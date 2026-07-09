Toshkentda marhumlardan qolgan qurollar topshirildi: DXX ikki holatni ma’lum qildi
Toshkent shahrida ikki fuqaro marhum yaqinlaridan qolgan o‘qotar qurol va o‘q-dorilarni huquqni muhofaza qiluvchi organlarga ixtiyoriy ravishda topshirdi.
Holatlar 1 iyuldan respublika miqyosida o‘tkazilayotgan “Xavfsiz va sog‘lom yurt” keng qamrovli tezkor-profilaktik tadbirlarining II bosqichi doirasida aniqlangan.
Yakkasaroyda katta miqdordagi qurol va ehtiyot qismlar topshirildi
Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan o‘qotar qurollarning noqonuniy muomalasining oldini olishga qaratilgan tezkor-qidiruv tadbiri o‘tkazildi.
Toshkent shahrining Yakkasaroy tumanida yashovchi 1981 yilda tug‘ilgan fuqaro marhum otasi alohida istiqomat qilgan xonadonda aniqlangan qurol va o‘q-dorilarni o‘z ixtiyori bilan topshirgan.
Topshirilgan ashyolar orasida nimalar bor?
Ma’lum qilinishicha, fuqaro huquqni muhofaza qiluvchi organlarga quyidagilarni ixtiyoriy ravishda taqdim etgan:
1 dona vintovka;
19 dona o‘qotar ov quroli;
13 dona stvol va kolodkalar;
117 dona o‘q-dori;
boshqa ikkilamchi ehtiyot qismlar.
Ushbu ashyolar belgilangan tartibda qabul qilib olingan.
Mirobodda ham marhum turmush o‘rtog‘idan qolgan qurollar topshirildi
DXX va IIVning poytaxt boshqarmalari hamkorligida o‘tkazilgan yana bir tadbir Mirobod tumanida qayd etildi.
1960 yilda tug‘ilgan ayol marhum turmush o‘rtog‘iga tegishli bo‘lgan 2 dona o‘qotar ov quroli va 181 dona o‘q-dorini ixtiyoriy ravishda huquqni muhofaza qiluvchi organlarga topshirgan.
Qonunchilikda qanday imtiyoz bor?
Amaldagi qonunchilikka muvofiq, o‘qotar qurol, o‘q-dori va portlovchi moddalarni o‘z ixtiyori bilan huquqni muhofaza qiluvchi organlarga topshirgan shaxs javobgarlikdan ozod qilinadi.
DXX fuqarolarni bunday ashyolar aniqlangan taqdirda, ularni yashirmasdan, belgilangan tartibda topshirishga chaqirmoqda. Bu nafaqat qonun talabi, balki atrofdagilar xavfsizligini ta’minlashda ham muhim qadam hisoblanadi.
…