Toshkent osmonida samolyot bir necha kun past uchadi

·25·O‘zbekiston
Toshkent osmonida samolyot bir necha kun past uchadi

Toshkent aholisi yaqin kunlarda osmon bo‘ylab odatdagidan pastroq balandlikda uchayotgan samolyotni ko‘rishi mumkin. «O‘zaeronavigatsiya» ma’lumotiga ko‘ra, 20 avgustdan boshlab poytaxt ustida AVION laboratoriya havo kemasi yordamida rejali parvoz tekshiruvlari o‘tkazilmoqda.

Tekshiruvlar davomida samolyot taxminan 1 000 metr balandlikda turli yo‘nalishlarda parvoz qilishi, manyovrlar bajarishi va bir hudud ustidan bir necha bor uchib o‘tishi mumkin. Shu sababli ayrim joylarda uning dvigatel ovozi odatdagidan balandroq eshitilishi yoki samolyot bir nuqtada qayta-qayta aylanayotgandek ko‘rinishi ehtimoli bor.

Mutaxassislar mazkur parvozlar favqulodda vaziyat yoki samolyotdagi nosozlik bilan bog‘liq emasligini ta’kidlagan. Bu — Toshkent aeroportlari hududidagi aeronavigatsiya tizimlarini rejali ravishda nazoratdan o‘tkazish ishlari.

Tekshiruvlarning asosiy maqsadi radiotexnik vositalarning belgilangan talablarga muvofiqligini baholash hamda havo kemalarining xavfsiz va muntazam parvozini ta’minlashdan iborat. Ishlar Xalqaro fuqaro aviatsiyasi tashkiloti (ICAO) talablari va O‘zbekiston fuqaro aviatsiyasining amaldagi me’yorlari asosida olib borilmoqda.

AVION — «O‘zaeronavigatsiya» tomonidan maxsus vazifalar uchun tashkil etilgan aviakompaniya bo‘lib, u aerodromlarning radiotexnika vositalari va yorug‘lik-signal uskunalarini tekshirish hamda kalibrlash bilan shug‘ullanadi. Kompaniya tarkibida bunday vazifalar uchun yuqori aniqlikdagi uskunalar bilan jihozlangan Diamond laboratoriya havo kemasi mavjud.

Rasmiylar Toshkent aholisi va mehmonlarini ushbu parvozlardan xavotirga tushmaslikka chaqirgan. Rejali tekshiruvlar bir necha kun davom etadi.

TashkentO‘zaeronavigatsiyaInternational Civil Aviation OrganizationUzbekistanAVION
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda oila a’zolarini ro‘yxatdan o‘tkazish osonlashadiO‘zbekistonda oila a’zolarini ro‘yxatdan o‘tkazish osonlashadiBugun, 08:25Urganch–Xiva pulli yo‘li: 25 avgustdan yangi tartib ishga tushadiUrganch–Xiva pulli yo‘li: 25 avgustdan yangi tartib ishga tushadiKecha, 19:3835 yilda O‘zbekistonda maktablar soni qancha ko‘paydi?35 yilda O‘zbekistonda maktablar soni qancha ko‘paydi?Kecha, 14:12Uysiz fuqarolarga vaqtincha boshpana berish tartibi belgilandiUysiz fuqarolarga vaqtincha boshpana berish tartibi belgilandiKecha, 13:48Tadbirkorlarga qonun loyihalarini muhokama qilish huquqi berildiTadbirkorlarga qonun loyihalarini muhokama qilish huquqi berildiKecha, 09:43O‘zbekiston ayollar xavfsizligi bo‘yicha reytingda nechinchi o‘rinda?O‘zbekiston ayollar xavfsizligi bo‘yicha reytingda nechinchi o‘rinda?19.08, 22:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
Bugun Shavkat Mirziyoyevning tug‘ilgan kuni. Davlatimiz rahbari 69 yoshga to‘ldi
Bugun Shavkat Mirziyoyevning tug‘ilgan kuni. Davlatimiz rahbari 69 yoshga to‘ldi
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)