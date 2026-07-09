Toshkentda marhumlardan qolgan qurollar topshirildi: DXX ikki holatni ma’lum qildi

·48·O‘zbekiston
Toshkentda marhumlardan qolgan qurollar topshirildi: DXX ikki holatni ma’lum qildi

Toshkent shahrida ikki fuqaro marhum yaqinlaridan qolgan o‘qotar qurol va o‘q-dorilarni huquqni muhofaza qiluvchi organlarga ixtiyoriy ravishda topshirdi.

Holatlar 1 iyuldan respublika miqyosida o‘tkazilayotgan “Xavfsiz va sog‘lom yurt” keng qamrovli tezkor-profilaktik tadbirlarining II bosqichi doirasida aniqlangan.

Yakkasaroyda katta miqdordagi qurol va ehtiyot qismlar topshirildi

Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan o‘qotar qurollarning noqonuniy muomalasining oldini olishga qaratilgan tezkor-qidiruv tadbiri o‘tkazildi.

Toshkent shahrining Yakkasaroy tumanida yashovchi 1981 yilda tug‘ilgan fuqaro marhum otasi alohida istiqomat qilgan xonadonda aniqlangan qurol va o‘q-dorilarni o‘z ixtiyori bilan topshirgan.

Topshirilgan ashyolar orasida nimalar bor?

Ma’lum qilinishicha, fuqaro huquqni muhofaza qiluvchi organlarga quyidagilarni ixtiyoriy ravishda taqdim etgan:

  • 1 dona vintovka;

  • 19 dona o‘qotar ov quroli;

  • 13 dona stvol va kolodkalar;

  • 117 dona o‘q-dori;

  • boshqa ikkilamchi ehtiyot qismlar.

Ushbu ashyolar belgilangan tartibda qabul qilib olingan.

Mirobodda ham marhum turmush o‘rtog‘idan qolgan qurollar topshirildi

DXX va IIVning poytaxt boshqarmalari hamkorligida o‘tkazilgan yana bir tadbir Mirobod tumanida qayd etildi.

1960 yilda tug‘ilgan ayol marhum turmush o‘rtog‘iga tegishli bo‘lgan 2 dona o‘qotar ov quroli va 181 dona o‘q-dorini ixtiyoriy ravishda huquqni muhofaza qiluvchi organlarga topshirgan.

Qonunchilikda qanday imtiyoz bor?

Amaldagi qonunchilikka muvofiq, o‘qotar qurol, o‘q-dori va portlovchi moddalarni o‘z ixtiyori bilan huquqni muhofaza qiluvchi organlarga topshirgan shaxs javobgarlikdan ozod qilinadi.

DXX fuqarolarni bunday ashyolar aniqlangan taqdirda, ularni yashirmasdan, belgilangan tartibda topshirishga chaqirmoqda. Bu nafaqat qonun talabi, balki atrofdagilar xavfsizligini ta’minlashda ham muhim qadam hisoblanadi.

ToshkentDavlat xavfsizlik xizmatiYakkasaroyMirobodIchki ishlar vazirligi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda 1 mln 535 ming talaba oliy ta’limda o‘qimoqdaO‘zbekistonda 1 mln 535 ming talaba oliy ta’limda o‘qimoqdaKecha, 20:12Toshkent qulay shaharlar reytingida 157-o‘rinni egalladiToshkent qulay shaharlar reytingida 157-o‘rinni egalladiKecha, 20:036,90 kilogramm! Farg‘onada gigant chaqaloq dunyoga keldi6,90 kilogramm! Farg‘onada gigant chaqaloq dunyoga keldiKecha, 19:50Soliq keshbeki bekor bo‘ladimi?Soliq keshbeki bekor bo‘ladimi?Kecha, 19:46O‘zbekistonda 1 kilogramm palov tayyorlash qancha turadi?O‘zbekistonda 1 kilogramm palov tayyorlash qancha turadi?Kecha, 17:06O‘zgidromet: 9 iyulda havo 43 darajagacha qiziydiO‘zgidromet: 9 iyulda havo 43 darajagacha qiziydiKecha, 16:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?