofida baholagan, boshqa manbalar esa havoni asosan ochiq deb ko‘rsatmoqda. Shu sababli yog‘ingarchilik ehtimoli bor, ammo uning aniq vaqti va hududi o‘zgarishi mumkin.

25 iyun kuni yana quruq va issiq ob-havo qaytishi kutilmoqda. Kunduzgi harorat +36, kechasi +22…+24 daraja bo‘ladi. Yog‘ingarchilik prognoz qilinmagan.

26 iyun haftaning eng issiq kunlaridan biri bo‘lishi mumkin. Turli manbalar kunduzgi haroratni +37…+39 daraja, kechasini esa +23…+25 daraja atrofida ko‘rsatmoqda. Yog‘ingarchilik ehtimoli juda past.

Umuman, 22–26 iyun kunlari Toshkentda asosiy ob-havo manzarasi issiq va quruq bo‘ladi. Qisqa muddatli yomg‘ir ehtimoli eng ko‘p 24 iyunga to‘g‘ri kelmoqda.

Toshkent
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkent viloyatidagi chegara bojxona posti zamonaviylashtiriladiToshkent viloyatidagi chegara bojxona posti zamonaviylashtiriladiBugun, 12:12O‘zbekistonda 1-sinfga qabul jarayoni boshlandiO‘zbekistonda 1-sinfga qabul jarayoni boshlandiBugun, 12:04O‘zgidromet ogohlantirdi: qator hududlarda sel xavfi kuchaymoqdaO‘zgidromet ogohlantirdi: qator hududlarda sel xavfi kuchaymoqdaBugun, 11:33«Yangi Toshkent»da markazlashgan isitish va sovitish tizimi joriy etiladi«Yangi Toshkent»da markazlashgan isitish va sovitish tizimi joriy etiladiBugun, 11:06Toshkentda avtobus yo‘laklari deliniatorlar bilan ajratilmoqdaToshkentda avtobus yo‘laklari deliniatorlar bilan ajratilmoqdaKecha, 20:15Toshkent avtobuslarida konditsionerlar majburiy ishlatiladiToshkent avtobuslarida konditsionerlar majburiy ishlatiladiKecha, 19:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Ichki ishlar organlariga yangi ma’muriy vakolatlar berildi
Ichki ishlar organlariga yangi ma’muriy vakolatlar berildi
O‘zbekiston bo‘ylab Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
O‘zbekiston bo‘ylab Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi