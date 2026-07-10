Sud tizimida muhim o‘zgarish: 1 avgustdan mehnat nizolarini faqat maxsus sudyalar ko‘rib chiqadi

·0·O‘zbekiston
Sud tizimida muhim o‘zgarish: 1 avgustdan mehnat nizolarini faqat maxsus sudyalar ko‘rib chiqadi

O‘zbekiston fuqarolik sudlarida ishchi va ish beruvchi o‘rtasidagi kelishmovchiliklar, noqonuniy ishdan bo‘shatish, oylik maoshlar undirilishi kabi mehnat nizolari endi mutlaqo yangi tizim asosida ko‘rib chiqiladi. Oliy sud Rayosati «Fuqarolik ishlari bo‘yicha sudlarda mehnat nizolarini ko‘rishga ixtisoslashgan sudyalar korpusini shakllantirish haqida»gi muhim qarorni qabul qildi. Zamin.uz yangi tartib va qaysi sudlarda yangi shtatlar ajratilayotgani haqidagi ma’lumotlarni to‘pladi.

Islohot qachondan kuchga kiradi?

Mazkur qarorga muvofiq, fuqarolik ishlari bo‘yicha sudlarning mavjud shtat birliklari doirasida 2026 yil 1 avgustdan boshlab mehnat nizolarini ko‘rishga ixtisoslashgan sudyalar faoliyati rasman yo‘lga qo‘yiladi.

Muhim qoida: 2026 yil 1 avgustdan keyin sudlarga kelib tushgan mehnat nizolari bilan bog‘liq arizalar faqatgina ushbu ixtisoslashgan sudyalar o‘rtasida taqsimlanadi. Ammo 2026 yil 31 iyulgacha kelib tushgan va ish yurituviga qabul qilingan ishlar eski tartibda, ularni boshlagan sudyalar tomonidan ko‘rib yakunlanadi.

Sudyalar taqsimoti: Qaysi sudda nechta maxsus sudya bo‘ladi?

Yangi tizim doirasida respublikadagi yuqori va tumanlararo sudlarda maxsus sudyalar korpusi quyidagicha taqsimlandi:

Sud nomi va darajasi

Ajratilgan sudyalar soni

Oliy sudning Fuqarolik ishlari bo‘yicha sudlov hay’atida

4 nafar

Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar sudlari fuqarolik ishlari bo‘yicha sudlov hay’atlarida

har birida 3 nafardan

Toshkent shahridagi tumanlararo sudlar (Mirzo Ulug‘bek, Mirobod, Shayxontohur, Uchtepa, Yakkasaroy)

har birida 2 nafardan

Nukus, Buxoro, Jizzax, Qarshi, Karmana, Namangan, Samarqand, Termiz, Ohangaron, Farg‘ona, Urganch tumanlararo sudlari

har birida 2 nafardan

Kattaqo‘rg‘on, O‘rtachirchiq va Yangiyo‘l tumanlararo sudlari

har birida 1 nafardan

Bu islohot fuqarolarga nima beradi?

Bugungi kungacha fuqarolik sudlari sudyalari bir vaqtning o‘zinda ham meros, ham mulk, ham oilaviy va mehnat nizolarini ko‘rib chiqishga majbur edi. Bu esa ishlarning sifati va tezligiga ta’sir qilmay qolmasdi.

Mehnat huquqi bo‘yicha alohida sudyalar korpusining shakllantirilishi fuqarolarning ish beruvchilar bilan bo‘lgan murakkab sudlashuv jarayonlarini ancha tezlashtiradi, nizolarning chuqurroq va adolatli o‘rganilishini ta’minlaydi. Mutaxassislarning fikricha, ushbu qadam O‘zbekistonda xodimlar huquqlarini himoya qilish kafolatini yangi bosqichga olib chiqadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda yana bir muhim ko‘cha yopiladi: Haydovchilarga ogohlantirishToshkentda yana bir muhim ko‘cha yopiladi: Haydovchilarga ogohlantirishBugun, 01:28Saida Mirziyoyeva fransuz biznesi bilan uchrashdi: hamkorlikda yangi yo‘nalishlar ochilmoqdaSaida Mirziyoyeva fransuz biznesi bilan uchrashdi: hamkorlikda yangi yo‘nalishlar ochilmoqdaKecha, 23:53O‘zbek alifbosi nega o‘zgarmoqda? Eng muhim sabablar ochiqlandiO‘zbek alifbosi nega o‘zgarmoqda? Eng muhim sabablar ochiqlandiKecha, 22:48Mirziyoyev va Lukashenko Toshkent va Minsk o‘rtasidagi tarixiy Deklaratsiyani imzoladiMirziyoyev va Lukashenko Toshkent va Minsk o‘rtasidagi tarixiy Deklaratsiyani imzoladiKecha, 19:01Mirziyoyev va Lukashenko uchrashuvi yakuni: 2 mlrd dollarlik reja kun tartibidaMirziyoyev va Lukashenko uchrashuvi yakuni: 2 mlrd dollarlik reja kun tartibidaKecha, 18:54Mutaxassis: O‘zbekistonda chaqaloqlar o‘limining 47 foizi birinchi oyda sodir bo‘ladiMutaxassis: O‘zbekistonda chaqaloqlar o‘limining 47 foizi birinchi oyda sodir bo‘ladiKecha, 13:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi