Dam olish kunlari havo qanday bo‘ladi? O‘zgidrometdan muhim ogohlantirish

·32·O‘zbekiston
Dam olish kunlari havo qanday bo‘ladi? O‘zgidrometdan muhim ogohlantirish

O‘zbekistonda dam olish kunlari havo harorati yanada ko‘tarilib, ayrim hududlarda kuchli jazirama saqlanib qoladi. Sinoptiklar ma’lumotiga ko‘ra, respublika bo‘ylab asosan quruq va kam bulutli ob-havo hukm suradi.

«O‘zgidromet» prognoziga ko‘ra, faqat tog‘li hududlarda, shuningdek, 12 iyul kuni Farg‘ona vodiysining ayrim joylarida momaqaldiroq bilan qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi mumkin.

Kunduzi havo harorati aksariyat hududlarda 37–40 daraja atrofida bo‘ladi. Shimoliy, janubiy va cho‘l mintaqalarida esa havo 41–43 darajagacha qizishi kutilmoqda. Kechasi esa harorat 22–27 daraja oralig‘ida bo‘ladi.

11–12 iyul kunlari ayrim joylarda shamol tezligi 13–18 metr/soniyagacha kuchayishi mumkin. Bu esa ayrim hududlarda chang-to‘zonlar yuzaga kelish ehtimolini oshiradi.

Mutaxassislar Toshkent viloyati, Andijon, Namangan va Farg‘ona vodiysining tog‘oldi hamda tog‘li hududlarida sel-suv toshqinlari xavfi borligidan ham ogohlantirdi.

Poytaxtda ham havo asosan ochiq bo‘ladi. Kunduzi harorat 38–40 daraja, tungi vaqtda esa 23–25 daraja atrofida saqlanadi.

Sinoptiklar prognoziga ko‘ra, iyul oyining ikkinchi yarmi ham odatdagidan ancha issiq kechadi. Oy oxiriga qadar havo harorati 38–43 daraja, ayrim shimoliy, janubiy va cho‘l hududlarida esa 45 darajagacha yetishi mumkin. Shu bois aholiga kunning eng issiq soatlarida ehtiyot choralariga amal qilish tavsiya etilmoqda.

O'zbekistonO'zgidrometToshkentFarg'ona vodiysi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tadbirkorlarga yengillik: «SES» tekshiruvlarini o‘tkazish tartibi o‘zgardiTadbirkorlarga yengillik: «SES» tekshiruvlarini o‘tkazish tartibi o‘zgardiBugun, 11:46O‘zbekistonda turizm uchun yangi imtiyoz: tadbirkorlarga QQSning 50%i qaytariladiO‘zbekistonda turizm uchun yangi imtiyoz: tadbirkorlarga QQSning 50%i qaytariladiBugun, 11:38Alifbo islohoti atrofida bahs: ekspert eng katta xavfni aytdi...Alifbo islohoti atrofida bahs: ekspert eng katta xavfni aytdi...Bugun, 11:20O‘zbekistonda «bolnichniy» to‘lash tartibi tubdan o‘zgarmoqda: 1 iyuldan yangi qoidalarO‘zbekistonda «bolnichniy» to‘lash tartibi tubdan o‘zgarmoqda: 1 iyuldan yangi qoidalarBugun, 11:09Yashnobodda Aviasozlar ko‘chasining bir qismi 20 kunga yopiladiYashnobodda Aviasozlar ko‘chasining bir qismi 20 kunga yopiladiBugun, 11:01O‘zbekistonda kino suratga olish qoidasi o‘zgardi: xorijiy kompaniyalar uchun yangi imkoniyatO‘zbekistonda kino suratga olish qoidasi o‘zgardi: xorijiy kompaniyalar uchun yangi imkoniyatBugun, 10:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija