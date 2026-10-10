JSHSHIR kodini o‘qishni bilasizmi? Har bir fuqaro bilishi kerak bo‘lgan muhim ma’lumot

·0·O‘zbekiston
JSHSHIR kodini o‘qishni bilasizmi? Har bir fuqaro bilishi kerak bo‘lgan muhim ma’lumot

Bugungi kunda bank muassasalari, notarial idoralar, soliq xizmatlari va Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida (my.gov.uz) fuqarolardan birinchi navbatda so‘raladigan asosiy ma’lumot — bu JSHSHIR (jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqami) hisoblanadi. Ko‘pchilik pasport yoki ID-karta pastida ko‘rsatilgan ushbu 14 ta raqamni shunchaki tasodifiy sonlar to‘plami deb o‘ylaydi, biroq bu raqamlar inson haqidagi muhim ma’lumotlarni jamlagan qat’iy algoritmik raqamli shifrdir.

Infografikada ko‘rsatilgan namuna (masalan: 3 010180 005 001 4) misolida ushbu 14 ta raqamning har biri qanday vazifani bajarishi va ma’nosini ko‘rib chiqamiz.

14 ta raqam strukturasi: Kod qanday shifrlanadi?

JSHSHIR beshta asosiy blokdan tashkil topgan bo‘lib, ular fuqaroning jinsi, tug‘ilgan sanasi va joyi haqida to‘liq ma’lumot beradi:

  • 1-raqam — Jins va asr indeksi: Mazkur raqam fuqaroning qaysi asrda tug‘ilgani va jinsini bildiradi (masalan, infografikadagi «3» raqami 1900–1999 yillar oralig‘ida tug‘ilgan erkak jinsiga mansub fuqaroni anglatadi);

  • Keyingi 6 ta raqam — Aniq tug‘ilgan sana: Fuqaroning tug‘ilgan kuni, oyi va yilini ketma-ket aks ettiradi (masalan, «010180» raqami 1980 yil 1 yanvar kunini bildiradi);

  • Keyingi 3 ta raqam — Hudud (shahar yoki tuman) kodi: Inson tug‘ilgan yoki ro‘yxatga olingan aniq ma’muriy hududning maxsus klassifikator bo‘yicha kodi (namunada: «005»);

  • Keyingi 3 ta raqam — Shaxsiy tartib raqami: Aynan shu kuni va shu hududda tug‘ilgan fuqarolarning tizimga kiritilgan navbat tartibi (namunada: «001»);

  • Oxirgi 1 ta raqam — Nazorat kodi: Barcha oldingi 13 ta raqamning to‘g‘riligini maxsus matematik formula orqali tekshiruvchi va tasdiqlovchi yakuniy nazorat raqami (namunada: «4»).

JSHSHIR kodini o‘qishni bilasizmi? Har bir fuqaro bilishi kerak bo‘lgan muhim ma’lumot

Nega JSHSHIR pasport seriyasidan ustun turadi?

Ilgari asosiy identifikator sifatida pasport seriyasi va raqami (masalan, AA 1234567) ishlatilgan bo‘lsa, endilikda butun davlat va moliya tizimi JSHSHIRga to‘liq o‘tmoqda:

  • Bir umrga beriladigan kod: Pasport yo‘qolganda, muddati tugaganda yoki familiya o‘zgarganda pasport seriyasi o‘zgaradi, ammo JSHSHIR inson tug‘ilganidan umrining oxirigacha o‘zgarmaydi;

  • Qalbakilashtirishning imkonsizligi: Tizim nazorat kodi va algoritmik himoyaga ega bo‘lgani bois, to‘qib chiqarilgan raqamlarni avtomatik tarzda rad etadi;

  • Yagona raqamli kalit: Haydovchilik guvohnomasi, soliq to‘lovchining identifikatsiya raqami (STIR/INN), jamg‘arib boriladigan pensiya daftarchasi (INPS) va bank hisobvaraqlari endilikda yagona JSHSHIR atrofida birlashtirilgan.

Shu bois, plastik karta ochish, kredit olish, davlat xizmatlaridan foydalanish va rasmiy hujjatlarni rasmiylashtirishda mazkur 14 talik raqamlar qatori eng muhim raqamli hujjat hisoblanadi.

JSHSHIRmy.gov.uzbank muassasalarinotarial idoralar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda talabalar yotoqxonadan nega chiqarildi? Vazirlik sababini tushuntirdiToshkentda talabalar yotoqxonadan nega chiqarildi? Vazirlik sababini tushuntirdi7 oktabr 14:011 oktyabrdan my.gov.uz portalida o‘zgarishlar kuchga kirmoqda: firibgarlikka chek qo‘yiladi1 oktyabrdan my.gov.uz portalida o‘zgarishlar kuchga kirmoqda: firibgarlikka chek qo‘yiladi24 sentabr 08:23Endi farzandingizning maktabdagi baholarini to‘g‘ridan to‘g‘ri kuzatish mumkinEndi farzandingizning maktabdagi baholarini to‘g‘ridan to‘g‘ri kuzatish mumkin17 sentabr 19:44Abituriyentlar uchun test sinovi ruxsatnomalari berila boshlandiAbituriyentlar uchun test sinovi ruxsatnomalari berila boshlandi8 iyul 11:201 kursga kirganlar uchun muhim xabar: talabalar yotoqxonasiga ariza qabul qilish boshlandi1 kursga kirganlar uchun muhim xabar: talabalar yotoqxonasiga ariza qabul qilish boshlandi18 avgust 16:01Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilariga yangi sertifikatlash tartibi joriy etilmoqdaBoshlang‘ich sinf o‘qituvchilariga yangi sertifikatlash tartibi joriy etilmoqda4 avgust 17:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi